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В Армении сообщили, что возведение статуи Иисуса Христа на данном этапе приостановлено
Министерство окружающей среды Армении пока не получило от благотворительного фонда «Гагик Царукян» какого-либо документа о выборе места для установки монументальной статуи Иисуса Христа. Об этом сообщает министерство, дополнительно информируя, что строительство статуи со стороны фонда на данный момент приостановлено.
«Оно начнется только после получения от компетентных органов соответствующих специализированных и экспертных заключений и разрешений для начала строительных работ», – говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве говорят, что выдадут профессиональное заключение по проекту после получения соответствующих документов. Гора Атис включена в список памятников природы Армении, пишет Радио Азатутюн.
На заседании правительства 7 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что бизнесмен Гагик Царукян представил в правительство документы относительно инициативы строительства большой статуи Иисуса Христа. Пашинян положительно оценил инициативу по возведению статуи, так как считает, что она повысит туристический интерес к стране.
Ранее, после торжественной церемонии начала возведения статуи, Министерство образования, науки, культуры и спорта потребовало прекратить любую деятельность на территории древнего памятника-крепости до представления проекта в установленном порядке и проведения профессионального исследования, хотя и посчитало идею монументальной статуи «Иисус Христос» приемлемой.
Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил о намерении установить статую Спасителя в январе этого года. 9 июля был дан старт возведению 33-метровой статуи, которую планируют разместить на 44-метровом постаменте.
Другие новости дня
Baza рассказала, как совершившие кражу жители Южной Осетии попали в Северную
Telegram-канал Baza рассказал, как совершившие кражу жители самопровозглашенной республики Южная Осетия пересекли де-факто границу с Россией и попали в Северную Осетию.
Речь идет о краже, совершенной в доме главы компании «Югосетнефтепродукт». Ранее глава югоосетинского МВД на встрече с президентом Аланом Гаглоевым заявил, что лица, совершившие преступление, находятся в Северной Осетии.
Baza утверждает, что подозреваемые – Радик Догузов и Азамат Хубежов. Они, по информации Telegram-канала, 28 июня добрались до Рокского тоннеля и оставили там машину.
«Дальше мужчины проехать не смогли из-за камнепада, так что следующие восемь километров до погранперехода Нижний Зарамаг им пришлось идти пешком. На месте Азамата и Радика, разумеется, встретили пограничники. Они пробили документы обоих мужчин по базам и не обнаружили там причин, по которым их не стоило бы пропускать в Россию. Но перед этим Азамата и Радика всё же оштрафовали – за переход границы пешком.
Через день на границу неожиданно нагрянули люди, которые представились южноосетинскими силовиками. Они заявили, что мужчины, которые не вызвали у российских сотрудников подозрений, обчистили банк и объявлены в розыск. Хотя, как ни странно, официальных бумаг по этому поводу силовики пограничникам не предъявили.
Позднее всё же выяснилось, что Азамат и Радик, судя по всему, действительно наделали дел. Правда, связано это совсем не с банком: их подозревают в ограблении частного дома, принадлежащего директору нефтебазы в Южной Осетии», – говорится в сообщении.
Baza утверждает, что жители Южной Осетии похитили деньги и ювелирные изделия на общую сумму 2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии находятся и участники инцидента со стрельбой на улице Островского в Цхинвали, в результате которого житель города получил ранение.
СМИ: кортеж главы Северной Осетии забросали гранатами в Украине. Он все отрицает
Кортеж главы Северной Осетии Сергея Меняйло попал в засаду диверсионно-разведывательной группы во время визита в Украину, утверждают Baza и владикавказское издание «Ног Ирыстон». По их данным, он попал в засаду в Запорожской области вместе с добровольцами из батальона «Алания». Об этом пишет издание Медуза.
По данным двух источников Baza, знакомых с ситуацией, в районе города Гуляйполе диверсанты закидали гранатами машины, в которых ехали Меняйло и сопровождавшие его люди. «Ног Ирыстон» пишет, что ранения получили два человека. Сергей Меняйло, как утверждается, был легко контужен и госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
После первых сообщений о случившемся пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзгоева сказала изданию «Основа», что говорила с Меняйло по телефону и тот не подтвердил информацию о контузии: «Он лишь посмеялся над информацией о своем ранении».
Сам Сергей Меняйло в разговоре с Baza сообщил, что никакой диверсионной группы никто не видел.
«То, что там прилетает — это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо», — заявил он, отметив, что уже находится в России.
Иран хочет передать России боевые беспилотники
Иран собирается передать России несколько сотен беспилотников. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, аппараты способны нести вооружение. Советник добавил, что Иран планирует обучать российские силы применению беспилотников, и первые этапы обучения должны начаться уже в июле.
Салливан не уточнил, откуда Вашингтон получил такие данные.
Вскоре после сообщения Салливана, Москва и Тегеран подтвердили визит в Иран президента России Владимира Путина. Кремль заявил, что Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции.
После начала войны России с Украиной Путин был за границей лишь дважды и оба раза в странах бывшего СССР – Таджикистане и Туркменистане.
Максим Галкин в рамках гастрольного тура планирует выступить в Тбилиси
Шоумен Максим Галкин в рамках гастрольного тура в поддержку украинских беженцев планирует выступить в Тбилиси.
Как сообщает грузинский портал Biletebi.ge, концерт состоится 15 октября в столичном Дворце спорта, а продажа билетов начнется 25 июля.
Отметим, что на официальном сайте Галкина информация о выступлении в Грузии пока не опубликована. С конца июля до конца сентября концерты шоумена должны пройти в Турции, Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше, Великобритании, Ирландии, Австралии и Чехии.
После начала войны в Украине Максим Галкин выступил против российского вторжения. Вместе с супругой, Аллой Пугачевой и детьми он уехал в Израиль. Недавно СМИ сообщили, что они переехали из Израиля в Юрмалу (Латвия).
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Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Андрей Луговой предложил конфисковать дом Галкина и Пугачевой в деревне Грязь и поселить там беженцев из Донбасса.
YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна
YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян Daily". Об этом сообщила его жена, главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в "сообществе" принято. А он только рад", – написала Симоньян.
Она также оставила ссылку на ролик мужа в Rutube, где он рассказывает, почему, по его мнению, блокировка в YouTube – это хорошо.
- В конце апреля Кеосаян, комментируя в одном из своих видео новость об отмене в Казахстане парада 9 мая, обвинил власти страны в "неблагодарности" и "предательстве", а также предложил им посмотреть на пример Украины. После этих высказываний МИД Казахстана заявил о запрете на въезд в страну для Кеосаяна.
- 8 июля Тигран Кеосаян был включен в санкционный список Канады. Подпавших под санкции лиц канадские власти назвали "спонсируемыми государством агентами дезинформации и пропаганды". Ранее Кеосаян попал под персональные санкции Евросоюза и Великобритании.
В Верховную Раду внесли проект постановления о признании независимости Ичкерии
В украинский парламент внесли проект постановления о признании независимости непризнанной Чеченской республики Ичкерия – об этом сообщил депутат Верховной Рады, учредитель межфракционной депутатской группы «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко.
Соавтором проекта также выступил народный депутат Украины, участник группы «За свободный Кавказ» Муса Магомедов, пишет сайт Кавказ.Реалии.
«Россия во время двух войн устроила массированные бомбардировки и артиллерийские обстрелы, в результате которых почти полностью разрушены города Аргун и Грозный (как Мариуполь, Северодонецк и десятки других городов Украины)... Воины Ичкерии уже помогают Украине бороться за нашу независимость в войне с Россией. Поэтому призываю коллег как можно скорее принять эту резолюцию и предложить президенту Украины признать независимость Чеченской республики Ичкерия», – написал Гончаренко на своей странице в фейсбуке.
С таким призывом он обратился также к США, странам Европейского союза и остальным государствам.
Месяцем ранее Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента Украины проект постановления о признании геноцида черкесского (адыгейского) народа в ходе Кавказской войны 1763 – 1864 годов, а до этого на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко призвал освободить народы Северного Кавказа. По его мнению, Россия продолжает имперскую политику в регионе – как в XIX и XX веках.
В июле непризнанная Чеченская республика Ичкерия назначила в Украине своего консула, соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев. Консулом стал 43-летний Юрий Шулипа. В интервью Кавказ.Реалии он рассказал о задачах в роли консула, о поддержке со стороны Запада и о том, почему сторонники Ичкерии сражаются на стороне ВСУ.
- Депутатская группа «За свободный Кавказ» официально была создана 20 июня из числа десяти депутатов как от правящей партии, так и от оппозиционных. Объявлено, что в ближайшее время состав объединения будет расширен.
- В мае делегация непризнанной Чеченской республики Ичкерии во главе с председателем правительства в изгнании Ахмедом Закаевым встретилась в Киеве с представителями профильного оборонного комитета Верховной рады Украины, депутатом Алексеем Гончаренко, руководителем запрещенного в России крымскотатарского движения Мустафой Джемилевым, чиновниками, а также чеченскими бойцами в рядах Вооруженных сил Украины.
- Чеченские добровольческие батальоны имени Джохара Дудаева и имени Шейха Мансура воюют на стороне Украины. Они подвергаются не только нападкам кремлевского ставленника Рамзана Кадырова, ранее их преследовали власти Украины – в прошлом году Совет национальной безопасности ввел санкции в отношении бойцов.
- Ранее глава Чечни уже дважды – в начале марта и конце апреля – предлагал вознаграждение за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского – по 500 тысяч долларов США за каждого. За прошедшие месяцы предателей в рядах чеченских батальонов не нашлось.
Курс евро впервые за 20 лет сравнялся с курсом доллара
Евро вплотную приблизился к паритету с долларом – впервые почти за 20 лет, с 6 декабря 2002 года. Пара евро/доллар сейчас торгуется на мировом рынке по 1,0066 доллара за евро. Евро падает против доллара уже год – на 17,8% относительно июня прошлого года.
Стоимость евро в рублях на Мосбирже опустилась ниже стоимости доллара.
Ослабление европейской валюты связано с опасениями экономического спада. На рынок также влияют поставки энергоресурсов в еврозону на фоне прогнозируемых поставок газа из России, пишет РБК. По данным The Guardian, трейдеры уже обеспокоены тем, что Россия может больше не включить газопровод "Северный поток-1" завершения летних ремонтных работ.
Доллар укрепляется на фоне жесткой политики Федеральной резервной системы США в борьбе с инфляцией.
Пашинян и Эрдоган обсудили процесс урегулирования отношений между странами
Пашинян и Эрдоган впервые поговорили по телефону. По инициативе какой стороны состоялся разговор, в правительстве Армении не уточнили
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщила пресс-служба главы армянского правительства, премьер-министр Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а президент Турции поздравил премьер-министра Армении с наступающим праздником Вардавар – Преображения Иисуса Христа.
«Главы государств подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.
В этом контексте собеседники выразили надежду, что достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран договоренности будут скоро воплощены в жизнь», – говорится в сообщении.
Этот телефонный разговор является первым прямым общением между Пашиняном и Эрдоганом. По инициативе какой стороны он состоялся, в правительстве Армении не уточнили.
В ходе последней встречи в Вене 1 июля спецпредставители Армении и Турции договорились о возможности пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией. Когда именно это произойдет, ни Ереван, ни Анкара пока не уточняют.
В Москве вновь рекомендуют носить маски в общественных местах
Власти Москвы вновь рекомендовали жителям города носить маски в закрытых помещениях. Как сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы, это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю количество новых случаев COVID-19 в городе выросло на 57 процентов.
Уровень госпитализаций за тот же период, по данным чиновников, вырос на 9 процентов.
В департаменте здравоохранения связали рост числа заболевших с распространением субвариантов штамма "омикрон", которые быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы этого варианта коронавируса.
Московские власти призывают жителей города , особенно из групп риска (пожилых людей и имеющих хронические заболевания) пройти вакцинацию или ревакцинацию.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за минувшие сутки в России (включая аннексированный Крым) выявили 3002 случая заболевания COVID-19, 599 из них- в Москве.
За неделю в Грузии выявили более 5 тысяч случаев коронавируса
5154 случая заражения коронавирусом выявлено в Грузии с 3 по 10 июля, что более чем в два раза превышает число заболевших на прошлой неделе.
Согласно официальной статистике, за отчетный период от последствий коронавируса скончались 3 человека. 2338 пациентов выздоровели.
Результаты получены по итогам проведения 63,6 тысячи тестов на COVID-19. Показатель выявляемости за неделю составил 8,1%, пишет агентство «Новости-Грузия».
До этого, с 26 июня по 3 июля, в Грузии было выявлено 2570 новых случаев COVID-19, выздоровели 1103 человека, трое скончались.
Всего с начала распространения коронавируса в Грузии подтверждено 1 668 153 случая заражения, 16 847 человек скончались.
Абхазия поддержала идею турнира с участием Крыма, Южной Осетии, «ДНР» и «ЛНР»
Председатель Государственного комитета по делам молодёжи и спорта самопровозглашенной республики Абхазия Джемал Губаз во время визита в непризнанную «ДНР» выступил с предложением о создании футбольного турнира – «Чемпионата Содружества».
В турнире могут принять участие команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, «ДНР», «ЛНР», Херсона, Запорожья и «других регионов, пожелавших в нём участвовать», сообщается на сайте крымской Академии футбола.
«В качестве формата проведения Кубка Джемал Резович предложил взять за основу первенство Национальной студенческой футбольной лиги России, где участники собираются в одном городе и играют несколько матчей подряд. Эта идея нашла поддержку со стороны президента Футбольного союза «ДНР» Павла Давыденко и генерального директора общественной организации «Республиканский Луганский Футбольный Союз» Юрия Малыгина. По итогам совещания заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов дал поручение создать рабочую группу, которая займётся тщательной проработкой этого вопроса», – говорится в сообщении.
О возможности создания объединенного чемпионата между клубами из Крыма, «ДНР», «ЛНР», Херсона, Мелитополя и Абхазии СМИ писали и в июне текущего года.
Также сообщалось, что абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги. Однако президент абхазской федерации футбола Тарас Хагба заявил, что такой клуб должен базироваться и играть на территории Абхазии.
«Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для РФС. Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи», – сказал Хагба.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков недавно заявил, что «разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС бессмысленны».
В России выявили первый случай заражения оспой обезьян
В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.
Заболевание нашли у молодого человека, вернувшего из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, сказали в ведомстве. Там также уточнили, что болезнь протекает в лёгкой форме. Заразившегося изолировали. Люди, с которыми он общался, находятся под медицинским наблюдением.
Оспа обезьян – вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2–4 недель.
Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка этого заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.
Большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в половые отношения с другими мужчинами. Однако эпидемиологи пока не могут прийти к выводу, стал ли вирус оспы обезьян передаваться именно через однополые контакты, или гомосексуальные мужчины оказались в числе первых зараженных из-за более раскованного сексуального поведения.
От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до 1980 года, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая будет теперь применяться для групп риска.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире зарегистрировано более 6000 случаев заболевания, три пациента умерли. ВОЗ пока не видит необходимости объявлять о пандемии, но предпочитает относиться к ситуации с настороженностью.
Первые иностранные суда зашли в порты Украины для вывоза зерна
Восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты под погрузку зерном. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины в фейсбуке.
Зерно вывезут через речные порты канала Дунай-Черное море. Все грузовые суда в целях безопасности будут сопровождать военные корабли. По данным Киева, это стало возможным благодаря тому, что Украина вернула контроль над островом Змеиный.
В ООН заявили, что экспорт зерна через канал Дунай-Черное море - важен, но этого недостаточно для предотвращения мирового голода.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в захвате морских портов Украины на Азовском море - в том числе в захваченных российскими войсками Мариуполе и Бердянске. Освобождение острова Змеиный, откуда 31 июня ушли российские войска, позволяет Украине контролировать надводную и воздушную обстановку над Чёрным морем и обеспечивать безопасное движение гражданских судов.
Украина также обвиняет Россию в краже и перепродаже украинского зерна, Россия Украину - в том, что она сама усложнила доступ к своим портам. Посредником в этом вопросе выступила Анкара. 11 июля президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону вопросы вывоза украинского продовольствия с президентами России и Украины.
Премьер Грузии выступил в защиту Иванишвили и заявил, что не является «частью фарса»
В Грузии правящая партия продолжает утверждать, что в вопросе о «деолигархизации» страны упоминание бизнесмена Бидзины Иванишвили является неуместным. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили опубликовал пост в Facebook, в котором обвинил политических оппонентов в клевете.
Как пишет СОВА, Гарибашвили напомнил, что Иванишвили ушел из политики в январе прошлого года и подчеркнул: называть миллиардера неформальным правителем Грузии оскорбительно не только для него самого, но и для государства в целом.
«Когда наши внутренние или внешние политические оппоненты говорят о деолигархизации, естественно, для меня это особенно оскорбительно. В соответствии с конституционной теорией и практикой, в парламентской республике политическим лидером страны является премьер-министр и именно на него возложена ответственность перед народом, ответственность выполнять свои обязанности без чьего-либо влияния. Когда кто-то доказывает, что премьер-министр является частью фарса, им на самом деле управляет человек, который ушел из политики в январе прошлого года, это оскорбляет не только меня, но и государство», – написал Гарибашвили.
Со слов премьер-министра Грузии, решение не принимать в отношении РФ санкции правящая команда приняла независимо и единогласно. Глава правительство в очередной раз выстроил логическую цепь, которой придерживается правящая партия и, согласно которой, санкции обрекли бы Грузию на войну.
«У объективного наблюдателя может сложиться лишь теоретическое подозрение, что Бидзина Иванишвили мог быть вовлечен в принятие каких-либо конкретных, краеугольных решений. В сегодняшних обстоятельствах такими краеугольными решениями могли быть две вещи: отказ от санкций в отношении РФ и отказ вовлекать страну в войну.
О санкциях и войне много говорить не буду. Подобно другим членам нашей политической команды, разумеется, и мне приходится быть кое в чем осторожным. Скажу лишь одно: если кто-то думает, что мы не ввели санкции по указке Бидзины Иванишвили и не подключились к войне по его указке, то он ошибается. Нам в команде по этим вопросам не нужен ничей совет или указ. Причина проста – мы тоже любим страну и не обречем ее на судьбоносную войну. Следовательно, решения по этим вопросам команда приняла единогласно и независимо», – объяснил премьер.
Армия Украины нанесла удар по Новой Каховке в Херсонской области
В результате удара Вооруженных сил Украины по оккупированному Россией городу Новая Каховка в Херсонской области погибли семь человек . Пострадали, по разным данным, от 40 до 60 человек. Большое количество людей находятся под завалами. Об этом сообщил пророссийский глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передаёт ТАСС.
Он утверждает, что украинские военные нанесли удар из реактивной системой залпового огня HIMARS американского производства. По его словам, повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры. Уничтожен завод производивший оборудование для ГЭС.
В социальных сетях опубликованы видео с мощным взрывом.
Украинские СМИ со ссылкой на спикера Одесской администрации Сергея Братчука сообщают, что удар был нанесен по российским складам с боеприпасами. Источники ТАСС и агентства "РИА Новости" в свою очередь заявляют, что атаке подверглись склады с селитрой, отдельно подчеркивая, что Каховская ГЭС не пострадала, но повреждены близлежащие рынок, больница и жилые дома.
- Город Новая Каховка – районный центр в Херсонской области – перешёл под контроль России в первый же день войны, 24 февраля. Прежде в открытых источниках не было информации о том, что здесь есть склады с селитрой.
Кто оплатил бизнес-джет для абхазского президента? Заявление пресс-службы
В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прокомментировали информацию, опубликованную Telegram-каналом RESPUBLICA. Журналисты интернет-издания предположили, что расходы на авиаперелеты в ходе рабочего визита абхазской делегации в Татарстан и Башкортостан (Российская Федерация) могли составить более 10 миллионов рублей.
В пресс-службе абхазского лидера заявили, что «бюджет Республики Абхазия не несет финансовых затрат на перелеты делегации в рамках данного визита».
«Не потрачено ни одного рубля. Президент Республики Абхазия в ходе рабочих поездок в подавляющем большинстве пользуется регулярными рейсами российских авиакомпаний, за исключением случаев, когда борт предоставляют личные друзья Президента Республики Абхазия или друзья Республики Абхазия», – сказано в заявлении.
Пресс-служба абхазского лидера призвала СМИ «не вводить в заблуждение граждан Абхазии, публикуя недостоверную информацию».
По информации Telegram-канала RESPUBLICA, абхазская делегация прибыла из Сочи в Казань на бизнес-джете Legacy 650E (бортовой номер RA-02736).
«Связавшись с авиакомпанией, мы выяснили, что стоимость перелета в один конец из Сочи в Казань составляет 4 млн рублей. Плюс 4 млн рублей на обратный рейс, не считая перелет из Татарстана в Башкортостан. Таким образом, общая сумма за перелеты в рамках рабочего визита может достигать более 10 млн рублей», – говорилось в публикации.
Отметим, что в сообщении пресс-службы абхазского лидера не указано, кто из личных друзей Абхазии или личных друзей Аслана Бжания оплатил расходы на авиаперелеты делегации. Возможно, речь идёт о президенте Республики Татарстан Рустаме Минниханове. Именно он встретил абхазскую делегацию в аэропорту Казани. В 2020 году штаб Алексея Навального опубликовал расследование о бизнес-джете Минниханова за три миллиарда рублей. Речь шла о французском Falcon 8X, которым пользовался политик.
- В рамках рабочего визита в Татарстан Бжания встретился с президентом республики Рустамом Миннихановым. Абхазская делегация также ознакомилась с инвестиционным потенциалом Татарстана, посетила казанский технополис «Химград», побывала на производствах ООО «НПП Имплант», ООО «Индустриальные дроны» и ГК «Бионоватик», где «ознакомилась с ключевыми технологическими процессами».
Байден представил первое цветное фото с телескопа «Джеймс Уэбб»
Американское космическое агентство НАСА опубликовало первую цветную фотографию вселенной, сделанную космическим телескопом "Джеймс Уэбб" . Уникальный снимок миру продемонстрировали лично президент США Джо Байден и администратор NASA Билл Нельсон в ходе прямой трансляции из Белого дома.
Первое полноцветное изображение показывает тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне. "Это изображение покрывает участок неба размером примерно с крупицу песка на расстоянии вытянутой руки. Это всего лишь крошечный кусочек огромной Вселенной", – сказал администратор НАСА Билл Нельсон.
По данным НАСА, "Джеймс Уэбб" сделал самую "глубокую" фотографию Вселенной в инфракрасном изображении, с самым большим разрешением. На снимке показаны галактики в том виде, в котором они существовали до 13 миллиардов лет назад.
Уникальность снимка не в самом скоплении, а в том, что на нем можно увидеть и то, что скрыто по другую его сторону - и по идее видно быть не должно, пишет Би-би-си. Плотное скопление галактик непроницаемо даже для длинных инфракрасных волн, на которые рассчитаны сенсоры космической обсерватории. Заглянуть за непрозрачную материю позволяет эффект, известный физикам как "гравитационное линзирование". Он является одним из следствий общей теорией относительности Эйнштейна и был предсказан ещё в 1912 году.
Представленный Байденом снимок лишь одна из сделанных телескопом фотографий. Остальные обработанные изображения публике официально представят во вторник, в прямом эфире из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном.
- Космический телескоп "Джеймс Уэбб" был запущен в космос в декабре 2021 года. Это совместный проект NASA, Европейского и канадского космических агентств. "Джеймс Уэбб" – один из самых амбициозных проектов в мировой астрономии. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. Он разрабатывался и готовился к запуску 25 лет. При этом его расчётный срок службы от пяти с половиной до 10 лет. После этого у него закончится топливо, что не позволит держать его на нужной для работы орбите.
Конгрессвумен США родом из Украины обвинила в связях с РФ главу офиса Зеленского
Член палаты представителей США Виктория Спартц обвинила офис украинского президента в связях с Россией и написала письмо американскому президенту. Спартц – украинка по происхождению – направила письмо Джо Байдену с просьбой проверить, есть ли российские связи у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Часть текста письма закрыта черным квадратом, но подозрения в адрес окружения Зеленского в нем перечислены.
Через некоторое время представитель МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что заявления Виктории Спартц являются попыткой вернуть в американскую политику нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией. В украинском МИДе считают, что Спартц своими действиями стремится затянуть отправку американской военной помощи в Украину, на что "только и рассчитывают в Кремле".
Виктория Спартц в ответ призвала украинский МИД вместо нападок и оскорблений отнестись к ее заявлению серьезно и предложила главе офиса президента Андрею Ермаку лично ответить на обвинения, среди которых: неудачные переговоры с Россией перед войной; попытки убедить власти Украины, что Россия нападать на Украину не собирается, несмотря на данные западных спецслужб; потеря Херсонской области и затягивание срочных военных закупок украинскими властями.
Ни сам Андрей Ермак, ни президент Владимир Зеленский никак заявления Спартц не комментировали. Пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров сказал, что если у Виктории Спартц есть доказательства выдвинутых обвинений, то пусть она их предоставит.
Суть обвинений Спартц и дальнейшее возможное развитие ситуации в эфире Настоящего Времени прокомментировал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
— Разобрались ли вы в сути обвинений, которые Спартц предъявляет Ермаку? Насколько они, по-вашему, состоятельны?
— Как работает подобная система подобных публичных обвинений на Западе? Сначала действительно предоставляется открытое письмо с просьбой поднять этот вопрос на двустороннем уровне. Например, если действительно из Америки поступает такой запрос, особенно на уровне конгрессмена, все в соответствии с правилами идет на президента США, потому что конгрессмен как таковой не имеет права без соглашения Конгресса или без одобрения президента вступать в настолько сильные и мощные международные связи с другой страной и фактически что-то требовать.
Поэтому Спартц пошла по правильной процедуре – она обращается с открытым письмом к президенту Байдену, который должен соответствующие вопросы поднять на двустороннем уровне с Украиной.
По поводу предоставления обязательства, о котором говорит Никифоров, опять-таки, по процедуре: сначала президент США должен согласиться с тем, что действительно такие проблемы имеют место быть, поэтому в первую очередь она предоставляет свою аргументацию, свои подозрения ему. И уже позже на уровне двустороннего сотрудничества официально между государствами это представляется уже Украине. Поэтому сейчас на данном этапе это скорее просто поднятие вопроса в информационном пространстве.
— И в чем же она, по-вашему, обвиняет Ермака? И насколько это справедливые обвинения?
— Насколько это можно понять, сейчас это обвинение звучит как то, что он саботирует принятие решений в офисе президента, что он саботирует установление нормальных рабочих контактов с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами. По сути, это обвинения в том, что Ермак работает на Россию. Или как минимум, зная или не зная того, он работает против Украины и против Соединенных Штатов Америки. Почему Спартц имеет абсолютное право поднимать этот вопрос – потому что это не столько и не только вопрос внешней политики Украины, это также вопрос внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому она имеет на то абсолютное право.
— Насколько вы как эксперт украинского аналитического центра с этим согласны?
— Честно говоря, мне сложно сказать что-либо конкретное, потому что конкретно деятельность Ермака, деятельность офиса президента – не совсем профиль моей аналитической деятельности. Могу сказать уверенно только одно, что реакция офиса президента, реакция украинских властей, к несчастью, даже реакция нашего министерства иностранных дел оставляет желать лучшего. Потому что даже по самым лучшим канонам того, как это делается на Западе, мы не провели так называемый контроль потерь. Мы не отреагировали на это так, как следовало бы. Классическая реакция на это, если такие объявления выдвигаются на Западе, если это выдвигается против американских служащих, если это выдвигается против служащих вообще любой страны НАТО, первое, что говорит официальный представитель – что действительно на данном моменте мы не имеем данных, которые это подтверждают, поэтому на данном моменте мы это опровергаем. Но если есть такие подозрения, мы готовы сотрудничать и в случае необходимости готовы к расследованию.
Ничего из этого не прозвучало. Фактически мы буквально, извините за такую формулировку, в ответ наехали на Соединенные Штаты. Что при необходимости нашего сотрудничества абсолютно недопустимо.
— По-вашему, как эта ситуация может развиваться? Может ли, например, Байден каким-то образом в телефонных звонках, непублично, требовать от Зеленского, например, отправить Ермака в отставку?
— Я не уверен, что сейчас будет ставиться вопрос об отправке в отставку. Сейчас скорее вопрос будет стоять об отстранении от определенных процессов, потому что мы знаем, что в офисе президента существует неофициальная иерархия. По сути, официальные должности советников, глав администраций не значат ничего. Все значат только их неофициальные иерархические полномочия и их неофициальные положения в отношении Зеленского.
Что американцы требовали от нас раньше и что они будут требовать от нас сейчас – это сломать эту неофициальную иерархию, потому что, по сути, это то, что с точки зрения международного права нарушает те самые копенгагенские критерии. Это то, что нарушает так называемую подотчетность демократического управления. И это то, почему нам долго не назначали посла Соединенных Штатов. По сути, неофициальной причиной неназначения посла Соединенных Штатов было как раз наличие этой неофициальной иерархии в нашей президентской ветки власти. Потому что посол в первую очередь является контактным лицом между двумя президентами. А как он может эффективно работать, если у нас в нашей президентской ветке власти наличествует такая иерархия, когда непонятно, кто за что отвечает, кто на что влияет, кто главный в комнате.
— Вы говорите про некие рекомендации, которые могут давать США. А вообще, как это будет происходить? Это будут публичные заявления или совершенно непубличные, и мы о них не будем знать?
— Публично США будут использовать довольно классический подход – тот подход, который, как я сказал, должны были использовать наши министерства и наши служащие. То есть сказать, что действительно вопрос серьезный. Пока мы в процессе сбора информации, мы не можем четко ничего сказать, но если это так, то это действительно очень большая проблема и мы поможем нашим украинским коллегам в расследовании, если понадобится. Это то, что должно быть озвучено на публичном поле. Хотя мы видим, что у самих американцев это скорее воспринимается как внутриполитическая ситуация, потому что не забываем, что Спартц – республиканка и сейчас республиканцы всеми доступными методами пытаются соперничать с демократами и так или иначе показывать в контексте Украины, что они лучше понимают ситуацию, они лучше хотят помочь Украине и больше могут сделать. Частично – это вот такая внутриполитическая составляющая. Поэтому реакция американцев, как я уже сказал, будет довольно ограниченная.
На кулуарном, неофициальном уровне действительно могут быть уже вопросы о том – а кто на самом деле что решает в офисе президента, а как у вас это работает, а почему у вас опять повторяются те же ошибки, а неужели вы опять хотите вернуться в ситуацию 2019 года, разве это было ок? То есть официальный и кулуарный уровни очень будут очень отличаться.
ООН: население Земли в этом году достигнет восьми млрд человек
Население Земли в этом году достигнет восьми млрд человек, сообщается в докладе ООН. Авторы прогнозируют, что восьмимиллиардный житель планеты появится на свет приблизительно в ноябре. Также в докладе говорится, что в 2023 году самой многонаселенной страной в мире, обогнав Китай, станет Индия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что очередная круглая цифра – это напоминание людям, что необходимо ценить разнообразие, но в то же время помнить о том, что объединяет всё человечество, и порадоваться за достижения медицины, благодаря которым увеличивается продолжительность жизни и снижается материнская и детская смертность.
Однако также в докладе ООН говорится, что прирост населения Земли идёт меньшими темпами, чем прогнозировали демографы прошлых десятилетий. Наибольший вклад сейчас вносят всего восемь традиционно многодетных стран: Индия, Пакистан, Нигерия, Танзания, Филиппины, Египет, Эфиопия и Демократическая Республика Конго.
При этом население стран Европейского союза сокращается, – заявило Европейское статистическое агентство Евростат. Если на 1 января 2001 года оно составляло около 447 млн человек, то к 1 января 2022 года в Европе жили уже 446,8 млн, то есть на 172 тысячи человек меньше.
Из факторов, повлиявших на снижение численности населения, в Евростате отметили пандемию коронавируса, а также эмиграцию из стран Евросоюза. Несмотря на то что за отчётный год Европа приняла около 1 млн иммигрантов, этого оказалось недостаточно, чтобы восполнить дисбаланс между смертностью и рождаемостью.
В 2021 году в Европе умерли на 113 тысяч человек больше, чем в предыдущем году, а рождаемость осталась на прежнем уровне. При таком демографическом положении, отмечают эксперты, Европе следует надеяться на прирост населения в первую очередь за счёт иммиграции.
На выезде из России в Грузию открыли 12 дополнительных полос движения
Дополнительные 12 полос движения для легкового транспорта открыли на контрольно-пропускном пункте на границе России и Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе таможни Северной Осетии.
«11 июля на «Верхнем Ларсе» введены в эксплуатацию 12 дополнительных полос движения для легкового автотранспорта. На сегодняшний день 100 автомобилей ожидают выезда из России. Десятикратное сокращение вереницы автомобилей перед пунктом пропуска стало возможным благодаря поэтапному вводу в эксплуатацию дополнительных полос движения с 8 июля 2022 года», – говорится в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, ранее на КПП действовали семь полос на въезд транспорта в Россию и восемь – на выезд. В ноябре планируется открыть еще 12 полос на въезд.
По данным пресс-службы, образование очередей перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» было связано с проектной пропускной способностью в 200 машин за сутки, а также со снятием ограничения на перемещение физических лиц в Грузию и сезоном отпусков. Осложняющим фактором стали и климатические условия: сильные дожди, влекущие сход селей и размытие дороги. С начала года общий период простоя составил более 40 суток.
Отметим, что в начале июля время ожидания на проезд из России в Грузию доходил до суток. В очереди перед «Верхним Ларсом» стояли около 1500 легковых автомобилей.
В июне текущего года, по информации Национальной администрации туризма, в Грузию въехало свыше 90 тысяч россиян.
Чехия и Германия подписали договор о преодолении газовой зависимости
Чехия и Германия в понедельник, 11 июня, подписали договор о сотрудничестве в области энергетики, который должен помочь им совместно преодолеть зависимость от российских энергоносителей, сообщает Reuters.
Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела надеются, что так две соседние страны смогут лучше противостоять энергетическому кризису, связанному с сокращением поставок природного газа из России.
В договоре прописаны совместные меры, которые должны предпринять Чехия и Германия, в том числе – шаги по ускорению перехода на низкоуглеродные и полностью безуглеродные виды топлива.
- После принятия Евросоюзом санкций против России было остановлено введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», хотя его строительство было уже практически завершено. Газопровод «Северный поток-1» продолжал работать, но в июне «Газпром» остановил сначала одну его турбину, а затем и вторую из четырех, сославшись на сложности с техобслуживанием. В итоге поставки газа из России в Европу сократились до 40% от планового объема.
- 11 июля подача газа по газопроводу «Северный поток-1» была остановлена «Газпромом» на десять дней для планового ремонта, однако европейские политики не уверены, что после этого Россия возобновит поставки.
- Правительство Германии уже призвало граждан готовиться к резкому повышению цен на энергию и к трудной зиме. Многие страны Евросоюза, включая Италию и Францию, также готовятся к полному прекращению поставок природного газа из России и ищут альтернативу.
Около 150 контрактников, воевавших в Украине, уволились и вернулись домой
Около 150 военнослужащих из Бурятии, воевавших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись домой - несмотря на то, что перед этим их в течение нескольких дней удерживали на закрытой территории, угрожая возбуждением уголовных дел. Об этом сообщает фонд «Свободная Бурятия». По данным организации, военные вернулись из Украины еще 9 июля.
Руководитель фонда Александра Гармажапова, комментируя опубликованную информацию, поблагодарила контрактников, отметив, что они «спасли свои и чужие жизни». «Не надо воевать ради амбиций Путина, который, пока вы погибаете, хорошо ест, крепко спит и строит себе очередной золотой дворец», - подчеркнула она.
Ранее сообщалось об отказах воевать в Украине сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, а также сотрудников СОБРа из Хакасии и Кемеровской области. На нескольких журналистов и общественных деятелей, опубликовавших эту информацию, были возбуждены уголовные дела о распространении ложной информации о российской армии.
The Guardian: Uber наняла лоббиста из окружения Путина для продвижения на российском рынке
Американская компания Uber тайно наняла российского политика, связанного с олигархами, в том числе – с ближним кругом президента России Владимира Путина, чтобы обеспечить себе влияние на рынке страны. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 11 июня The Guardian.
Авторы проанализировали более 124 тысяч конфиденциальных документов за период с 2013 по 2017 год. Согласно их выводам, в 2015-2016 годах Uber пытался обеспечить себе место на российском рынке, призывая людей, имеющих тесные связи с Кремлем, инвестировать в компанию.
Особое внимание авторов привлекла договоренность Uber с Владимиром Сениным – в то время влиятельным лоббистом, а ныне депутатом Госдумы. В 2016 году Uber заключила с ним контракт на сотни тысяч долларов, несмотря на то, что это, по мнению американских прокуроров, нарушало закон о коррупции в США.
Как пишет The Guardian, именно контакты Uber с Сениным стали причиной активного продвижения компании в России. Это позволило ей быстро пробиться на рынок, хотя позже появились угрозы со стороны государственных органов, прокуратуры и конкурентов.
В расследовании также говорится, что Uber обращался за поддержкой к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, а также к другим олигархам - Алишеру Усманову, Михаилу Фридману, Петру Авеню и Герману Грефу. Сейчас все они находятся под санкциями США или Европейского союза.
Согласно полученным документам, с 2015 по 2016 год Uber ставил перед собой цель заручиться поддержкой бизнес-магнатов в качестве «стратегических союзников», взамен предлагая им акции компаний из Кремниевой долины до их размещения на фондовом рынке. Нынешнее руководство Uber заявляет, что оборвало все контакты, связанные с режимом Путина.
Аналогичную стратегию компания использовала в других странах. Одним из самых высокопоставленных союзников Uber стал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, который в августе 2014 года был министром экономики Франции
- Фактически Uber ушел из России в 2017 году, «объединившись» с российской компанией Яндекс. Ранее в этом году Uber объявил, что «ускорит» продажу своей оставшейся доли в совместном предприятии.
В Иране арестован известный режиссер Джафар Панахи
В Тегеране арестован обладатель множества мировых кинопремий, режиссер и местный оппозиционер Джафар Панахи. Сообщается, что его задержали в здании иранской прокуратуры, куда он пришел для дачи показаний по делу другого режиссера, ранее арестованного Мухаммада Расулофа.
Джафар Панахи - один из самых известных в мире иранских кинематографистов. В 1995 году он получил приз «Золотая камера» Каннского кинофестиваля за фильм «Белый шар», спустя два года - приз «Золотой леопард» кинофестиваля в Локарно за фильм «Зеркало», в 2000-м году стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за фильм «Круг», а в 2015-м был удостоен премии «Золотой медведь» в Берлине за фильм «Такси».
В 2010-м году году Панахи был арестован за участие в антиправительственных акциях. Несколько лет он находился под домашним арестом, но продолжал снимать кино.
- Иранский режиссер Мухаммад Расулоф, вместе с другим кинематографистом, Мостафой Аль-Ахмадом, были арестованы 9 июля после их призыва в социальных сетях к властям Ирана прекратить репрессии против оппозиции. Обращение поддержали более 70 кинематографистов.
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