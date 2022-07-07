За мир во всем мире

«Худой мир лучше всякой доброй войны» – эту фразу я услышал очень рано, в нежном, детском возрасте и, конечно, не сразу ее воспринял, не прочувствовал, не понял, что она очень правильна по своей сути. Первый раз я ее вычитал у Пушкина в моей любимой повести «Капитанская дочка», хотя задолго до него, оказывается, эту фразу произнес Марк Юлий Цицерон, уже не помню, в каком году. Не помню даже, в каком веке это он сказал, знаю лишь, что это было очень давно, когда Греция была пупом земли и колыбелью мудрых мыслей.

«Худой мир лучше всякой доброй войны» – эту фразу надо вписать в железное правило всех первых лиц стран, когда они восходят, так сказать, «на престол власти». И за нарушение данного правила должно быть самое суровое наказание, вплоть до изгнания на необитаемый остров, как в свое время поступили с разбойником Айртоном, где он благополучно одичал.

Я думаю, что мудрость правителя состоит в том, чтобы он из-за всех своих политико-дипломатических сил старался бы к худому миру, а не к доброй ссоре. Конечно, лучше добрый мир, но, как говорится, «при отсутствии наличия» лучше уж по-худому мириться, чем воевать по-доброму.

Это было, так сказать, небольшое предисловие к дальнейшему моему тексту.

В 1993 году, находясь в депрессии от полной неизвестности, что день грядущий мне – нам – им готовит, мне попалась видеокассета фильма «День сурка». Могу с полной уверенностью сказать, что этот фильм вывел меня из ступора, настолько он мне понравился и для меня стал культовым (не люблю это слово, но другого не могу подобрать). Повторяю, фильм «День сурка» стал для меня культовым, ну, или, говоря по-другому, одним из тех редких фильмов, которые я хотя бы в год раз пересматриваю. Пересматриваю и в который раз нахожу аналогии со своей жизнью. И радуюсь, что не я один такой и что из каждого тупика может быть найден выход.

Я не буду разбирать картину, ее, как мне кажется, и так хорошо знают, и вокруг меня мало людей, которым она не нравится. Так что разбирать там нечего – отличный фильм, и актеры играют здорово, в особенности это касается Билла Мюррея.

Лишь один момент я хочу вспомнить из той картины: когда в баре героиня Энди Макдауэл – Рита Хансон – поднимает стакан с выпивкой, она говорит свой любимый тост: «Я всегда пью за мир во всем мире».

Тогда, в далеком 93-м году, мне было смешно услышать этот типично коммунистический тост.

Во время СССР фразы «Борьба за мир», «Миру мир» и т.д. были абсолютно замыленными. На многих домах висели подобные призывы, на демонстрациях мы несли транспаранты с этими словами, и, честно скажу, в детстве я думал, что СССР – это самое миролюбивое государство. Что только мы, граждане одной шестой части суши, хотим, чтобы не было войны, а остальные жители мира звериного капитала только и делают, что бряцают оружием и с прищуром смотрят на нас, ожидая момента, чтобы вдарить.

Даже когда наши войска вошли в Афганистан, я, грешным делом, особенно не вдавался в суть происходящего. Не спрашивал себя: если мы такие мирные люди, чего же вперлись с соседнюю страну с оружием? И о словах «интернациональный долг» я тоже не задумывался, голова в то время у меня была забита совершенно другими вещами. Это понятие – «интернациональный долг» – было для меня абстрактным, я не спрашивал себя, а почему какое-то государство берет на себя право решать вопросы в другом государстве? Что-то происходило в стране, расположенной рядом с Таджикистаном и Туркменией, но мне было не до этого. И было мне тогда 19 лет, и все это казалось далекими и туманными делами.

Уже значительно позже стало известно, что за десять лет афганской авантюры СССР потерял более пятнадцати тысяч человек. Из них 69 были по национальности грузины.

Помню, в те годы у нас в Грузии считалось большой трагедией попасть служить срочником в Афганистан. Чего только не делали родители, чтобы их дети не попадали туда. Какие взятки не платили военкомам. Говорят, военные комиссары тех лет очень обогатились в материальном плане. Военкомы вообще всегда были небедными людьми, но в афганскую кампанию их материальное положение особенно улучшилось. Не знаю, как в других союзных республиках, а в Грузии – точно!

Из моих знакомых только один человек попал на срочную службу в Афганистан. Он не любил нам рассказывать про свою службу. Вернувшись «оттуда», он очень изменился, стал нервным, раздражительным и по любому пустяку взрывался. Один раз в состоянии подпития он поведал нам лишь один афганский эпизод, который я не буду вам пересказывать, так как он, по моим понятиям, был жуткий. Зато по окончании службы мой знакомый получил однокомнатную квартиру в городе Тбилиси как награду за выполнение интернационального долга. Квартира была на окраине, но это уже детали.

А вот ребята из России, Беларуси и Украины часто сами писали заявления для отправки в Афганистан. При моем прохождении срочной службы я сам лично сталкивался с такими солдатами. На вопрос, почему они туда едут, в эту мясорубку, ответы были разные: начиная от романтики и заканчивая последующими привилегиями и боевыми наградами. Видимо, они имели в виду получение жилплощади и возможность поступления без экзаменов в определенные институты. Правда, насчет интернационального долга никто ничего не говорил. Так что интересы были чисто, как это говорится, материальные.

Потом уже, когда я начал интересоваться этими деталями, я узнал, что в советской Конституции 1977 года был специальный раздел, посвященный внешней политике СССР. В нем, в частности, говорилось, что «…внешняя политика СССР направлена на … укрепление позиций мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс…» и что «СССР как составная часть мировой системы социализма, социалистического содружества развивает и укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со странами социализма на основе принципа социалистического интернационализма».

Получается, что в 1977 году в СССР уже готовились к разным интернациональным долгам, что ли?

Эта афганская кампания так подорвала финансовые ресурсы СССР, что явилась одним из важнейших факторов его развала. Так что, как говорится, нет худа без добра. Хотя…

Хотя разве стоит жизнь хотя бы одного человека каких-нибудь идеологических или территориальных побед?

Не знаю.

Думаю, что нет.

Так вот, возвращаясь к фильму «День сурка». Тогда, в 1993 году тост «За мир во всем мире» опять-таки казался мне каким-то надуманным и забавным.

Сегодня же, особенно в свете текущих событий, мне кажется, что это самый дорогой и душевный тост.

Кстати, в Грузии, в районе Гурия, за столом первый тост всегда пьется «За мир».

И это правильно.

Хоть какой, хоть худой, плохонький, жидковатый, но – мир.

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