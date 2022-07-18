Ираклий Гарибашвили обратился с письмом к Урсуле фон дер Ляйен

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он подверг критике резолюцию по Грузии, принятую Европарламентом 9 июня текущего года.

«К сожалению, она (резолюция) содержит в себе множество фактических неточностей, в связи с чем я готов, в случае необходимости, предоставить детальную информацию», - говорится в письме.

Как отмечает премьер, беспокойство, высказанное в резолюции «по поводу деструктивной роли, которую играет олигарх Бидзина Иванишвили в политике и экономике Грузии», а также сделанный в качестве доказательства вывод о том, что якобы Иванишвили имеет личные и деловые связи с Россией, ничем не подкреплены. «Соответственно, все сказанное в резолюции в связи с неформальным управлением, является ложью», - подчеркивает Гарибашвили.

«Оппоненты никогда не представляли фактов вмешательства Бидзины Иванишвили в политику или правосудие, он больше не ведет экономическую деятельность в Грузии, нет прецедентов его личных или деловых связей с Россией. Поэтому все, что написано в резолюции о неформальном правлении - полная ложь», - пишет премьер-министр.

По словам Ираклия Гарибашвили, радикальная часть оппозиции использует сказанное в резолюции для дальнейшего углубления поляризации в Грузии.

«Кроме того, резолюция напрямую была использована швейцарским банком для прекращения финансовых переводов Бидзины Иванишвили. Соответственно, банк использует документ Европарламента для подрыва законных прав бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует страну. Я рад, что Еврокомиссия и Европейский совет не поддержали совершенно беспочвенный призыв Европарламента, и я лично благодарю вас за это. Однако для того, чтобы полностью нейтрализовать негативное влияние резолюции Европарламента, важно, чтобы Еврокомиссия выразила четкую позицию в отношении беспочвенных обвинений, отраженных в документе. Выражение Еврокомиссией четкой позиции является необходимым условием для того, чтобы у грузинского народа не углубилось чувство несправедливости в отношении европейских структур, а радикальное крыло оппозиции не использовало резолюцию Европарламента для разжигания поляризации», - пишет Гарибашвили.

Вместе с тем, он обращается с просьбой к президенту Еврокомиссии, чтобы комиссия четко отстранилась от персонификации записи о деолигархизации.

«И в данном случае, ясность позиции Еврокомиссии важна для того, чтобы не оставлять пространства для спекуляций, поддерживать высокое доверие грузинского общества к европейским структурам и способствовать снижению степени поляризации в Грузии. В качестве приложения, посылаю вам письмо, опубликованное мной в Грузии, в котором я детально изъяснил основные ценности и принципы, на которые опирается система управления в нашей стране. Думаю, это письмо создаст у вас ясное представление о том, почему борется радикальная оппозиция с Бидзиной Иванишвили и после его полного дистанцирования от политики», - говорится в письме, передает агентство «Интерпрессньюс».