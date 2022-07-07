Обзор абхазской прессы

«Нужная газета» пишет, что государственную дачу «Пицунда» намерены передать в собственность России. Издание уточняет, что в Общественной палате состоялась встреча по инициативе председателя Пицундского городского Собрания Мурата Аджба, депутатов Линды Пилия и Алхаса Дзкуя. Во встрече также участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава, председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба и Уполномоченный РА по правам человека Асида Шакрыл. «На встрече обсуждалось Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования», – сообщает Общественная палата РА. Речь идет о государственной даче «Пицунда».

Экс-кандидат в депутаты парламента РА Адгур Лагвилава на своей странице в Facebook написал, что все земельные ресурсы страны должны быть справедливо распределены между ее гражданами, а «не быть личной собственностью тех, кто якобы от лица народа ею распоряжается». «Не одно поколение политиков и их родственников разбогатели, присваивая себе то, что с огромными жертвами отстоял наш народ. Пицундская история с передачей одного из лучших мест на всем Черноморском побережье иностранной службе – это грабеж не только жителей Пицунды, но и всего народа и будущих поколений. Кем надо быть, чтобы это не понимать или руководствуясь сиюминутной конъюнктурой закрывать на это глаза?!» – подчеркнул Адгур Лагвилава.

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«Апсныпресс» публикует интервью с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишба. Он рассказал, от чего зависит посещаемость Абхазии отдыхающими, что делается руководством страны для привлечения инвесторов.

«Если говорить о мае и июне этого года, то отдыхающих было меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но надо учитывать, что в мае была не очень хорошая погода, а это сильно влияет на желание людей приехать. Экономические кризисы в мире если не прямо, то косвенно влияют и на нашу экономику. В определенный момент времени сильно поднялись цены. Курс доллара сейчас стабилизирован, но цены, том числе на топливо и продукты питания, не уменьшаются», – заявил Теймураз Хишба.

Он сообщил, что 10 июля делегация Абхазии во главе с президентом вылетает в Казань и Уфу. Основным вопросом будут инвестиции. Министр уточнил: «Запланированы встречи на высшем уровне. Наше министерство постоянно участвует в международных туристических выставках. Очень важно, что у нас сложились хорошие отношения с Федеральным агентством России по туризму, подписаны договоры с Общественной палатой РФ, мы несколько раз бывали в Государственной Думе и активно работаем с парламентским комитетом по туризму. У нас работает национальный туристический портал abkhazia.travel и сайт нашего министерства. На выставках, посвященных туризму, мы помогаем выставляться бизнесменам и предприятиям Абхазии. Таким образом, мы проводим одновременно и поиск инвесторов, и делимся информацией о нашей стране и условиях ведения в ней бизнеса. Все это в комплексе положительно работает и на имидж страны. Для нас каждый турист – это мини-инвестор», – приводит слова Теймураза Хишба «Апсныпресс».

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«Абхазия-Информ» пишет, что министр здравоохранения Эдуард Бутба с рабочей поездкой посетил Гагрскую и Гудаутские ЦРБ, а также Пицундскую больницу. Он проверил, как проходит работа медучреждений во время курортного сезона. Министр подписал распоряжение о командировке в ЦРБ Гагры хирургов из Республиканской больницы. Сейчас в больнице функционируют всего две бригады скорой помощи.

В Пицундской больнице планируется открыть стационар. Там есть 25 койко-мест, которые не функционируют из-за нехватки медперсонала. Эдуард Бутба отметил, что поток пациентов в Пицунде немаленький и направлять всех, кому нужно стационарное лечение, в Гагрскую ЦРБ неправильно.

В Гудаутской ЦРБ главврач Хаджарат Шамба сообщил, что в больницу поступил пациент с коронавирусной инфекцией. Он находится в инфекционном отделении и получает всю необходимую помощь.

Эдуард Бутба также проверил и работу компьютерного томографа. Ему необходимо плановое техническое обслуживание, и специалисты «Форсайт Медикал» должны приехать в ближайшее время и провести его.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии