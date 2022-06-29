Депутата югоосетинского парламента обвиняют в мошенничестве

31-летнего депутата парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Габатты обвиняют в мошенничестве. Его могут лишить неприкосновенности. Габатты – член фракции «Единая Осетия». Он председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению.

По информации Генпрокуратуры, 24 мая текущего года в ведомство обратился гражданин Илья Гучмазов, обвинив депутата в мошенничестве.

«В ходе проверки установлено, что 22 апреля 2022 года Габатты А. Х. договорился о покупке автомобиля марки Jeep Grand Cherokee 2014 года выпуска с Гучмазовым И.В. Войдя в доверие Гучмазова, Алан Габатты переубедил отдать ему автомобиль до передачи им денежных средств в размере 1 600 000 рублей 10 мая 2022 года, без права производства регистрационных действий с автомобилем. Согласившись с предложением Алана Габатты, Илья Гучмазов передал ему автомобиль», – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что Габатты «подделал доверенность от имени собственника на право распоряжения и пользования автомобилем», представил указанную доверенность в МВД, переоформил автомобиль на себя и перегнал его во Владикавказ, после чего продал. При этом выплачивать деньги Гучмазову он не намеревался, утверждают в прокуратуре.

В действиях депутата усмотрели признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса России – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также изготовление или оборот поддельных документов.

По информации Генпрокуратуры, теперь Верховный суд должен решить вопрос о наличии в действиях Габатты признаков преступлений. После этого материалы могут быть направлены в парламент для дачи согласия на лишение Габатты неприкосновенности.