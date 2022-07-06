Ахра Аристава: «Письмо, неприемлемое по содержанию»

Много шума в Абхазии наделало опубликованное в соцсетях письмо немецкой компании FVT-Group&Partner властям республики о намерении построить за 6 млрд евро «поселок городского типа» на 12 тысяч человек, но под «государственные гарантии», и ответное письмо президента Аслана Бжания о готовности к сотрудничеству. Подогрел интерес к теме и выпущенный вчера вечером комментарий пресс-службы президента. Ситуацию в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал экономист, научный сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава.

– Ахра, у вас большой опыт работы в государственных структурах, вы работали в Министерстве экономики. Скажите, пожалуйста, какое впечатление на вас произвело это письмо от немецких инвесторов о строительстве городка на 12 тысяч человек в Абхазии, которое было вчера опубликовано социальных сетях?

– Первое впечатление было, что это какой-то непонятный фейковый вброс.

– Почему это письмо производит впечатление фейка?

Учитывая сложившуюся сейчас в Европе ситуацию, войну санкций, естественно, это выглядело как фейк

– Учитывая сложившуюся сейчас в Европе ситуацию, войну санкций, естественно, это выглядело как фейк. Оно неправдоподобно, потому что сумма слишком большая, а само письмо составлено не по правилам с точки зрения инвестиционного предложения. Оно короткое, и при этом звучит большая сумма, плюс неприемлемые предложения.

– Почему неприемлемые?

– Потому что они там пишут, что неотъемлемая часть их предложения – это государственные гарантии по этим инвестициям, то есть коммерческий риск привязывается к гарантиям правительства, значит, к бюджету. У нас уже есть одна печальная история с такими гарантиями по железнодорожному кредиту. А здесь вообще сумма заоблачная, не хватит даже платить проценты по минимальной ставке.

– Не хватит чего?

– Средств, чтобы даже заплатить проценты, у нас республиканский бюджет в районе четырех миллиардов рублей, если вы переведете в евро, вы поймете, что даже платить проценты не получится. И вообще, при чем здесь гарантии государства и коммерческий проект, я не могу понять?

– Правильно ли я вас поняла, что письмо абсурдное по содержанию?

Если люди хотят вложить деньги, то письмо пишется по-другому, при чем здесь государственные гарантии, непонятно

– Оно неабсурдное, оно неприемлемое по содержанию. Если люди хотят вложить деньги, то письмо пишется по-другому, при чем здесь государственные гарантии, непонятно. Это коммерческий проект и коммерческие риски, хотя они и используют там слово «благотворительность», плюс сопровождение непонятное.

– Ахра, вы видели ответ, который вчера опубликовала администрация президента по поводу этого письма, как бы вы его прокомментировали?

– Да, я видел комментарий пресс-службы администрации президента, они признали тот факт, что обращение было и оно рассмотрено. Там было написано, что не было встреч, не было предметных переговоров. В таких случаях обычно не отвечают или могут пригласить. Исходя из вашего вопроса о моем опыте скажу, что у нас были разные предложения и от канадской фирмы, и от швейцарской, и от болгарской. Если мы видели заинтересованность, то мы приглашали на уровне правительства представителя или руководителя компании приехать в Абхазию. И дальше уже могли о чем-то разговаривать, знакомиться и вести переговоры.

– О чем, по-вашему, говорит тот факт, что письмо такого неприемлемого содержания было серьезно воспринято в администрации президента? Вплоть до того, что президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжания написал им ответ, в котором даже давал какие-то гарантии на содействие в этом проекте?

– Президент дал гарантии рассмотрения по земельному участку. У нас такой большой цельный участок может быть только в Галском районе. Когда инвесторы искали у нас такие участки, даже не пять квадратных километров, а в десятки раз меньше, в связи с тем, что у нас страна маленькая, найти такой участок очень проблематично. Второй вопрос касается гарантий на инвестиции. Если честно, я бы на такое письмо вообще не отвечал, максимум пригласил бы познакомиться.

– Очень разные люди комментируют это письмо немецких инвесторов и ответ администрации президента, говорят о новом «переселенстрое», выражают озабоченность тем, что такой огромный участок руководство страны готово предоставить непонятному иностранному инвестору. Общество продолжает остро реагировать на всю эту ситуацию. Могут быть какие-то последствия у этой истории или их не может быть?

Этот перекос, о котором мы все время слышим: что-то предлагается иностранцам, иностранным гражданам, иностранным компаниям, такого перекоса не должно быть, тогда меньше будет и негативной реакции

– Я думаю, что у этой истории вряд ли будет продолжение. Общество остро реагирует всегда на земельные вопросы, и особенно когда на очень большой участок земли претендует иностранная компания или иностранный гражданин. Вы помните, буквально недавно, какие были споры и выступления по поводу пицундской госдачи, там, по-моему, площадь за 180 га. На днях в прессу попало сообщение, что в Общественной палате обсуждался этот вопрос. И, естественно, всегда граждане Абхазии очень болезненно к этому относятся. Если посмотреть на другую сторону медали, то сам глава государства говорил, что надо поддерживать малый и средний бизнес, что нужно значительно увеличивать число койко-мест в Абхазии. Я думаю, если есть такие участки, их надо обнародовать, как это делается во всех странах, с картами, с местом расположения, с границами, и предложить местным предпринимателям. Конечно, их надо поделить, а не пятьсот гектаров предлагать и пустить под застройку для того же малого бизнеса. Но мы же не слышим, чтобы малому бизнесу, гражданам Абхазии предложили земельные участки под бизнес? Этот перекос, о котором мы все время слышим: что-то предлагается иностранцам, иностранным гражданам, иностранным компаниям, такого перекоса не должно быть, тогда меньше будет и негативной реакции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия