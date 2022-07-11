Кто такие лохиджи, которые больше века проживают в Грузии?

В 60 километрах от Тбилиси, в селе Гомбори в муниципалитете Сагареджо больше века живут уникальные люди, называющие себя лохиджи. За исключением узкого круга лингвистов, широкой публике практически неизвестно о существовании в Грузии тато-лахиджского этноса. «В Гомбори не осталось ни одного человека, кроме моей двоюродной сестры и меня, кто говорит на языке лохиджи. Когда встречаемся, говорим на своем языке», — говорит по-грузински 89-летняя Этери Джафар Кизи, и переживает, что почти не осталось людей, с кем она с детства говорила на этом языке. «90 человек своими руками проводила в могилу. Сама их омыла и завернула. Многие ушли, в селе почти никого не осталось», - говорит она.

Это в последние годы Этери провожает покойников на тот свет, а до того 40 лет работала в советском колхозе, была даже депутатом села. Мать восьмерых детей говорит, что за примерный труд из Москвы прислали красные медали. «Мы местные. С рождения живем здесь. Грузия – наша родина. Мои отец и дядя добывали уголь», - рассказывает Этери.

Согласно официальным данным, в селе Гомбори проживает до 300 человек азербайджанского происхождения. Половина из них называет себя лохиджи. «В Азербайджане проживает до 25 000 татов. Из них 10 000 живут именно в селе Лахидж, это место происхождения наших лохиджи», - говорит руководитель Центра изучения этничности и мультикультурализма Гиорги Сордия. Таты (варианты названий – кавказские персы, закавказские персы) – иранский этнос, преимущественно проживающий в Азербайджане и России (в основном на юге Дагестана) и Иране.

«Мои родители были лохиджи и я лохиджи, но мы записаны как азербайджанцы, потому что у нас нет ни своих книг, ни своей письменности. Мои родственники и сейчас живут в селе Лахидж в Исмаиллинском районе (Азербайджана). У нас нет контактов, не ездим туда, только мой брат там бывал и видел это место», - рассказывает 66-летняя жительница села Шабадж Пашаева. Кто такие лохиджи? Лохиджи – иранского происхождения. Согласно исследованию руководителя Центра изучения этничности и мультикультурализма Гиорги Сордия, с точки зрения этнической принадлежности, лохиджи из Гомбори – это таты, хотя они и отрицают свое татское происхождение. После переселения в Грузию они воспринимают себя исключительно как лохиджи и называют свой язык лохиджским.

«Мы мусульмане и считаемся азербайджанцами, но знаем, что мы – лохиджи», - говорит 58-летняя Фатима Мирнагиева. В официальных данных Грузия лохиджи значатся азербайджанцами. Согласно последней переписи 2014 года, всего в Гомбори проживает 304 «азербайджанца». Из них больше половины относятся к лохиджи, говорящих на татском языке, остальные – азербайджаноязычные таты, которые приехали не с азербайджанского Лахиджа, а с «иранского Азербайджана». Основная часть татов, около 300 000 человек, до сих пор живут в Иране. Миграция Лохиджи, так же как и проживающие в селе азербайджаноязычные таты, поселились в Грузии во втором десятилетии XX века. Об этом свидетельствуют этнографические материалы, собранные грузинским иранистом Мананой Квачадзе.

Лохиджи переселились из села Лахидж Исмаиллинского района, откуда и происходит их самоназвание, а азербайджанцы, проживающие в Гомбори, – из иранского Азербайджана. Обе группы сначала поселились на берегах реки Турдо, у села Палдо. Позже большинство из них обосновалось в Гомбори, где в те времена проживало в основном русскоязычное население. Новые переселенцы сначала жили в небольших землянках. В лесах они собирали уголь и этим зарабатывали себе на жизнь.

В советское время в Гомбори располагалась крупная военная база. Русские офицеры и их семьи – всего около 600 человек, составляли большинство местного населения до переселения лохиджи. После развала Советского Союза, с 1991 года база была закрыта и русские стали постепенно покидать эти места. Что мы знаем о языке лохиджи? Историк и востоковед Гиорги Сордия, который руководит Центром изучения этничности и мультикультурализма, говорит, что язык лохиджи является диалектом татского. Сам татский принадлежит к юго-западной подгруппе иранских языков. С лингвистической точки зрения ближе всего к татскому персидский и таджикский. Татский внесен ЮНЕСКО в список языков, которым грозит опасность исчезновения.

«… Чем интересна эта группа, так это лингвистическими характеристиками. То есть ираноязычное население Грузии, которое называет себя лохиджи», - говорит Гиорги Сордия. Молодые уже не владеют языком лохиджи, большинство их них двуязычные – говорят на грузинском и азербайджанском. Азербайджанцы и лохиджи говорят между собой на азербайджанском, а лохиджи и азербайджанцы с грузинами – на грузинском. Школьное образование получают на грузинском в единственной сельской школе. В советские годы в школе был и русский сектор, потому как лохиджи, как и азербайджанцы, свободно говорят на русском языке.

«На языке лохиджи не говорю, но хорошо понимаю», - говорит 18-летняя абитуриентка Джульетта Пашаева. Она, как и ее сверстники-односельчане, ходила в грузинский детский сад и школу, потому свободно говорит на грузинском. Она также знает азербайджанский, русский и английский. «Дома на языке лохиджи почти не говорим, больше на азербайджанском или русском. А со сверстниками в основном на грузинском», - говорит Джульетта. Религия Кто-то принес доски, кто-то гвозди, кто-то физически работал, и так в доме Фатимы Мирнагиевой общими силами обустроили молельню. В мечеть ходят и грузинские жители села, и вместе отмечают религиозные праздники. Лохиджи по вероисповеданию – мусульмане-шииты. "Грузины также ходят в мечеть. Что-то обещают [Богу], и приходят. Приносят чай, сахар - что обещают. Несколько раз грузины приводили в мечеть овец. В день смерти имама Хусейна мы скорбим [исполняют траурный ритуал Шахсей-Вахсей – Ред.]. 13 дней ходят люди. На десятый день они приносят жертву, кто что обещал, мы ставим столы, готовим все в больших кастрюлях и раздаем», – рассказывает Фатима.

«У нас этнически очень пестрое село. Естественно, есть разница в культуре и традициях, но мы хорошо уживаемся друг с другом. Приглашаем друзей, соседей, одноклассников на Курбан-Байрам или Пасху», – говорит Зураб Кистаури, директор школы в Гомбори. В 1960 году в Гомбори переселили экомигрантов из Пшав-Хевсурети, горного района Восточной Грузии. После этого демографическая картина села изменилась, и в 1964 году большинство населения Гомбори составляли уже грузины.

Деревенская жизнь в Гомбори для всех одинакова. В сезон черемши, который длится с марта по май, собирают черемшу. С мая начинается сезон грибов и с июня по август собирают уже грибы, после этого наступает сезон грецких орехов. Местные держат и скот. Многообразие в селе Согласно последней переписи населения 2014 года, всего в Гомбори проживает 681 человек, из них 304 азербайджанца, 344 грузина, 31 русский, а также несколько армян и осетин. "У нас не было деления на национальности, было что-то, но потом ничего не осталось. Я не чувствовала, что я – лохиджи, что я – азербайджанка. Мы все одни, никогда никого не выделяли. Хлеб, соль, пир – друг без друга мы не могли. Мы не относили друг другу пустых тарелок. Наш дом – их дом, их дом – наш дом. Еду носили в кастрюлях, чтобы вместе пировать. Никакой разницы не было», — говорит Шабадж Пашаева.

«Софио, Сосо, Лерико, Авраам, Гогия – мои ближайшие соседи. Один из них переживает за меня, как мои четыре сына. Да благословит их Бог! На свадьбы, поминки или дни рождения мы всегда вместе. "Ты – грузин", "я – татарин", "ты – армянин" – здесь в селе такого нет. Когда сыграла свадьбу, сначала позвала соседей, потом остальных", – вторит ей Этери Джафар Кизи. Традиционные виды деятельности, сохранившиеся у татов по сей день в Азербайджане, – обработка меди и создание медных изделий – лохиджи в Грузии не практикуют.