Грузия получила отсрочку на выполнение 12 рекомендаций Еврокомиссии

Telegram-канал Baza рассказал, как совершившие кражу жители самопровозглашенной республики Южная Осетия пересекли де-факто границу с Россией и попали в Северную Осетию.

Речь идет о краже, совершенной в доме главы компании «Югосетнефтепродукт». Ранее глава югоосетинского МВД на встрече с президентом Аланом Гаглоевым заявил, что лица, совершившие преступление, находятся в Северной Осетии.

Baza утверждает, что подозреваемые – Радик Догузов и Азамат Хубежов. Они, по информации Telegram-канала, 28 июня добрались до Рокского тоннеля и оставили там машину.

«Дальше мужчины проехать не смогли из-за камнепада, так что следующие восемь километров до погранперехода Нижний Зарамаг им пришлось идти пешком. На месте Азамата и Радика, разумеется, встретили пограничники. Они пробили документы обоих мужчин по базам и не обнаружили там причин, по которым их не стоило бы пропускать в Россию. Но перед этим Азамата и Радика всё же оштрафовали – за переход границы пешком.

Через день на границу неожиданно нагрянули люди, которые представились южноосетинскими силовиками. Они заявили, что мужчины, которые не вызвали у российских сотрудников подозрений, обчистили банк и объявлены в розыск. Хотя, как ни странно, официальных бумаг по этому поводу силовики пограничникам не предъявили.

Позднее всё же выяснилось, что Азамат и Радик, судя по всему, действительно наделали дел. Правда, связано это совсем не с банком: их подозревают в ограблении частного дома, принадлежащего директору нефтебазы в Южной Осетии», – говорится в сообщении.

Baza утверждает, что жители Южной Осетии похитили деньги и ювелирные изделия на общую сумму 2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии находятся и участники инцидента со стрельбой на улице Островского в Цхинвали, в результате которого житель города получил ранение.