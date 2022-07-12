Обзор грузинской прессы

Чего на самом деле ждет от официального Тбилиси ЕС? Этот, казалось бы, простой и четко разъясненный Брюсселем вопрос до сих пор является предметом споров в Грузии. В первую очередь государству необходима политическая деполяризация, заявила в интервью информационному интернет-агентству interpressnews депутат Европарламента Маркета Грегорова:

«Они (власть и оппозиция) должны начать работать вместе, иначе никакого прогресса не будет – будет план, но кто-то решит не присоединяться к нему или начнет протестовать. Партии должны справиться с этим. Я не думаю, что грузинское общество само по себе настолько поляризовано, просто его представляют люди, которые не хотят работать вместе. Это похоже на отношения двух подростков, которые не хотят первыми начинать диалог. Сейчас власти представили конкретный план, и дело за оппозицией, присоединятся они к нему или нет, но власть обязана выполнить его и реально сотрудничать с оппозицией. Очень важно, чтобы Евросоюз увидел готовность работать с обеих сторон».

Журналисты издания обсудили с европарламентарием и тему деолигархизации:

«Мы уже упоминали Иванишвили в одной из резолюций: да, мы считаем, что он олигарх и это его касается. Однако мы – Евросоюз, комиссия, совет и парламент – имеем в виду создание системы, которую конкретные лица не смогут использовать для своей выгоды. В конце концов, неважно, будет это Иванишвили или кто-то другой, потому что, если система будет разработана правильно, они не смогут ее подорвать».

Маркета Грегорова также пояснила, почему Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата. Вопреки утверждениям представителей грузинских властей, Украина и Молдова получили его не из-за войны, а из-за проевропейского правительства и парламента: «В Грузии такого мы не видели», – говорит депутат Европарламента.

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На минувшей неделе в Грузии ежедневно фиксировалось около 500 случаев заражения коронавирусом. Однако это не повод для паники или введения новых ограничений, заявляет министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили:

«Такой необходимости сегодня нет и не появится в ближайшем будущем. То, что пятьсот в пять раз больше ста, не является поводом для рассуждений о тяжелой эпидемиологической обстановке… Как я говорил в январе, коронавирус станет обычным вирусом, который периодически будет напоминать о себе», – цитирует Азарашвили информационное интернет-агентство netgazeti.

Рост случаев инфицирования коронавирусом нельзя назвать новой волной, заявил в интервью «Палитраньюс» руководитель национальной группы технических консультантов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе:

«Возможно, цифры на этой неделе будут выше, чем на прошлой неделе, и рост случаев заболевания продолжится. Скорее всего, этот период роста будет намного короче, чем, например, шестая волна, длившаяся почти три месяца… Мы предлагаем людям привиться дополнительной, бустерной дозой вакцины. Сегодня третья доза рассматривается как идеальная возможность предотвратить заражение и оставаться в безопасности до конца года».

По словам специалиста, на сегодняшний день бустерной дозой в Грузии привились лишь 265 000 человек, это очень низкий показатель, утверждает Иване Чхаидзе.

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«Победа сборной Грузии по регби над Италией показала, что наша команда готова играть против сильнейших», – заявляет главный тренер грузинской сборной Леван Маисашвили. В воскресенье его подопечные переиграли итальянцев со счетом 28:19. Это еще один шаг вперед на пути к элите мирового регби, говорит Маисашвили:

«Участвуя в «Восьми нациях», мы решили играть до последнего во всех встречах, не глядя на табло. С Италией было иначе, мы смотрели на счет. После этой победы у нас будет больше уверенности, и на нашем пути это очень пригодится», – цитирует тренера информационное интернет-агентство sportall.

Статьи этому матчу посвящают и иностранные издания. К примеру, британская газета Daily Mail пишет:

«Грузия обыграла команду Кирана Кроули. Это была возможность заявить о своих амбициях Международному совету регби, и «Лело» воспользовались этим шансом, команда Маисашвили не просто вошла в эту закрытую дверь, а выбила ее. Это была победа, на которую должны обратить внимание представители мирового регби», – цитирует статью журналиста Алекса Байуотера sportall.