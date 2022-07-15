Обзор абхазской прессы

Глава пицундского Собрания Мурат Аджба прокомментировал «Нужной газете» соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде с прилегающими к ней землей и морской акваторией.

Мурат Аджба сообщил, что в прошлом году к ним попал проект соглашения по госдаче «Пицунда», они провели собрание с участием депутатов собрания села Лдзаа, Пицунды:

«Мы собрали 1670 подписей и направили письма в парламент и президенту и лично с ним встретились. Мы просили Аслана Бжания не передавать в собственность ФСО России госдачу «Пицунда». С таким же письмом мы обратились и к спикеру Валерию Кварчия. Он нас поддержал в этом вопросе. Мы не против, что ФСО РФ находится здесь по соглашению от 1995 года и пользуется госдачей. Мы прекрасно понимаем, что Россия – наш стратегический партнер, союзник и много делает для республики. Но мы не можем отдавать нашу территорию, это для нас неприемлемо. Сейчас это соглашение поступило в парламент на ратификацию. Сегодня у нас другой состав парламента, и поэтому мы обратились уже к нынешнему спикеру Лаше Ашуба с просьбой сообщить, когда соглашение поступит в парламент. Он так и сделал, и депутаты пицундского Собрания обратились к депутатам парламента. Мы обошли более 20 депутатов, объяснили им нашу точку зрения и надеемся на то, что они примут верное решение. 7 июля было комитетское совещание, на нем присутствовала инициативная группа из Пицунды из пяти человек. Мы изложили свои доводы, объяснили, что горожане и сельчане в подавляющем большинстве против передачи в собственность объекта и земли. Но, исходя из того, что на этом совещании члены комитета единогласно проголосовали за вынесение этого вопроса на заседание сессии, мы понимаем, что не были услышаны депутатами».

Аджба уточнил, что они направили обращения во все общественные организации, партии, объединения с просьбой поддержать их.

«У нас есть огромная поддержка населения, и я думаю, что все вместе мы сможем донести наши опасения до депутатов. Это соглашение может быть принято только в том виде, в котором подписано, – в него невозможно вносить изменения. Значит, надо голосовать против него или снимать этот вопрос с обсуждения», – добавил он.

Глава пицундского Собрания заявил, что большая часть из тех депутатов, с кем они беседовали, заверили, что будут голосовать против ратификации соглашения. «Наши народные избранники должны понимать, что если они проголосуют за ратификацию, то и сама территория, и все, что на ней находится, уже никогда не будут принадлежать Абхазии», – приводит слова главы пицундского Собрания «Нужная газета».

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Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал, что необходимо организовать встречу абхазской общественности с главой государства.

«Мне не совсем понятна политика исполнительной власти в отношении будущего Абхазии, вызывают озабоченность некоторые заявления главы государства, которые им декларируются без учета интересов государствообразующей нации. Я так и не заметил каких-либо реформ в стране за несколько лет правления этой власти. Хочется задать вопрос: где они и в чем принципиальное отличие старой власти от новой? Где реформы в экономике? В правоохранительной системе, в налоговой сфере? Почему «политические соратники» президента, многие из которых в прошлые годы занимали ключевые должности и ничем не отличились, кроме разбазаривания страны, опять принимают управленческие решения? Что вообще происходит со страной и что случилось с данными народу обещаниями? Я голосовал за Бжания и имею на это право. К тому же я голосовал за президента суверенной и независимой Республики Абхазия, а не коммивояжера, предлагающего иностранцам купить остатки народной собственности», – написал Тенгиз Джопуа.

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Можно ли дарить дорогие подарки должностным лицам и что является основанием для проведения служебной проверки или уголовного дела, рассказал в интервью Telegram-каналу RESPUBLICA юрист Демур Какалия. По его словам, согласно законодательству Абхазии, принятие дорогого подарка чиновником не является коррупцией. Гражданский же кодекс республики, утверждает Какалия, запрещает дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пятнадцати установленных законом минимальных размеров оплаты труда (т.е. не выше 900 рублей) должностным лицам и сотрудникам органов государственной власти и органов местного самоуправления.

«В то же время существует мнение, что нельзя принимать вообще какие бы то ни было подарки от посторонних, включая обычные подарки ко дню рождения, памятным событиям и т.д. Со своей стороны, я не рекомендовал бы чиновникам принимать дорогие подарки от посторонних людей, поскольку, в случае возникновения спорных моментов, будет сложно разобрать, связан ли подарок с исполнением чиновником своих служебных обязанностей или же нет», – считает Демур Какалия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия