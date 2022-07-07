«Что значит: пляж сдается в аренду?»

Недавно моя фейсбучная лента в очередной раз забурлила гневными комментариями, вскоре их число стало приближаться к двумстам. Причиной возмущения было выложенное в соцсеть одной из пользовательниц увиденное ею в том же Facebook объявление, что в Гагрском районе, в селе Лдзаа близ Пицунды сдается в аренду отрезок пляжа около 600 метров. Упоминалось, что потенциальным арендаторам желательно иметь возможность разместить там переносные объекты торговли прохладительными напитками, пляжными принадлежностями и прочим, и давался телефонный номер, по которому те могут звонить.

Подавляющее большинство комментаторов высказывало недоумение и негодование:

«Как можно, не стесняясь, выкладывать такое?! Совсем с ума посходили?»;

«Я не могла не выложить это на всеобщее обозрение! С утра пребываю в трансе»;

«Гагрский пляж, улица Терешковой. Место, где я родилась и выросла. Какая-то узбечка пыталась меня выгнать, доказывала, что она взяла этот пляж в аренду у местного. Кричала мне, чтобы я шла в другое место купаться или брала лежак. На пляже, где прошло мое детство, я сегодня не имею права загорать, кроме как на платном шезлонге или лежаке!»;

«И кто же эти продавцы? Они продают не просто берег, они продают свою Родину. Но откуда столько ума, чтобы понимать это? Это вам не деньги считать»;

«Ужас... Скоро мы будем платить, чтобы искупаться в море! Скоро в море по билету будем заходить?»;

«Вы представляете, у пляжей есть хозяева! Видимо, достаются по наследству от отцов и дедов. На этих пляжах устанавливают шезлонги в ряд, оставляя только узкий проход к воде. Приходишь в 7 утра, людей еще нет, но шезлонги там стоят»;

«Не знали, что ли: его дедушка там жил на пляже!»

Но одна женщина, не вступая ни с кем в полемику, высказала иное мнение:

«Я хочу сходить на море и прийти на благоустроенный пляж. А не туда, где мусор, где мама у головы моей в песке выкопала ямку, и ее ребенок в нее какает. Почувствовала запах, поднимаюсь и спрашиваю женщину: что это такое, почему вы это себе позволяете? Стала со мной ругаться. Потом удивляемся, отчего ротавирусные заболевания у нас и кожные… Если нет пляжа нормального у города со всей инфраструктурой и штатами, то приходится сдавать пляж в аренду. Со всеми требованиями для удобства курортников и населения. Но это неправильно, конечно, заставлять обязательно пользоваться услугами на инвентарь. Штаты пляжа содержатся на доходы от реализации услуг. В СССР пляж находился в ведомстве городских властей, и на эти цели выделялись деньги государством. Пляж не только место для отдыха, но и несет опасность для людей на воде. Нужны оборудованные пляжи со штатами. Кто может сегодня это предоставить?»

Действительно, сухумцы старшего поколения хорошо помнят, что немало десятилетий почти все в городе ездили купаться на так называемый Медицинский пляж в районе нынешней тургостиницы «Айтар». Вход в него стоил десять копеек, но там были лежаки, раздевалки, душевые…

Сегодня многие участки бывшего «дикого пляжа» в центре Сухума предлагают своим посетителям шезлонги и лежаки, зонты от солнца, но не припомню, чтобы они навязывались, большинство купальщиков обходится без них.

Понимая, что обращаюсь не по адресу, я позвонил все же на всякий случай председателю Госкомитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Беслану Кубраа. Он был удивлен и коротко ответил: «Я пляжами не занимаюсь».

И тогда решил позвонить по номеру, указанному в объявлении. Из разговора с его автором понял, что никто из возмущавшихся комментаторов сделать это – позвонить ей – почему-то не додумался. Поскольку сразу я не представился, поначалу Индира, как она назвала себя, приняла меня за человека, который хочет взять этот пляж в аренду, точнее, как выяснилось вскоре, в субаренду:

«Скажите, вы давали объявление насчет аренды пляжа?

– Да, да, да. У нас в Лдзаа – замечательное место. Что именно вас интересует? Чем вы хотите заполнить пляж свой?

– Ну, а у вас есть какие-то документы на него?

– Конечно. Мы арендаторы этого пляжа. Сдаем его в субаренду, потому как освоить целиком этот пляж у нас нет возможности. И у нас там домики на берегу стоят. И хотим кусок пляжа сдать, потому что подняли в этом году стоимость аренды».

Она говорила, что платит аренду местной администрации. Пришло время представиться, что я журналист, и объяснить: мой интерес вызвало бурное обсуждение в соцсетях ее объявления. Моя собеседница сказала, что сама эти комментарии не читала, но ее сын читал и пересказал их вкратце. Она считает это недоразумением:

«Уже говорят и о продаже пляжа…

– Нет, ну там была одна женщина… я ее знаю, Светлана Холич, которая объясняла, что без вот этого присмотра пляжи превращаются вообще в какие-то дикие места.

– Конечно, конечно. А как же? Если не следить за пляжем, не убирать мусор, он постепенно будет превращаться в свалку. И вот так я в этом году не смогла плавсредства запустить и так далее, мы ищем субарендаторов. Знаете, это нормальное явление. Надо поддерживать пляжи в чистоте, создавать в них комфортные условия, И не все мне под силу, а заплатить за аренду надо очень много, где-то в районе 250 тысяч рублей. А вы, думаю, прекрасно знаете, понимаете, что если пляжи не будут осваиваться, убираться, на них не будет порядка, то это будет черт знает что. Мой сын был возмущен, что люди, не понимая всего этого, начинают писать всякие гадости.

– А рядом, в Пицунде, тоже вот так сдают пляжи в аренду? Или нет, там же все крупные здравницы…

– Как нет? Каждый остающийся кусочек пляжа взят в аренду. Вы не представляете, какой свинарник, извините за выражение, оставляют на пляжах люди, которые там отдыхают. Каждое утро оттуда вывозится десятки килограммов мусора, каждое утро пляжи подметаются».

Именно потому, что всем всего не объяснишь, собеседница попросила не называть в публикации ее фамилию.

Советник главы администрации Гагрского района Батал Берзения подтвердил в разговоре с нами существование такой практики, но уточнил:

«Администрация дает в пользование пляжи, а не в аренду. Люди, которые берут в пользование… Договор заключается: сторона, которая берет в пользование пляж, обязуется благоустроить его, создать на нем комфортные условия, поставить кабинки для переодевания. А субаренда вообще законодательством и в рамках данного договора не предусмотрена. Это уже частная такая инициатива, которая неправильная, не в правовых рамках».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии