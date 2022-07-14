Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» публикует интервью с новым министром юстиции Южной Осетии Олегом Гаглоевым. Он рассказал о том, как улучшить работу практически всех подведомственных министерству институтов. «Отдельный блок – работа над принятием новых законов. Большая часть общественных отношений, подлежащих регулированию, не урегулированы на текущий момент. Мы пользуемся российскими законами, но очень часто они не применимы в республике, потому что Южная Осетия – унитарное государство, а Россия – федерация. Кроме того, у нас нет отдельных институтов. Например, законодательство по банкротству – это крайне важно, особенно при нестабильной экономике», – говорит Гаглоев. Также, он подчеркнул, что, помимо работы подведомственных органов, важная работа Минюста – повышение правовой грамотности населения. «Люди должны понимать необходимость исполнения законов. Если нам не нравятся законы, есть разные механизмы их оспорить. Придется заниматься пропагандой соблюдения законодательства. Но самый действенный способ повышения правовой грамотности – четкое соблюдение законов со стороны государственных органов. Минюст будет обращать внимание коллег из других органов и указывать на нарушения законодательства в тех или иных случаях», – цитирует Гаглоева «Южная Осетия».

Информационное агентство «Рес» тоже публикует интервью с новоназначенным чиновником. На этот раз с заместителем главы администрации президента Анной Чочиевой. Говоря об информационной стратегии, она отметила необходимость восстановления доверия общества к власти: «Что касается информационной стратегии, – необходимо обеспечить обратную связь между властью и обществом. Политический кризис обнажил высокую степень недоверия между государственными институтами и народом. Поэтому наша первоочередная задача – восстановление этого доверия». Ее спросили и об «инертности» новой власти, о чем, как отметило агентство, часто приходится слышать в социальных сетях. Речь идет о неспешном темпе процесса формирования кабинета министров. По мнению Чочиевой, впечатления части общества об инертности новой власти ложные. «Алан Гаглоев шел на выборы с обещанием вернуть законность в политическую и общественную жизнь. В связи с этим не стоит ожидать от нынешней власти резких и эпатажных манифестаций. Я помню, что были периоды, когда от Алана Эдуардовича, как лидера партии, также ждали принятия скоропалительных решений, однако именно его тактика, его продуманность привели нас в конечном итоге к уверенной победе, в соответствии со всеми конституционными нормами», – напомнила она.

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Газета «Республика» вновь обращается к особенностям работы парламента. А именно, о практике тайного голосования депутатов по некоторым вопросам. «Напомним, что парламент нашей страны является своего рода прообразом национального Ныхаса. Неслучайно одно время он так и назывался – Государственный Ныхас. А разговор, обсуждение, как и принятие решений на Ныхасе, еще лет сто назад принимались открыто, æргомæй. Никто и не думал в прежние времена воздерживаться от открытого выражения своего мнения, даже если оно было в меньшинстве, – пишет автор. – Ведь если ты являешься народным избранником, то должен иметь свое конкретное мнение по всем вопросам – или «за», или «против». И выражать его открыто. Народ дал депутату мандат доверия не для тайных решений. Парламент же не какой-то закрытый клуб законодателей». Автор считает эту практику уходом от ответственности и предлагает не только отказаться от практики тайного голосования, но и транслировать заседания парламента в прямом эфире. «Открытость работы народных избранников необходима. Что скрывать от народа? Придерживается подобного мнения кто-нибудь из депутатов, захочет ли отказаться от варианта «тайное голосование» и поднять прямо на сессии на рассмотрение этот вопрос? Или всех устраивает такая опция? Скоро узнаем», – пишет газета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия