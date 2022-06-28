Президент предложил прийти через неделю

Акция с требованием снижения цен на топливо, которую проводит активист Джансух Адлейба, продолжается. Сегодня вечером был объявлен сбор общественности, заявили, что приглашен президент Аслан Бжания, и люди намерены с ним обсудить проблему. Но ситуация изменилась, и Аслан Бжания заявил, что занят и на площадь не придет.

Джансух Адлейба проинформировал, что на 17-й день голодовки на площади Свободы впервые появился президент Аслан Бжания, который убеждал его прекратить голодовку:

«Сегодня, 28 июня, во вторник в 18:00 вечера после рабочего дня будут собираться граждане Абхазии – все неравнодушные. Приглашены, значит, совет старейшин, интеллигенция, репатриация, инвалиды, все общественные организации. Все они приглашены на данную встречу в поддержку бессрочной акции по требованию снижения цен на топливо до показателей годичной давности.

– Кого из представителей власти вы ждете?

– Премьер-министр не справился, изначально к нему было требование. Но мы уже видим, что требовать от него даже смысла нет. Теперь хотим обратиться к президенту с просьбой, чтобы он решил данный вопрос.

– Скажите, пожалуйста, президент уже в курсе, что вы его сегодня ждете?

– Безусловно, в курсе, он уже утром часов в 8:00 посетил меня и сказал о том, что сегодня приезжают гости из Белоруссии, из России, и вот они будут обсуждать экономические вопросы, может оказаться так, что у него не будет времени посетить данную акцию».

На вопрос, что делать, если люди соберутся, а президент не придет, Джансух Адлейба ответил, что ничего сам решить не может, решение будет принято после обсуждения с людьми.

В сети распространяется ролик с записью встречи, и президент говорит Джансуху: «Я сейчас с вами дискутировать не буду, я вас услышал, я этой проблемой занимаюсь, и решение этой проблемы для меня – важная задача».

По словам Джансуха Адлейба, президент предложил ему прийти к нему через неделю и обсудить вопрос в кабинете. Странное предложение человеку, который 17-й день голодает на городской площади и не собирается прекращать голодовку.

К шести часам вечера на площади Свободы в Сухуме собралось около трехсот человек. Джансух Адлейба призвал людей не расходиться и ждать президента. Никакой информации о его намерении выйти на площадь к людям ни у кого не было. В администрацию президента ушли три парламентера, чтобы передать главе государства, что люди его ждут и хотят с ним поговорить. К собравшимся пришел руководитель администрации президента Алхас Квициния. Он уговаривал Джансуха Адлейба прекратить голодовку, а людей – разойтись, обещал, что все проблемы будут решены. Прекратить голодовку Адлейба отказался, Алхаса Квициния попросили передать президенту, что люди хотят его видеть и не разойдутся, пока он не выйдет к ним. В настоящее время ситуация не меняется. Люди стоят на площади и ждут президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия