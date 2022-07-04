В Тбилиси прошла очередная масштабная акция «Домой, в Европу». Часть оппозиции обвинила организаторов в том, что у них нет четкого плана действий. Можно ли вообще в Грузии добиться путем уличного протеста выполнения политических требований? «Эхо Кавказа» обратилось с таким вопросом к пользователям социальных сетей.

– Что показал последний митинг, насколько правильно, организованно он прошел?

Давид: В первую очередь этот митинг показал, что в народе растет недовольство правительством и его политикой. Он также показал, что грузинский народ, в отличие от властей, не видит будущего без Евросоюза и что если власти не сменят курс, то народ сменит власть. Но, к сожалению, есть и минусы. Организаторы могли бы составить более четкую программу, иначе люди просто перестают понимать, зачем их вообще вывели сюда. Одно радует, что акция была мирной, никто ни на кого не нападал. В то же время власти показали, что их совершенно не волнует мнение народа и что в их команде необразованные и невоспитанные люди.

Кетеван: Не получается у них проводить эти акции организованно. Судя по всему, у организаторов нет такого человека, который заранее мог бы составить приемлемый план действий. Нашим властям очень сложно отказаться от своих мест, они держаться за них как за жизнь. Потому, мне кажется, что, просто собираясь раз в неделю у парламента, их к этому не принудить, приедет туда 10 000 людей или 100 000, неважно. В Грузии всегда так, ничего не изменится без битвы.

Ника: Принять участие во вчерашней акции мне не удалось, я находился за городом и не смог приехать, но я участвовал в прошлых двух митингах. Организаторам удается собирать все больше и больше народа, и я думаю, что если так продолжится, то они добьются каких-то результатов. Однако вчерашний день показал, что они не всегда принимают правильные решения. Считаю, что уходить с площади Свободы было неразумно. Но вообще количество людей, которые присутствовали на них, говорит о том, что в государстве растет недовольство и что у нас нездоровая ситуация.

Тамуна: Для меня в первую очередь эта акция показала, как много людей желают того, чтобы им перестали врать, желают выбраться из этой тьмы, в которой нам долгие годы приходится существовать, и начать жить достойно, в хороших условиях. Это то, чего нас по непонятной причине пытается лишить действующая власть. Но я сомневаюсь, что они прислушаются к голосу народа, и, конечно, никто из них не уйдет в отставку. Надеюсь, хоть поймут, что нужно что-то делать для улучшения благосостояния народа, ведь до сих пор все, чем они занимались, – это держались за свои кресла, отбиваясь от всех, кто на них претендовал. А протестующим я хочу сказать: сейчас не время сдаваться. Либо мы что-то изменим, либо нам придется привыкнуть к рабству.

Георгий: Пришло много народа, и вместе они показали властям, что их не устраивает их политика в отношении ЕС. Однако меня волнует другое: все эти акции больше стали походить на молодежную тусовку, а те, кто приходит туда с серьезными намерениями, не может сформулировать свои требования. Что-то хотят, но как это сделать, не знают. Правительство держит в своих руках суд, полицию и армию, следовательно, даже если на митинг придет миллион человек, они не уйдут с занимаемых должностей. А люди просто устанут выступать с протестом. Потому я не вижу особого смысла в этих акциях, что-то другое должно произойти.

Малхаз: Я думаю, организаторы должны выбрать иную стратегию, понятно же, что масштабные мирные собрания в Грузии ни к чему не приводили и не приведут. Во всяком случае, действующее правительство на подобное просто не обращает никакого внимания, сколько бы офисов им ни заблокировали. Я очень надеюсь, что они придумают что-то другое.