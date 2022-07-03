«Если позвонить кому-нибудь, деньги сжирает сразу, не успеваешь пополнять»

- Как вы оцениваете качество связи в Южной Осетии?

Жанна: Мобильная связь, конечно, дорогущая, и они мошенничают. А конкуренции нет – что может быть хорошего в этом? Ничего. А интернет – тоже, я пользуюсь «Югтелекомом», у них тоже постоянно случаются сбои. Требует усовершенствования их работа. Хорошо было бы, чтобы было дешевле, но сейчас все дорогое, и нет надежды, что что-то будет дешевле. Я плачу 900 рублей в месяц. А то, что городская связь до сих пор не налажена, стационарные телефоны, – это вообще нонсенс! Городская телефонная связь у нас работала даже во время войны и после войны. После того, как начали восстанавливать улицы, эти подземные коммуникации были повреждены, и с тех пор у нас действующих абонентских номеров всего несколько десятков, только в правительственных учреждениях. А у жителей – раз, два, и обчелся. Одного человека я только знаю, у кого дома работает городской телефон, а для людей это было бы большим подспорьем, учитывая дороговизну мобильной связи.

Эмма: Не с лучшей стороны. Интернетом вообще нельзя пользоваться. Подключаешь, и через пару дней уже все, не загружается ничего, только читаешь смски и все. А про связь – то же самое. Очень дорого все. Не успевает человек пополнять счет. Дороговато, конечно, по сравнению с Владикавказом. Там, допустим, я подключаю мобильный интернет, и я спокойно смотрю и видео, и все. Плюс там у меня еще бесплатные минуты. Нормально. Я подключаю за 700 рублей на месяц, и пользуюсь спокойно. А здесь этого нет.

Мария: Про интернет я не скажу, потому что не пользуюсь мобильным интернетом, а вот насчет связи скажу, что очень дорого. Если позвонить кому-нибудь, деньги сжирает сразу, просто не успеваешь пополнять. Так что, не с хорошей стороны. Например, у меня сестра живет во Владикавказе, и чтобы набрать ей, – это очень дорого. 100 рублей даже не хватает. Надеюсь, с этим сделают что-нибудь.

Лариса: Связь меня ни разу здесь не подводила, все хорошо. Я хочу похвалить. Я недавно включила опцию, мобильный интернет за 1000 рублей. 1000 минут бесплатно и 15 гигабайт трафика. Я в полном восторге от этой опции. Прекрасный интернет, не висит, мне достаточно, хватает с лихвой. Бесплатных минут мне тоже хватает, но самое главное – это устойчивая быстрая связь.

Алана: Если говорить о мобильной связи, о Мегафоне, то качество не соответствует цене. Качество должно быть намного лучше, учитывая те суммы, которые мы платим. Интернет – то же самое, я про «мегафоновский» говорю. Хоть «Югтелеком» спасает сейчас. Но это дома WiFi, но иногда в городе тоже нужен бывает интернет, чтобы поддерживать связь с родными, которые на расстоянии. И это невозможно!