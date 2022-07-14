Новый скандал с прослушками журналистов в Грузии – НПО требуют начать расследование

«Коалиция для адвокатирования СМИ», которая объединяет до 20 грузинских НПО, требует незамедлительно начать расследование по факту возможного незаконного прослушивания разговоров журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари».

Ведущий и певец Гия Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», 13 июля в эфире телеканалов «Маэстро» и «Имеди» представил запись, которая, согласно его объяснениям, отражает рабочий процесс коллектива «Мтавари».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», на записи можно распознать голоса Георгия Габуния, продюсера Эки Сария, журналистов Георгия Гвишиани и Лаши Квеселадзе. Все они уже подтвердили подлинность записи.

«Коалиция для адвокатирования СМИ» считает, что Специальной следственной службе следует немедленно начать расследование по статье 158 УК (нарушение тайны частной коммуникации)», – говорится в заявлении коалиции.

По мнению правозащитников, тот факт, что запись обнародована на проправительственных телеканалах, «усиливает подозрение», что она сделана Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Они напоминают, что в последнее время у общественности неоднократно «возникали обоснованные подозрения» по поводу незаконного прослушивания журналистов государством, однако ни один такой случай не был расследован должным образом.

В августе 2021 года в СМИ попали до 58 тысяч файлов, содержащих информацию о личной жизни журналистов, представителей религиозных организаций, политиков, гражданских активистов, дипломатов.

Десятки лиц подтвердили подлинность информации, содержащейся в файлах. СМИ утверждают, что незаконной прослушкой занимались грузинские спецслужбы.