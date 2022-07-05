«Мама»: грезы и кошмары в одном действии

Премьера спектакля «Мама» по одноименной пьесе современного французского писателя Флориана Зеллера прошла на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Жанр этой часовой постановки обозначен как «грезы и кошмары в одном действии». В финале за спиной у главной героини загорается свет – важный символ, который только что наблюдавший за тем, как Анна проглотила не один десяток разноцветных таблеток, зритель с облегчением считывает, как проблеск надежды на спасение. «Мама», новая постановка Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера – неоднозначна. Она рисует на сцене, по сути, банальную историю о том, как один человек растворяется в других и, как следствие, теряет себя и не знает, как выбраться из этого капкана. Главная героиня – Анна, мама. Таких, как она, наверное, много. Муж ей изменяет, сын предпочитает проводить время с девушкой, нежели с ней, а дочь не может найти даже пары минут на разговор с матерью. Анна одинока, она страдает от депрессии, и это заворачивается каким-то замкнутым кругом: потому что, отдав все родным, она ничего не оставила для себя.

Роль Анны досталась заслуженной артистке Абхазии Наталье Папаскири. Вот как актриса описывает свою героиню: «У моей «Мамы» такая особенность: у нее гипертрофированная любовь, которая обостряется на фоне одиночества внутри семьи, и все это выливается в такой перманентный конфликт. Она с этим живет, и не получается у нее пробиться. Вопрос ставится о том, какие взаимоотношения в семье и что надо ценить пространство друг друга. Нужно чувствовать, где заканчиваются границы свободы другого человека в твоей семье. Нужно быть чутким к этому и внимательным. Женщина, которая поддерживала очаг и любила своих детей, любила дом, она уделяла внимание этому. А в это время никто не обращал внимания на то, что она всю себя отдает. Все состоялись, а она только мама и жена. Я ее понимаю, у меня тоже дети, но у меня другие отношения с детьми, к счастью. Сейчас мы все по наитию живем. Пошел, это сделал, то сказал. Мы не прислушиваемся, не видим нюансов во взаимоотношениях. Мы формально отвечаем, спрашиваем и не вглядываемся, не замечаем каких-то изменений с близкими людьми, а потом может беда произойти, если не заметить, переступить. То есть моменты есть, которые людей заставят задуматься, посмотреть друг на друга и в себя тоже».

Анну в юности играет приглашенная актриса Екатерина Барышева. Роль мужа Анны, Пьера, досталась Люпчо Спасову. Эмиль Петров играет сразу двух персонажей: Пьера в молодости и Николя, сына давно несчастливой семейной пары. А Аманда Кварацхелия – это красивая Элоди, девушка Николя. Поставить спектакль «Мама» был приглашен студент пятого курса режиссерского факультета Российского института театрального искусства – ГИТИС Евгений Закиров, у которого за плечами работы в таких крупных российских театрах, как Театр «Школа драматического искусства» и Московский художественный театр имени А.П.Чехова. Жанр своей постановки Евгений Закиров определил как «грезы и кошмары в одном действии». Генеральный директор Русдрама Ираклий Хинтба объяснил, с чем связан такой необычный выбор:

«Жанр обозначил режиссер, он отталкивался от пьесы. Потому что у Зеллера речь идет о женщине, которая путает реальность и сон или ее фантазии и находится в пограничном состоянии во многом. Поэтому это грезы и кошмары, то есть то, что ей представляется, и то, что ее пугает больше всего. В реальности ли это происходит или в ее представлении – это решать уже зрителю. И так же, кстати, пьеса Зеллера построена». Сценография, которая действительно напоминает обрывки не самого радужного сна, соответствует жанру постановки. Приглушенный свет и темно-зеленые кулисы – фон для действа, в котором актеры четко выполняют отточенные вместе с хореографом Мраной Воуба движения.