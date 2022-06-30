Обзор абхазской прессы

Газета «Независимая Республика» публикует мнение руководителя Ассоциации по правовой и социальной помощи российским соотечественникам Владимира Попова о сложившейся ситуации в Русском обществе Абхазии. Он считает, что в стране создано невообразимое число общественных организаций, лидеры которых «преследуют личные амбициозные цели и возможности попасть в списки приближенных на банкеты в Посольство России в Абхазии». И в этом соревновании амбиций забыто самое главное, забыто о людях, о 23 500 русских, проживающих в Абхазии.

«Несовершенство закона «Об общественных организациях» позволяет любому человеку, приехавшему сюда, плодить очередную организацию российских соотечественников, по сути, подрывая саму суть русской общины. Фактически из всего числа созданных организаций нет ни одной реально работающей, есть активисты из нескольких человек, которые ведут бурную, кипучую деятельность, видимость работы ради лоббирования собственных интересов в государственных органах Абхазии и России и повышения собственной значимости. В эти организации нет притока русских, скорее, наоборот, потому что они никому уже не верят. Забылось, что общественные организации создаются для людей, для решения их вопросов и проблем, для взаимной поддержки».

По его словам, структуры, профессионально отвечающие за работу с соотечественниками, не настроены на равноправные партнерские взаимоотношения с русскими общинами и организациями Абхазии.

Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook написал пост по поводу протестов. Первый вывод, к которому он приходит, это низкий уровень доверия населения к власти и, соответственно, к решениям, принимаемым оной.

«Так было при прошлой власти, при позапрошлой (она же нынешняя), полагаю, что так будет и при следующей. Поэтому, когда премьер-министр публично говорит, что никаким бизнесом в стране не обладает, протестующие отвечают, что не верят его словам. Еще свежи в памяти жителей Абхазии события 2014 года, когда достоянием общественности стало содержание договоров, по которым наше правительство предоставило право на добычу нефти двум компаниям. Первой компанией, получившей право на добычу нефти, стала «Роснефть», в которой впоследствии наш нынешний министр экономики работала продолжительное время. Второй договор наше правительство заключило с некой, на тот момент никому не известной компанией «Апсны-Ойл», не имевшей даже представителя в Абхазии, с уставным капиталом в десять тысяч рублей. Все мы тогда пытались понять, за какие такие заслуги эта компания получила право на добычу нефти в Абхазии, причем вся добытая нефть по договору становилась собственностью этой компании. Это было абсолютно колониальное, нарушающее Конституцию Абхазии соглашение. Власть недооценила компетентность и дальновидность своего народа и благодаря вмешательству гражданского общества эта, с позволения сказать, «сделка» была сорвана», – написал блогер.

Он уточнил, что многие из людей, имевших прямое или опосредованное отношение к вышеуказанной схеме, сегодня находятся у власти, фирма «Апсны-Ойл» «вышла из мистического тумана и начинает экспансию на местный топливный рынок, а цены на топливо стремительно растут».

Дмитрий Максимович подчеркнул, что каждая власть в Абхазии, хочет она этого или нет, вынуждена ответить на гражданский протест.

«Даже один человек способен обратить на себя внимание руководства страны. По моему скромному мнению, это наше безусловное достоинство, признак демократичности общества и повод для гордости. И пусть кто-то назовет это отсутствием порядка, но по мне такой беспорядок лучше, чем порядок, при котором за выражение собственного мнения людей избивают дубинками и сажают в тюрьму. Однако есть важное «но», друзья: протестующие также, нравится им власть или нет, какие бы они ни испытывали чувства, должны научиться вести взаимоуважительный конструктивный диалог и не переходить на оскорбления», – подчеркнул блогер.

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Агентство «Абхазия-Информ» пишет, что Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей – 11 лет со дня создания. Представитель общества Альберт в интервью изданию заявил, что для них «каждый день, неделя, месяц и уж тем более год без наркотиков – это юбилей!» Общество – это бескорыстная помощь одного зависимого другому оставаться чистым, не употреблять наркотики и при этом жить счастливо.

В Сухуме сегодня работают три группы анонимных наркоманов: они встречаются каждый день. По статистике каждый наркоман привлекает к потреблению наркотиков до 10 человек, но и тот, кто смог выйти из этого состояния, так же до 10 человек возвращает к жизни.

Руслан шесть лет и три месяца в обществе. Он заявил, что за эти годы через группу прошло немало людей, но остались единицы: «Мы не ведем статистику, но по своим наблюдениями могу сказать, что это в основном взрослые люди, которые приходят осознано. Молодежь же пока не созрела для такого решения – бросить наркотики. Мы считаем, что помощь одного наркомана другому не имеет аналогов и обладает ни с чем не сравнимой терапевтической ценностью, ведь наркоманы понимают проблемы друг друга лучше, чем кто-либо другой. Недостаточно просто отказаться от приема наркотиков, необходимо научиться жить без них, что практически невозможно в одиночку».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия