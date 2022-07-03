Завтра в Грузии начинаются Единые национальные экзамены

По информации руководителя Национального центра оценок и экзаменов Софио Горгодзе, подготовка к экзаменам завершена и все 22 центра в масштабе страны готовы принять экзаменуемых.

В 177-й публичной школе Тбилиси под руководством Софио Горгодзе для представителей СМИ был организован день открытых дверей и их ознакомили с процедурами экзаменационного процесса, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Единые национальные экзамены 2022 года начнутся завтра, 4 июля. Центры, открытые по всей Грузии, в этом году обслужат до 90 000 зарегистрированных экзаменующихся.

Регистрация во всех двадцати двух экзаменационных центрах начнется одновременно в 08:00, а экзамен - в 09:00. Регистрация на вторую сессию начинается в 14:00, а экзамен - в 15:00.

Параллельно с Едиными национальными экзаменами в 2022 году Национальный центр оценок и экзаменов будет администрировать единый магистерский экзамен и грантовый конкурс для студентов, а также экзамен по предмету/профессиональным навыкам/ экзамен старших специальных учителей.

Центр еще раз напоминает всем экзаменуемым, что информация об адресе экзаменационного центра, дате каждого экзамена, времени начала регистрации и другие важные рекомендации указаны в экзаменационной карточке. Важно, чтобы экзаменуемый являлся на каждый экзамен вовремя, с документом, удостоверяющим личность, и экзаменационной карточкой. После завершения регистрации аппликанты к экзамену допущены не будут.

В этом году также все центры оснащены системой охлаждения и необходимой инфраструктурой. На территории экзаменационных центров будут мобилизованы машины скорой помощи, спасательная служба и патрульная полиция.