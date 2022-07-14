В МИД Грузии пояснили, почему не поддержали Киев в Международном суде ООН

В Министерстве иностранных дел Грузии пояснили, почему не поддержали Киев в Международном суде ООН.

Как сообщалось ранее, более 40 стран мира выразили поддержку Украине, обратившейся в суд с иском против России. Грузии в списке не оказалось.

В Тбилиси утверждают, что, присоединившись к заявлению, страна могла выступить в правовом процессе третьей стороной, взяв на себя соответствующие обязательства. Грузинское ведомство указывает на текст заявления: «стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в это разбирательство».

«Исходя из того, что сама Грузия внесла иски против России в различные международные суды, взятие на себя предварительных обязательств такого типа может оказать влияние на процессы, которые ведет Грузия», – сказано в заявлении.

В МИД Грузии говорят, что присоединились к заявлению в поддержку Украины в Международном суде ООН в мае текущего года. Кроме того, Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине Международным уголовным судом (ICC).