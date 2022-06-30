Агули, начинается…

Жителя Кубани оштрафовали за антивоенные разговоры.

Вину кубанца письменно подтвердили его сотрудники, в частности, коллега по фамилии Рой и еще четверо человек.

Кажись, приехали.

То есть приехали не мы, а наши российские соседи. Революция, о необходимости которой… нет, не революция, а бдительность, о необходимости которой так много говорили чекисты, свершилась. Перефразируя знаменитую сентенцию, можно сказать, что это маленький шажок в данном случае, но огромный скачок для всей РФ. Не ровен час, могут заработать знаменитые сталинские тройки. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал…

Ребята россияне, вам не страшно? Мне – да. Мне страшно за вас. Вас будут штрафовать не только за антивоенные разговоры, но и за недоносительство. И такое уже имеет место, о чем я скажу чуть ниже.

Если за антивоенные разговоры штрафуют, то я так полагаю, что военные, т.е. «специально военно-операционные» разговоры, наоборот, должны поощряться. А иначе неинтересно. За доносительство, наверное, даже могут наградить – выписать премиальные или выдать почетный красный вымпел. За каждый сигнал – по вымпелу. За десять вымпелов – бесплатная путевка в Сибирь. А что, разве плохо? В Сибири сейчас лето, хорошо, прохладно, птички щебечут и лапы у ели дрожат на ветру. Так что стучите, господа… пардон, настоящие господа не стучат. Стучат товарищи. Стучите, товарищи, и вам воздастся.

На «Живом гвозде», который заменил нам «Эхо Москвы», рассказывали про интересный случай: в микроавтобусе один гражданин выразил свое неудовольствие «специальной военной операцией». Возмущенные пассажиры во главе с нервным водителем вышвырнули его из автомобиля. Ну, может, не совсем вышвырнули, но ссадили и передали в руки правоохранительным органам. Потом было следствие, и вот тут самое интересное: оштрафовали еще и пассажира, который сидел молча и не участвовал в общей травле. В микроавтобусе работала камера наблюдения, и было видно, что этот пассажир, вместо того чтобы высказывать ярость в адрес несогласного с генеральной линией партии, индифферентно молчал, уткнувшись в стекло. И за это его наказали рублем. В следующий раз будет поумнее и поактивнее.

Нет, ребята, это не Оруэлл, это значительно сенситивнее.

Как хотелось бы, чтобы это была городская легенда, но это не так. Информация получена от уважаемых людей, чьему слову я верю.

Знаменитый Воланд собрал москвичей в театре «Варьете», сел на сцену и долго всматривался в публику, пытаясь понять, произошли с ней какие-то изменения или нет, пока он отсутствовал.

Не произошли.

Они остались такими же, чуть попорченные квартирным вопросом.

Думаю, появись Воланд сейчас и собери снова граждан в каком-нибудь людном месте – не обязательно это должен быть театр, можно на стадионе, или на площади, или, еще лучше, на плацу, – то он снова пришел бы к печальному выводу, что ничто не ново под луной и люди не изменились. Хотя сейчас не квартирный вопрос стоит на первом месте, а нечто более глубинное. Людей портит чувство своей значимости, особенности, лжепредназначения, ну и прочая химера. А это штука пострашнее квартирного вопроса.

Помню один забавный (забавный ли?) случай. Когда в 2006 году в России начали борьбу с легальными и нелегальными эмигрантами из Грузии, когда их, как скот, грузовыми самолетами высылали на родину, то к одной семье московских грузин, которые всю жизнь жили в Златоглавой, вечером постучались.

Это были участковый и пара «музыковедов в штатском». Они вежливо зашли и попросили предъявить документы. Когда глава семьи после всех официальных процедур с тревогой поинтересовался, в чем же все-таки дело, участковый по-доброму улыбнулся и ответил, что поступил сигнал, что в этой квартире живут грузины. И сигнал поступил от их соседей по лестничной площадке, с которыми они всю жизнь жили бок о бок и мирно, по-добрососедски общались. Не раз пировали вместе, вместе горевали, вместе радовались и т.д. И вдруг соседи узнают, что идет гонение на людей с грузинскими фамилиями, и решают поспешить и доложить. Во избежание!

История невыдуманная, к сожалению. В тот день участковый с «музыковедами» извинились за причиненное беспокойство, сказали дежурные слова «служба такая» и, попрощавшись, ушли.

Представляю себе тех соседей в нынешних условиях. Наверное, они с ушками на макушках бродят по району и прислушиваются.

У Сергея Довлатова есть крылатая фраза, которую многие цитируют: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?

Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские - нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента».

Сейчас, раз пошла такая пьянка, видимо, тоже сказываются «тенденции исторического момента».

А мне вот интересно, разве по-другому нельзя? Разве нельзя без доносительства, без стукачества, без пролетарской бдительности? Хотя это не пролетарская бдительность, причем тут пролетарии? Это павликоморозовская бдительность.

Ведь в случае с жителем Кубани, о котором я говорил выше, ну могли же противники его мнения с ним поспорить, подискутировать и разойтись. Но нет! Надо обязательно было простучать, написать заяву и, самое главное, с гордостью подписаться под сигналом. Тут никто не стыдится своего рвения. Раньше, лет сто тому назад, в моде были анонимки, а теперь нам анонимки ни к чему! Пусть страна знает своих героев. Да, я донес, я просигналил, я простучал. Потому что я – за «спецоперацию»! «Спецоперация», она очищает. Наше дело правое, мы всех поставим на колени, все разрушим до основания, а затем…

А затем ничего не будет.

Наслаждение злом – дело ущербных людей. Когда нет сил делать добро, делаешь зло, потому что зло делать намного проще. Тем паче если зло поощряемое.

Но тут дело в том, что, кажется мне, все эти доносительства, все эти, не побоюсь этого слова, предательства, они делаются со страха. Да, в глубине души все эти граждане, которые бегут доносить, они спинным мозгом чувствуют, что неправы. Что они неправы, и их власть тоже неправа. Но они сами себе доказывают, что все нормально, все хорошо. И завтра будут они жить лучше, чем сегодня.

Нет, ребята, не будете жить лучше. Даже если вы, не дай, конечно, бог, сравняете с землей всю Землю, лучше жить вы не будете. Будете хуже, и хуже, и хуже…

Видит бог, я вам зла не желаю, наоборот, я надеюсь, что у вас раскроются глаза и души, и вы поймете, что не все так, как на самом деле.

P.S. У меня много друзей в РФ. За последнее время я часто с ними говорю по разным мессенджерам. Но о политике и происходящих событиях они со мной не говорят.

Боятся.

Я знаю, что мы с ними стоим на одной платформе и поэтому с ними общаюсь. Мы говорим обо всем – о книгах, о трикотаже, о ковиде, о кофе… кроме главного.

Про главное они молчат, но их молчание я правильно расшифровываю.

Некоторые оказались из другого пласта и громко и безбоязненно высказывают свой горячий «одобрямс».

С ними я распрощался. Навсегда.

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