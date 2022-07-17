С 1 августа мэрия Тбилиси приостановит программу размещения украинских беженцев. В ведомстве напомнили, что с началом военных действий в Украине, в столице была запущена специальная программа расселения граждан Украины в гостиницах с трехразовым питанием, пишет SOVA.

Со следующего месяца размещенные лица должны будут покинуть гостиницы. Вместе с тем, Минздрав будет выделять ежемесячное пособие в размере 300 лари (102 доллара по действующему курсу) на семью и 45 лари (15 долларов по действующему курсу) на каждого человека дополнительного.

В сообщении мэрии говорится, что в рамках программы Тбилиси уже принял более 5 100 человек, из них более 2 300 человек проживают в 40 гостиницах столицы.

На эти цели из бюджета было потрачено в общей сложности 11 миллионов лари (более 3,7 млн. долларов), а в конце месяца сумма достигнет примерно 14 миллионов лари (более 4,7 млн. лари).

Наряду с пособием Минздрава, международные организации World Vision и UNHCR рассматривают возможность выделения пакета помощи в размере 235 лари (почти 80 долларов по действующему курсу) на человека.