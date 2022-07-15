«Очень много заброшенных, неблагоустроенных мест»

У Цхинвала – новый мэр. Им стал Гено Каджаев. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, что, по их мнению, в первую очередь следует изменить в городе.

– Несколько дней назад был назначен новый мэр Цхинвала, им стал Гено Каджаев. Что, по-вашему, нужно изменить в городе в первую очередь?

Алена: К новому мэру у меня очень много просьб. Любая сфера требует внимания, но особо хотелось бы выделить порядок, чистоту в городе, ответственное отношение ко всему. Огромные стаи собак бегают по городу что днем, что ночью. Переживаю за маленьких детей. Хотелось бы, чтобы уделяли больше внимания безопасности, чтобы человек, выйдя в любое время, благополучно вернулся к себе домой.

София: Над образом города очень хочется, чтобы подумали. Чтобы были зоны для отдыха, для созерцания. Я уже думала над тем, что бы изменить в городе к лучшему. Меня внешний облик очень волнует. Очень много заброшенных мест, неблагоустроенных. А мест, где бы человек мог просто прогуляться, побыть, их просто нет. А заброшенных мест очень много, и жаль, что они не используются. Хотелось бы, чтобы ландшафт изменился, ведь город некогда был очень уютный и зеленый, гораздо зеленее, чем сейчас, хотя и сейчас, слава богу, деревья пришли чуть в себя. То, как выглядит место, в котором ты живешь, очень сильно отражается на личности. Выходишь в город, и когда видишь что-то красивое, совсем меняется настроение. Хочется, чтобы этому уделили внимание и понимали, что это очень важно, на самом деле.

Залина: Хочется, чтобы в первую очередь обратили внимание на условия, в которых живут люди. Вот я живу в городе на берегу реки, и у нас в нашем районе нет газопровода, нас пять домов таких, у которых до сих пор нет газа. Еще в этом году были сильные паводки, вода подступила близко к дому. Нужно укреплять берега в этом месте. Распределение жилья – вот сфера, где надо наводить порядок. У некоторых по 5-6 квартир, они их просто сдают, а у некоторых вообще нет и одного дома.

Алла: Прежде всего, хотелось бы пожелать новому мэру плодотворной работы, удачи на новом месте. И хотелось бы, чтобы обратили внимание на жилье для молодых семей, чтобы больше строилось, чтобы заработала ипотека, над которой долго трудятся, но пока никаких сдвигов в этом вопросе нет. Еще нужно обратить внимание на обустройство города – мы сейчас были в пионерском парке, там была целая стая бродячих собак. Они лают, не дают детям играть, дети все сидели высоко на турниках, боялись спуститься на землю. Хотелось бы, чтобы этот вопрос решился, потому что вечерами дети возвращаются со спорта, с танцев, и я, честно говоря, боюсь за своих детей. Надо решить и вопрос заброшенных зданий, а то они превратились в общественные отхожие места.

Элина: Я бы приложила очень много усилий для сохранения исторической части города, которую пытаются уничтожить всеми правдами и неправдами. Ну и чистоту бы поддерживала какую-то относительную.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия