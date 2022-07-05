Спутниковый интернет Илона Маска станет доступен в высокогорных селах Грузии

Американская компания SpaceX планирует запустить интернет-сервис Starlink в самых отдаленных регионах Грузии, сообщила член Национальной комиссии по коммуникациям Екатерина Имедадзе в интервью медиаплатформе bm.ge.

«Они сказали, что покроют самые высокогорные села, которые не покрыл тот же проект интернетизации», – рассказала Имедадзе.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», стоимость обычного тарифа на подключение к Starlink – 550 долларов, а ежемесячная плата за интернет-сервис – 110 долларов. По словам Имедадзе, в SpaceX готовы предложить грузинским пользователям льготы. Речь идет о субсидировании части стоимости абонентского оборудования.

«Они понимают, что в регионах цена может не быть самой конкурентной», – указала представитель комиссии.

SpaceX вышел на контакт с Грузией около года назад. Американская компания обсудила все юридические вопросы с национальным регулятором и получила гарантии того, что процесс авторизации не займет много времени. В этом месяце SpaceX направила в Грузию своего представителя для изучения особенностей рынка. Имедадзе указывает, что запуск Starlink в Грузии будет способствовать развитию рынка инновационных цифровых услуг.

Starlink – проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников.