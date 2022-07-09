Архиепископ Яков провел антиевропейскую проповедь: Европа Грузии ничем не помогала

Один из самых влиятельных архиепископов Грузинской православной церкви, владыка Яков провел антиевропейскую проповедь. Освящая обновленный храм Успения Богородицы в селе Анага (Кахетия), он сказал пастве, что Европа Грузии ничем не помогала и ничем не помогает, пишет SOVA.

«Если говорить о Европе, так это Европа должна учиться у нас христианству – нам не свойственно кого-то бросать. Прошло 30 лет, как мы вышли из советской империи, и мировое цивилизованное сообщество допустило большую ошибку, не приняв нас в число цивилизованных стран. Прибалтику приняли, а нас – нет…», - сказал архиепископ Бодбийский.

Владыка Яков напомнил о конфликтах, через которые прошла Грузия – гражданская война, войны в Абхазии и Цхинвали, война 2008 года. По словам священнослужителя, все эти конфликты были с Россией, поскольку грузинам «нечего делить с нашими абхазскими и осетинскими братьями».

«Вся Европа встала рядом с Украиной, слава богу. Рядом с [Молдовой] встала Румыния. А нас вот так бросили к России. Видите, у нас чуть не произошла революция, просто люди увидели, что это борьба за кресла, и никто Европу не отбирает. Но сама Европа должна изъявить желание нормально говорить с нами», - сказал архиепископ Яков, добавив, что и грузины должны научиться разговаривать с европейцами правильно – не пресмыкаясь.