«Европейские демократы» требуют введения визового режима с Россией

Грузинская оппозиционная партия «Европейские демократы» требует введения визового режима с Россией в связи с массовым въездом россиян в Грузию после начала войны в Украине.

«Стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию беспокоит уже всех, кроме руководства страны. В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран», — цитирует председателя партии Николоза Вашакидзе агентство "Грузия Online".

По словам Вашакидзе, правительство не говорит о проблеме, не пытается остановить и контролировать «процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства».

Вашакидзе отмечает, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка и неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешается российское правительство и его спецслужбы.

«Считаю, что в создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию», — заявил Вашакидзе.