Тенгиз Церцвадзе: Мы ожидаем пик роста случаев COVID-19 к осени

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление в годовщину событий 5 июля, когда гомофобные антизападные группировки избили более 50 сотрудников СМИ на проспекте Руставели в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия». Президент заявила, что общество все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. По ее словам, за этот период насильственные группировки усилились, что наносит ущерб европейской перспективе.

Зурабишвили также откликнулась на инициативу Народного защитника Нино Ломджария, которая сообщила, что подготовит конституционный иск о запрете партии «Консервативное движение», созданную представителями пророссийской платформы «Альт-Инфо».

«Прошел год после событий 5 июля, сегодня общественность все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. Это та реальность, на почве которой в этот период усилились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группы. Это совершенно недопустимо в стране, 20% территории которой оккупировано Россией», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

Президент подчеркнула, что усиление пророссийских, насильственных, гомофобных и агрессивных группировок наносит ущерб европейской перспективе страны.

«Некоторые считают, что ответом на это должен стать запрет их деятельности, однако в стране с демократическими принципами запрет должен быть последним, крайним шагом и подкрепляться вескими юридическими аргументами, чтобы не оставалось сомнений в том, что имеет место нарушение свободы слова и самовыражения», - считает Зурабишвили.

Вместе с тем президент согласна с тем, что решение о запрете пророссийских партий можно принять по необходимости и «исходя из принципов демократических стран». «Прежде чем принять это крайнее решение, каждый должен взять на себя свою долю ответственности. Недопустимо защищать эти группы и поощрять их пророссийскую и антиевропейскую пропаганду», - заявила Зурабишвили. Она подчеркнула необходимость эффективного контроля за деятельностью и выявление источников финансирования пророссийских групп.

Что касается инициативы омбудсмена, то Нино Ломаджария указала, что многие заявления «Консервативной партии» содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают разного рода беспорядки, или прямо призывают к насилию или являются пропагандой войны. Народный защитник сообщила, что направит проект иска в несколько инстанций, уполномоченных обращаться в Конституционный суд (сам омбудсмен этого сделать не может).