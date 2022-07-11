Гарибашвили: Грузия опережает страны НАТО и ЕС по добросовестности правительства

На заседании правительства Грузии премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия опережает страны НАТО и ЕС во многих международных рейтингах.

В частности, по словам премьера, в индексе добросовестности правительств за 2022 год Грузия вышла на 35-е место в мире и попала в двадцатку лучших европейских стран. В индексе государственной добросовестности Европейского антикоррупционного центра Грузия занимает 32-е место в мире и второе место на постсоветском пространстве после Эстонии, сказал премьер.

«Я хочу сказать нашему населению, нашему народу, что это результат работы нашего правительства. Для сравнения, согласно уже упомянутому индексу, в этом году мы опережаем 14 стран-членов НАТО и 12 стран ЕС по индикатору добросовестности правительства. Я могу перечислить несколько стран: Кипр, Латвия, Польша, Чехия, Италия, Мальта, Словакия, Греция, Хорватия, Черногория, Болгария, Румыния и так далее, не буду продолжать. Для сравнения, в 2012 году, когда всему миру и нашему народу говорили, будто мы государство номер один по реформам, по этому индикатору в этом индексе мы занимали 69-е место. Ни о какой двадцатке лучших в то время ни шло и речи», – сказал Гарибашвили.

Также, по словам премьера, Грузия занимает первое место в мире по прозрачности в «Индексе открытого бюджета», а по прогрессу в «Глобальном индексе миролюбия» за последние 10 лет находится на втором месте в мире.

Отметим, что в рейтинге миролюбия, о котором рассказал Гарибашвили, Грузия занимает лишь 95-е место, уступая даже Армении (83-е место). Несмотря на это, в правительстве Грузии указывают на прогресс, достигнутый с 2012 года (тогда страна занимала 143-е место).

На заседании правительства Гарибашвили в очередной раз подчеркнул, что стране удается сохранять мир и двухзначный экономический роста в то время, когда в Украине продолжается война.