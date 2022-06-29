Югоосетинская Генпрокуратура обзавелась Общественным советом

В Южной Осетии создан Общественный совет при Генеральной прокуратуре. Инициатором создания выступил и. о. генпрокурора Сергей Битиев. Его приказом также утверждено Положение об Общественном совете с целью, как указано в документе, защиты прав и свобод граждан. Уже состоялось и его первое заседание.

Общественный совет при Генпрокуратуре создается в Южной Осетии впервые по инициативе и. о. генерального прокурора Сергея Битиева. Он же подобрал первые несколько кандидатур и обращался к ним с приглашением войти в совет.

Целями и основными задачами созданной организации по замыслу инициатора будет «содействие в согласовании наиболее важных решений по вопросам деятельности прокуратуры с общественно значимыми интересами для защиты прав и свобод граждан Республики Южная Осетия, демократических принципов развития гражданского общества в Республике Южная Осетия, реализации принципа гласности, открытости деятельности прокуратуры».

В состав Общественного совета должны входить независимые от органов государственной власти представители общественных организаций, средств массовой информации, эксперты, заслуженные деятели науки, образования и культуры.

Накануне в офисе Генпрокуратуры состоялось первое заседание совета, на котором его председателем единогласно избран политолог Вячеслав Гобозов. «Эхо Кавказа» спросило у Гобозова, зачем Генпрокуратуре понадобилось создавать совет:

«К сожалению, очень серьезные болезненные удары нанесены по репутации прокуратуры, Генпрокуратуры в том числе, за время правления предыдущего президента. Понимание этого есть у исполняющего обязанности генерального прокурора, и есть желание провести какие-то изменения в работе ведомства, установить взаимоотношения с обществом, в глазах которого, к сожалению, последние годы Генпрокуратура воспринимается очень и очень отрицательно.

– И все-таки совет – это представитель общества в Генпрокуратуре или представитель Генпрокуратуры для работы с общественностью?

– Представитель общества в Генпрокуратуре. Однозначно.

– Сергей Битиев утвердил своим приказом Положение об организации. Означает ли это, что он уже определил ваше место и пределы вашей компетенции?

– Положение предварительное. Общественный совет его обсудит и выскажет свои предложения по этому документу. Это новое и действительно нестандартное действие, и как оно в итоге получится сейчас, на самом деле, сказать трудно, но я надеюсь на лучшее. Во всяком случае, из той беседы, которая была у меня с Сергеем Битиевым, и из нашего общения на первом заседании Общественного совета у меня появился осторожный оптимизм, что это недекоративное мероприятие. Хочется верить, это все-таки реальные шаги, продиктованные пониманием того, что репутация нашей прокуратуры аховая для органа, который в первую очередь должен заниматься защитой прав человека и гражданина.

Мне кажется, у и. о. генпрокурора есть понимание того, что только создание эффективной обратной связи убережет его ведомство и нас всех от многих негативных тенденций, которых мы нахлебались до сегодняшнего дня».

Предполагается, что в состав организации войдет примерно пятнадцать человек. Он еще полностью не укомплектован, но имена тех, кого пригласил Сергей Битиев и кто уже принял это приглашение, не предполагает, что это будет послушный генпрокурору коллектив, инструмент дополнительной легитимации его решений.

Кроме Вячеслава Гобозова в совет вошли Юрий Дзиццойты – ученый, доктор филологических наук, первый вице-спикер парламента РЮО пятого созыва, Владимир Ванеев – оппозиционер, участник акций протеста семьи Джабиевых у Дома правительства, Мария Дзигоева – депутат парламента пятого созыва, председатель союза предпринимателей ЮО. Известно, что свое согласие дала и Ирина Гаглоева – президент югоосетинского медиацентра «Ир».

То есть люди в республике известные, они наверняка не станут жертвовать своей репутацией, чтобы прибавить очков прокурорским. «Эхо Кавказа» спросило Марию Дзигоеву, почему она согласилась войти в совет:

«Это был вопрос непростой, конечно, и решение непростое… Но есть надежда, что можно что-то немножко подправить, и не попробовать это сделать было бы неправильно.

– Что вы хотите подправить, Мария Павловна?

– Для начала исполнение конституционных законов. У нас много законов просто не исполняется, а, насколько я знаю, Генпрокуратура ведет надзор за соблюдением законов исполнительной властью. Ну и сама прокуратура, наверное, нуждается в некотором реформировании. Конечно, мы так сразу не можем претендовать на серьезное реформирование, но начать движение надо, и надо сделать, сколько будет возможно. Надо менять ситуацию к лучшему, тем более что есть запрос, мы надеемся, что есть и политическая воля руководства. Отрадно и то, что сама Генеральная прокуратура предложила создать Общественный совет, видимо, чтобы у нее появилось какое-то новое дыхание или стимул. По крайней мере, это неожиданно, но интересно.

– Вы думаете, общество поверит в эту затею?

– Пока что скепсис остается, конечно, потому что не разобраны еще завалы. Все зависит от того, насколько будут доведены до конца те дела, которые были заявлены, и доверие будет расти по мере того, как слова не будут расходиться с делами».

На первом заседании совета общественники говорили с генпрокурором о судьбе дела Инала Джабиева и обсуждали закон о Генеральной прокуратуре. Некоторые участники выразили мнение, что закон сосредотачивает слишком много полномочий в руках надзорного ведомства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия