Темур Гулия: «Кто эти загадочные спонсоры абхазского президента?»

Волну возмущения в абхазском обществе вызвала информация о том, во сколько мог обойтись перелет президента Аслана Бжания и сопровождающих его лиц в рамках официального визита в Татарстан с последующим залетом в Башкортостан и обратно – в социальных сетях была названа сумма около 10 миллионов рублей. Пресс-служба президента была вынуждена отреагировать и сообщила, что визит оплачивается не из бюджета, за него платят некие «друзья президента и друзья Абхазии». Общественная ветеранская организация «Аруаа» в своем обращении потребовала прояснить, что это за загадочные спонсоры абхазского президента?

10 июля президент Абхазии Аслан Бжания вылетел с рабочим визитом в Республику Татарстан, его пресс-служба сообщила, что цель визита – «укрепление сотрудничества и развитие связей в области экономики, туризма, торговли и информационных технологий».

Надо отметить, что подобных договоров о сотрудничестве с разными регионами России у Абхазии подписано уже несколько десятков, но их результаты, похоже, никак не отражаются на экономике и в информационном пространстве о них ничего не слышно.

Вот и в Республике Татарстан Аслан Бжания впечатлился работой Агентства инвестиционного развития и захотелось ему создать в Абхазии Корпорацию развития страны. Большой интерес проявил президент к работе особых экономических зон Татарстана, посетил несколько крупных предприятий, провел несколько встреч.

Пока президент Абхазии рассекал небесные просторы по пути в Казань, местная абхазская публика обсуждала информацию о том, во сколько могла обойтись поездка президента и сопровождающих его лиц. Так, Telegram-канал RESPUBLICA сообщил, что отследил президентский рейс и выяснил, что абхазская делегация совершила перелет на Бизнес джете Legacy 650Е. Связавшись с авиакомпанией, они выяснили, что перелет из Сочи в Казань с залетом в Башкортостан и возвращение в Сочи обойдется примерно в 10 миллионов рублей.

Стоит ли говорить, что люди тут же стали считать, сколько квартир на эту сумму можно было выделить молодым семьям, насколько увеличить нищенскую абхазскую пенсию, одним словом, заклеймили президента за жизнь не по средствам и трату скудного абхазского бюджета.

Скандал оказался таким громким, что пресс-служба президента вынуждена была оправдываться. Обществу сообщили, что: «Бюджет Республики Абхазия не несет финансовых затрат на перелеты делегации в рамках данного визита. Не потрачено ни одного рубля. Президент Республики Абхазия в ходе рабочих поездок в подавляющем большинстве пользуется регулярными рейсами российских авиакомпаний, за исключением случаев, когда борт предоставляют личные друзья президента или друзья Республики Абхазия».

Это объяснение вызвало, в свою очередь, целый ряд вопросов, которые были заданы в обращении к президенту республиканской общественной организацией ветеранов «Аруаа». Председатель «Аруаа» Темур Гулия в интервью «Эху Кавказа» рассказал о том, почему ветеранам важно знать, кто спонсирует рабочий визит президента страны:

«Когда мы видим, что высшее политическое руководство страны летает на таких дорогих самолетах, потому что это – чартерный рейс, эта поездка стоит около 12 млн рублей и оплачивается «друзьями». И когда у простых граждан страны, которые без работы или же с маленькой заработной платой каждое утро с пробуждением думают, как прокормить семью, при этом чувствуют себя обманутыми чиновниками, которые благополучно развиваются и не скрывают свои богатства. Мы вправе задавать вопросы, мы хотим знать, кто эти благодетели?

– Почему это важно?

– В наше время даже сыр в мышеловке не бывает бесплатным. Мы действительно хотим знать щедрого спонсора нашего президента. Когда президента кто-то спонсирует, как это понимать? Это очень опасно. Я хочу знать, кто финансирует поездки моего президента? Если бы это была частная поездка, я бы даже не поинтересовался, пусть в отпуску делает, что хочет. Но, если это рабочая поездка – это государственный визит и при этом его финансирует кто-то, вот кто-то должен быть известен нам. Это наше конституционное право.

– Почему для страны важно знать, на чьи деньги президент ездит в свои официальные поездки?

– Происходят некоторые вещи сомнительного характера, которые вызывают недоверие. Например, последние события, которые связаны с подписанием документа по госдаче Пицунда, это тоже было сделано кулуарно и скрытно от народа. Этот документ был подписан 19 января текущего года, а мы узнаем о нем буквально недавно. Далее, со страницы пресс-службы узнаем о том, что президент вел переписку с несуществующей немецкой компанией, и речь шла о шести миллиардах евро. Это как называется? Я не понимаю! Многие вещи, которые делают наши чиновники, не вызывают доверия. И это не все, мы слышим и про другие вещи, есть территория огромная с реликтовыми лесами в Мюссерском заповеднике, это 480 гектаров, РУП «Курорт Пицунда», есть уже предполагаемые потенциальные покупатели. Есть еще территория, которая уже обозначена для строительства санаторно-курортного комплекса где-то в районе Рицы, уже места определены… То есть активно идет сдача или продажа, или передача абхазских земель, которые принадлежат нашему народу, понимаете, у нас не спрашивают, поэтому очень много вопросов и сомнений возникает у нас».

Ветераны «Аруаа» требует, чтобы президент назвал имена своих спонсоров, и ждут ответа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия