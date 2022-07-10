В Украине погиб еще один грузинский доброволец

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника жертвоприношения, Курбан-байрама, открыто поддержал войну с Украиной. Он заявил, что ее необходимо довести до конца «чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит». На выступление обратил внимание канал «Настоящее время».

Талгат Таджуддин еще в марте поддержал войну в Украине, но тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и «никто не рад войне», но «военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера». В этот раз риторика муфтия была гораздо жестче, обращает внимание канал.

«Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо», - цитирует его ТАСС. Он обвинил в этом Соединенные Штаты и заявил, что им потворствуют другие страны Запада. «Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие», - заявил муфтий 9 июля.

Таджуддин стал единственным религиозным лидером в России, прямо поддержавшим боевые действия. Раннее Великобритания и Канада обвинили в этом предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, внеся его в санкционные списки. В своих проповедях он оправдывал российских военных, заявляя, что «ими движет внутреннее нравственное чувство» и заявлял, что Россия ни на кого не нападала, но не выступал за войну.