«Мобильный интернет в Сочи в два раза дешевле, и потребляются мегабайты гораздо медленнее»

Жители Абхазии в целом довольны качеством мобильной связи и интернета, однако некоторых не устраивает цена, и они не могут понять, по какому принципу сгорают гигабайты. Никто из опрошенных уже не пользуется стационарной связью.

– Как вы оцениваете качество связи в Абхазии? Пользуетесь ли вы стационарной связью? И какой у вас интернет?

Дмитрий: Стационарной связью я не пользуюсь, только мобильной связью, меня она устраивает. В Абхазии она хорошая, интернет – тоже хороший. Единственное, что меня не устраивает, – это цена и, конечно, потребление гигабайтов интернета. Я плачу 1100 рублей в месяц, покупаю 20 гигабайтов. Не прошло еще половины месяца, но у меня осталось чуть более двух гигабайтов. Я не смотрю фильмы на YouTube, я в основном использую социальные сети и кое-какие, бывает, скачиваю аудиофайлы, они небольшие. У меня они улетают, обновления у меня автоматически отключены. Учитывая, допустим, стоимость мобильного интернета в Сочи, там в два раза дешевле. И потребляются мегабайты гораздо медленней. Я задавал вопросы своему мобильному оператору, но мне сказали: «Вы так пользуетесь интернетом, поэтому ничем вам помочь не можем, только можете увеличить себе пакет интернета». Вот я увеличил, у меня раньше было шесть гигабайтов в месяц, сейчас – 20. И обычно шесть гигабайтов также тратились к этому времени, сейчас 20, потратилось более 17 гигабайтов. Как это можно объяснить? Пользование такое же.

Дина Квеквескири: Качество связи я оцениваю на отлично, потому что я не могу пожаловаться, что у меня медленный интернет или он у меня пропадает. Меня все устраивает. Я постоянно пользуюсь интернетом, и от его качества зависит моя работа. Стационарной связью я не пользуюсь, это давно неактуально для нашей семьи, потому что мы все перешли на мобильный интернет и еще установили себе роутер.

– Доступный интернет или нет?

Дина Квеквескири: У нас недавно была дискуссия с другом на эту тему, что абхазская связь – одна из самых дорогих в мире. Но я бы не сказала, что у нас безумно дорогие тарифы. Мне особо не с чем сравнивать, потому что мне кажется, что они не настолько дорогие и можно выбрать что-то приемлемое. Стоит мой тариф 550 рублей, там есть все, что мне нужно.

Лана Ашба: Хороший интернет и связь тоже хорошая. Меня все устраивает.

– Что касается обычной связи, стационарной, вы пользуетесь?

Лана Ашба: Обычной связью раньше пользовались, но уже нет, только мобильной связью.

– Насколько это доступно вам?

Лана Ашба: Бывают такие случаи, что у некоторых только WhatsApp, напрямую не позвонишь, бывают такие трудности. Или бывает, что сообщают, что телефон выключен, а на самом деле телефон включен, это все из-за связи.

– Сколько у вас уходит на интернет в месяц?

Лана Ашба: В основном пользуюсь WI-FI, на мобильную связь в месяц уходит 600 рублей по тарифу. А если звонить с одного оператора на другой, то другая сумма. Если часто звонить, то 300-400 рублей в месяц может уйти.

Тимур Квеквескири: Стационарной связью в последний раз я пользовался в 2006 году. Пользуюсь мобильной связью, очень доволен. Что касается интернет-провайдера, я буквально месяц назад подключился и просто счастлив, потому что у них и приставка, и хороший кинозал, хороший проект. Хотелось бы, чтобы были какие-то ограничения хотя бы для лиц до 16 лет, потому что очень много жестокости, очень много ненужной информации получает сегодня молодежь из интернета. В этом смысле мы получаем на выходе очень жестокое поколение. Я переживаю, как отец, что мой ребенок слишком много доступа будет иметь к интернету.

– Как вы оцениваете качество связи в Абхазии? Пользуетесь ли вы стационарной связью? И какой у вас интернет?

Мате Цквитария: Стационарной связью не пользуюсь, но мобильная связь, мне кажется, что на очень высоком уровне у нас в Абхазии. И тем оператором, которым я пользуюсь, я доволен. Что касается интернета, то же самое, все на высшем уровне. Я общаюсь с ребятами из-за границы, сравнивая качество нашего интернета и их, у нас интернет – один из самых лучших. Я общаюсь с ребятами в Европе, в Америке, в Австралии, у меня там одноклассница живет, она говорит, что у них проблемы со связью. У нас, за исключением очень редких ситуаций, когда может быть аварийная история, а так все на высшем уровне. Нет никаких нареканий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия