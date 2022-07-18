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Урсула фон дер Ляйен: Наша цель – удвоить поставки природного газа из Азербайджана в ЕС
«Наша цель – через несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в Европейский союз», – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Баку.
«Сегодня я нахожусь в Азербайджане для подписания нового соглашения. Наша цель – через несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в Евросоюз. Азербайджан будет решающим партнером для безопасности наших поставок и климатической нейтральности», — написала Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Евросоюз обращается к более надежным поставщикам энергии.
Президента Еврокомиссии в Баку сопровождает комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон. Они проводят переговоры с руководством Азербайджана о поставках в Европу каспийского газа в обход России.
«На фоне постоянного использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия, диверсификация импорта энергоносителей является главным приоритетом для ЕС. Президент фон дер Ляйен и комиссар Кадри Симсон отправятся в Азербайджан для дальнейшего укрепления сотрудничества», — говорилось в предваряющем визит заявлении Еврокомиссии.
Еврокомиссия предложила странам ЕС сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и поддержки расширения трубопровода.
Другие новости дня
В Госдуму России внесли законопроект о запрете "пропаганды ЛГБТ"
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду ЛГБТ" в СМИ, интернете и социальных сетях.
Поправки предполагают также прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений".
Законопроект инициировали шесть депутатов Госдумы – Нина Останина, Ольга Алимова, Яна Лантратова, Николай Бурляев, Алексей Журавлев и Алексей Корниенко.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества".
"Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", – считают авторы законопроекта.
В российском КоАП с 2013 года действует статья 6.21 ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"). В зависимости от степени тяжести она наказывается штрафами до миллиона рублей, административными арестами до 15 суток или временной приостановкой деятельности юридического лица.
Восьмого июня этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Комитет по государственному строительству и законодательству законопроект, предусматривающий штрафы за любую "пропаганду ЛГБТ". За нарушение закона граждан предлагается штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 500 тысяч рублей, юридические лица – от одного до пяти миллионов. Если нарушение было совершено с применением СМИ или интернета и не имеет уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 100 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей, для юридических лиц – до 10 млн рублей.
В Чечне отчитались о создании нового именного полка "Север-Ахмат"
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о завершении комплектации полка "Север-Ахмат" при Минобороны России. По его словам, в полк вошли "опытные бойцы", которые участвовали в конфликте в Сирии и войне в Украине.
На видеозаписи, которая опубликована в официальном телеграм-канале Кадырова, видно, что на построении полка присутствуют сотрудники полка патрульно-постовой службы и группы быстрого реагирования МВД Чечни, профессиональные военные, а также люди в гражданской одежде – судя по всему, так называемые добровольцы.
Чем именно займется новый полк, неизвестно. Кадыров заявил, что бойцы готовы "идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО", и предложил разместить в горах Чечни системы противовоздушной обороны с базой в танковой части Шалинского района для "упреждающих тактических мер".
О создании именных подразделений в Чечне стало известно в конце июня – тогда планировалось сформировать четыре батальона: "Север-Ахмат", "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат". Известно, что за эту работу отвечает спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По словам главы республики, три остальных батальона также сформированы, однако их состав не раскрывается. По какой причине было принято решение о комплектации "Север-Ахмат" как полка, численность которого в несколько раз больше батальона, неизвестно.
Напомним, ранее заявлялось, что в новые батальоны войдут только уроженцы Чечни. Для них также планировалось отремонтировать здание в поселке Ханкала - для каких именно нужд оно необходимо военным, неизвестно.
- Университет спецназа в Гудермесе на данный момент является одной из трех возможностей отправиться на войну в Украину для так называемых добровольцев из всех регионов России. За участие в войне им обещают денежное довольствие, льготы и выплаты семье в случае гибели. Сообщалось, что еженедельно университет готовит для войны порядка 200 "добровольцев".
- Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают о поступающих к ним обращениях от жителей республики, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. Одному из таких похищенных, жителю села Серноводское Шамилю Сасламбекову (возможно, Сосламбекову), предположительно поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. По подсчетам телеграм-канала "Можем объяснить", из 953 отправившихся "добровольцев" из списка, опубликованного украинской разведкой, по меньшей мере 101 человек имеет "уголовное прошлое и настоящее".
- Кавказ.Реалии проверил опубликованный украинской стороной список "добровольцев", которых отправили на войну через Чечню. Среди добровольцев оказались многодетные отцы, юные парни, приверженцы конспирологических теорий и те, кто пошел воевать из-за невозможности найти достойную работу – всех их объединяет доверие государственной пропаганде и убежденность в том, что в Украине они защищают собственную родину. Истории раненых и погибших бойцов редакции рассказали их родственники.
- Ранее стало известно о формировании в Ингушетии именной "ингушской" стрелковой роты – она будет состоять из так называемых добровольцев, которые заключат контракт для прохождения военной службы. О создании аналогичного подразделения заявили в Калмыкии и Дагестане.
Мерой пресечения для Сосо Гогашвили избрано заключение под стражу
Бывшему замначальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял судья Арсен Калатозишвили, удовлетворив ходатайство стороны обвинения.
На сегодняшнем процессе сторона защиты требовала освободить Гогашвили под залог в размере 50 000 лари, сторона обвинения – заключения под стражу.
После того, как Гогашвили начал рассказывать о деталях своего задержания, судебное заседание было объявлено закрытым. Как пояснила прокурор Майя Силагадзе, представленные в деле материалы – с грифом секретности и, кроме того, они содержат в себе персональные данные, соответственно, заседание должно продолжаться в закрытом режиме.
Предварительное судебное заседание назначено на 8 сентября.
Напомним, что Сотрудники СГБ задержали Сосо Гогашвили 16 июля. Ему предъявлено обвинение по трем пунктам: в соответствии с первой частью ст. 333 (превышение чиновником служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства), 4-й частью ст. 157 (незаконные добывание, хранение, использование, распространение персональных данных, повлекшие значительный вред, с использованием служебного положения) и 3-й частью ст. 236 (противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Грузии, предусматривающим в качестве наказания лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.
По словам адвокатов, первый эпизод касается незаконного получения-хранения-распространения персональных данных двух лиц. Второй – связан с выносом из СГБ сведений, содержащих государственную тайну, а третий – с незаконным приобретением-хранением-ношением пяти единиц огнестрельного оружия.
Аресту Гогашвили предшествовал скандал: три дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
В Южной Осетии наблюдается рост заболеваемости COVID-19
За последние две недели в самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с июнем. Об этом заявила глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева.
«В результате проведенных исследований за прошедшие 15 дней было выявлено пять случаев COVID-19. В России и мире, в целом, начинается рост заболеваемости коронавирусом, учитывая период летних отпусков, вероятность инфицирования наших граждан, выезжающих за пределы республики, возрастает во много раз», - цитирует Кочиеву агентство «РЕС».
Она напомнила, что третья волна коронавируса началась в Южной Осетии в январе текущего года, когда уровень выявляемости инфекции доходил до 42 процентов.
«С января отметилась тенденция к спаду заболеваемости: в феврале количество выявленных случаев составило 31 процент, марте — 15 процентов, апреле — 3 процента, и в мае из проведенных лабораторных исследований не было выявлено ни одного случая. А в июне было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом», - подчеркнула глава санитарного ведомства.
Кочиева уточнила, что пять человек, которые заболели COVID-19 в июле, лечатся амбулаторно, заболевание у них проходит в легкой форме.
«Симптомы коронавирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ, гриппа. При наличии симптомов респираторной инфекции, надо оставаться дома и лечиться. Не надо забывать о профилактических мерах, которые мы неоднократно доводили до нашего населения. Новый штамм коронавируса переносится в легкой форме, однако это не должно вводить людей в заблуждение. В первую очередь это касается граждан, относящихся к группе риска. Мы все помним, сколько человек стали жертвами COVID-19», - сказала глава санитарного ведомства.
Власти Тбилиси перестанут обеспечивать беженцев из Украины бесплатным жильем
Власти Тбилиси вместо бесплатного жилья начнут выдавать беженцам из Украины ежемесячное денежное пособие. Об этом сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Беженцы из Украины с 15 июля получат ежемесячно 300 лари ($101) и еще 45 лари ($15) на каждого человека дополнительно. Кроме этого, международная организация World Vision и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) рассматривают возможность выделения помощи в размере 235 ($79) лари на человека.
В этой связи 31 июля будет прекращена программа по обеспечению бесплатным жильем, которая была запущена в марте этого года после вторжения России в Украину.
В рамках этой программы Тбилиси принял более 5100 человек, из них более 2300 человек до сих пор проживают в почти 40 гостиницах столицы. На конец июля сумма, потраченная на обеспечение жильем беженцев из Украины, составит 14 млн лари (более $4,7 млн), говорится в сообщении мэрии.
С 1 июля в Латвии сократили госпрограмму помощи беженцам из Украины из-за того, что у властей больше нет денег на проживание людей. Власти теперь выделяют на проживание одного человека в день лишь $3,5 евро, на них разместить людей в отелях, хостелах или общежитиях в Риге невозможно. Беженцы оказываются на улице: снимать жилье самостоятельно у них нет денег.
При этом в Латвию каждый день приезжают примерно 120 беженцев из Украины: в основном это люди с оккупированных территорий, которые были вывезены или были вынуждены уехать в Россию, а сейчас пытаются уехать в Европу или обратно в Украину.
Ираклий Гарибашвили обратился с письмом к Урсуле фон дер Ляйен
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он подверг критике резолюцию по Грузии, принятую Европарламентом 9 июня текущего года.
«К сожалению, она (резолюция) содержит в себе множество фактических неточностей, в связи с чем я готов, в случае необходимости, предоставить детальную информацию», - говорится в письме.
Как отмечает премьер, беспокойство, высказанное в резолюции «по поводу деструктивной роли, которую играет олигарх Бидзина Иванишвили в политике и экономике Грузии», а также сделанный в качестве доказательства вывод о том, что якобы Иванишвили имеет личные и деловые связи с Россией, ничем не подкреплены. «Соответственно, все сказанное в резолюции в связи с неформальным управлением, является ложью», - подчеркивает Гарибашвили.
«Оппоненты никогда не представляли фактов вмешательства Бидзины Иванишвили в политику или правосудие, он больше не ведет экономическую деятельность в Грузии, нет прецедентов его личных или деловых связей с Россией. Поэтому все, что написано в резолюции о неформальном правлении - полная ложь», - пишет премьер-министр.
По словам Ираклия Гарибашвили, радикальная часть оппозиции использует сказанное в резолюции для дальнейшего углубления поляризации в Грузии.
«Кроме того, резолюция напрямую была использована швейцарским банком для прекращения финансовых переводов Бидзины Иванишвили. Соответственно, банк использует документ Европарламента для подрыва законных прав бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует страну. Я рад, что Еврокомиссия и Европейский совет не поддержали совершенно беспочвенный призыв Европарламента, и я лично благодарю вас за это. Однако для того, чтобы полностью нейтрализовать негативное влияние резолюции Европарламента, важно, чтобы Еврокомиссия выразила четкую позицию в отношении беспочвенных обвинений, отраженных в документе. Выражение Еврокомиссией четкой позиции является необходимым условием для того, чтобы у грузинского народа не углубилось чувство несправедливости в отношении европейских структур, а радикальное крыло оппозиции не использовало резолюцию Европарламента для разжигания поляризации», - пишет Гарибашвили.
Вместе с тем, он обращается с просьбой к президенту Еврокомиссии, чтобы комиссия четко отстранилась от персонификации записи о деолигархизации.
«И в данном случае, ясность позиции Еврокомиссии важна для того, чтобы не оставлять пространства для спекуляций, поддерживать высокое доверие грузинского общества к европейским структурам и способствовать снижению степени поляризации в Грузии. В качестве приложения, посылаю вам письмо, опубликованное мной в Грузии, в котором я детально изъяснил основные ценности и принципы, на которые опирается система управления в нашей стране. Думаю, это письмо создаст у вас ясное представление о том, почему борется радикальная оппозиция с Бидзиной Иванишвили и после его полного дистанцирования от политики», - говорится в письме, передает агентство «Интерпрессньюс».
Греческие танкеры нарастили перевозки нефти из России на пороге санкций
Европейские владельцы нефтяных танкеров – в частности, греческие – значительно увеличили перевозки российской нефти. Это происходит на фоне приближения эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Санкции вступят в силу в декабре 2022 года. Об этом рассказывает The Wall Street Journal.
Греческие компании, контролирующие почти треть мирового танкерного флота, в мае и июне 2022 года перевезли около половины рыночной российской нефти. За эти два месяца греческие суда 151 раз заходили в российские порты на Чёрном и Балтийском морях – по сравнению с 89 заходами годом ранее. Кроме того, греческие танкеры загружают нефть в дальневосточных портах России.
"Никто не может сказать, что произойдёт с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции", – говорит исполнительный директор греческой судоходной компании, попросивший об анонимности. Однако, по его словам, санкции могут иметь и позитивный эффект. Поскольку европейский спрос на нефть остаётся высоким, суда будут возить её из США и стран Ближнего Востока. "Они будут плавать на большие расстояния, а значит, заработают больше денег", – считает исполнительный директор.
Ещё один метод, который европейские танкеры используют для перевозки российской нефти, – это перевалка с судна на судно. В последние месяцы только у одного из греческих портов были осуществлены десятки подобных операций. Судовладельцы заявляют, что некоторые из этих судов отключают свои транспондеры, чтобы скрыть своё местоположение. По их мнению, такая практика может усилиться по мере приближения санкций против российской нефти.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это страны Евросоюза приняли несколько пакетов санкций против России. Шестой пакет предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путём с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что в результате европейский импорт нефти из России сократится примерно на 90%.
- В ответ на российское нападение на Украину США запретили импорт нефти, газа и угля из России в начале марта 2022 года.
- На фоне решений США и Евросоюза об эмбарго на российское топливо Китай и Индия в разы увеличили закупки российских энергоносителей. Как утверждают трейдеры, Россия продаёт ископаемое топливо азиатским странам со скидкой до 30%.
Телеканал "Дождь" частично возвращается в эфир. Пока по вечерам
Телеканал "Дождь" возобновит работу 18 июля. Первый с марта 2022-го эфир будет транслироваться в ютуб-канале "Дождя", он начнется в 20.00 часов по Москве.
"Сегодня граждане России как никогда должны иметь доступ к независимой информации. И потому нам особенно важно вернуться в эфир. Мы, как и десятки миллионов россиян, хотим, чтобы война закончилась, а Россия от катастрофы и разрушения вернулась на путь развития", – написала редакция телеканала в своем телеграм-канале.
Журналисты пишут, что хотят объединить на платформе Дождя "тех, кто думает" так же как они – "вне зависимости от того, где эти люди находятся".
"Сейчас не время для подобных споров и разногласий. Главное сегодня – распространять информацию о происходящем", – пишет редакция.
Накануне гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева дала интервью изданию "Холод" и сказала, что до конца лета телеканал будет работать несколько часов в день, а с сентября возобновится его полноценное вещание.
На первых этапах, по ее словам, на ютуб-канале "Дождя" будут проходить вечерние прямые эфиры, а также вернутся несколько авторских программ. "Большой, серьезный" запуск запланирован на осень, так как необходимо оборудовать студию и построить декорации, сказала Синдеева.
- 1 марта, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт "Дождя" из-за "фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям". 3 марта канал приостановил работу. По словам Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники "Дождя" покинули Россию.
- 6 июня телеканал "Дождь" получил разрешение на вещание из Латвии. Редакция пишет, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии "Дождь" сотрудничает с телекомпанией TV3, в Грузии – с телекомпанией Formula.
- "Дождь" работал с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 в России он был объявлен "иностранным агентом", редакция с этим не согласилась.
Бывший главком НАТО прогнозирует "замороженный конфликт" в Украине
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война России против Украины продлиться ещё 4-6 месяцев и завершится "замороженным конфликтом", с созданием милитаризованной зоны, как это было по итогам Корейской войны. Об этом Ставридис заявил в эфире американской радиостанции 77WABS .
Он назвал "крайне очевидным", что военное противостояние "захлебнулось с обеих сторон". Военные планы президента Путина оказались не особенно эффективными, российской армии удалось захватить лишь небольшие территории в сравнении с масштабными намерениями в начале вторжения в Украину, отметил Ставридис.
В свою очередь, "украинцы очень сильно сопротивляются", но никто не может выдержать продолжающегося многие месяцы военного конфликта, добавил бывший командующий силами НАТО.
Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы и завершилась перемирием между Северной и Южной Кореей, при этом официальный мирный договор до сих пор не подписан и формально обе страны все еще находятся в состоянии войны.
Российская армия вторглась в Украину 24 февраля по приказу Владимира Путина, начав военные действия по всей территории соседней страны. Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, потом и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.
«Грузинская мечта» подтвердила, что не будет участвовать во внеочередной сессии парламента
«В связи с созывом внеочередной сессии с 18 июля еще раз заявляем, что мы не собираемся участвовать в параллельном, выдуманном, саботажном и бесперспективном процессе, спланированным радикальной оппозицией», — говорится в письме председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе на имя председателя парламента Грузии.
Содержание письма и позиция депутатов «Грузинской мечты» были представлены журналистам на брифинге, проведенном в парламенте первым заместителем председателя фракции «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.
Ни один из 81 члена фракции не будет участвовать во внеочередной сессии.
«Фракция «Грузинская мечта» не будет принимать участие в процессе, целью которого является не интеграция в европейские и евроатлантические структуры, не выполнение рекомендаций Еврокомиссии, а углубление поляризации и саботаж указанных рекомендаций», — говорится в письме, сообщает «Первый канал».
По заявлению автора письма, фракция следует плану, который
подготовлен «Грузинской мечтой» для реализации 12 рекомендаций и призывает оппозицию присоединиться к данному процессу.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о созыве с 18 июля внеочередной сессии парламента страны на прошлой неделе в четверг.
- Ранее часть парламентской оппозиции призывала провести внеочередную сессию, чтобы начать работу над реформами, предусмотренными рекомендациями Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
- На специальном брифинге Зурабишвили призвала к участию в сессии представителей правящей партии и оппозиции.
«Европейские демократы» требуют введения визового режима с Россией
Грузинская оппозиционная партия «Европейские демократы» требует введения визового режима с Россией в связи с массовым въездом россиян в Грузию после начала войны в Украине.
«Стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию беспокоит уже всех, кроме руководства страны. В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран», — цитирует председателя партии Николоза Вашакидзе агентство "Грузия Online".
По словам Вашакидзе, правительство не говорит о проблеме, не пытается остановить и контролировать «процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства».
Вашакидзе отмечает, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка и неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешается российское правительство и его спецслужбы.
«Считаю, что в создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию», — заявил Вашакидзе.
Генштаб ВСУ: на Донбассе украинские военные отразили девять штурмов российских войск
Украинские войска отразили штурмы девяти населенных пунктов на Донбассе, возле Григоровки, которая также подверглась атаке войск РФ, бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка. Нанес авиаудару неподалеку от Богородичного.
По данным штаба, на Донецком направлении подразделения войск РФ совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григорьевка, Ивано-Дарьевка, Спорное. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка украинские войска успешно отбили.
На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС – успеха не имели, отошли. Нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки, Пречист Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки штурмов армии РФ в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские военные отразили. Захватчики с потерями отошли.
На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, а на Северском направлении войска РФ периодически осуществляют воздушную разведку и из артиллерии обстреливают позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
«На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного», – сообщают в штабе ВСУ.
Россия пригрозила швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung судом за карикатуры на Путина
Посольство Российской Федерации в Швейцарии обвинило главного редактора Neue Zurcher Zeitung Эрика Гуйера в том, что в газете "регулярно публикуются материалы разномастных авторов, беспардонно и безнаказанно распространяющих свои измышления и ругательства в адрес руководства России", и заявило о намерении подать в суд на швейцарское издание.
В частности, недовольство российских дипломатов связано с опубликованной в Neue Zurcher Zeitung карикатурой на президента РФ Владимира Путина. На рисунке он изображен с клоунским носом и отпечатком радужного флага на лице.
В российском посольстве заявили, что статью сопроводили "находящейся за гранью разумного понимания карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и военным преступникам".
"Что касается личности президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, ни к селу ни к городу)", – говорится в письме к главному редактору.
По мнению российских дипломатов, выражение "военный преступник" в отношении президента Путина "также является бездоказательным прямым оскорблением".
Также сотрудники дипмиссии Российской Федерации в Швейцарии возмутились тем, что президент Украины Владимир Зеленский в статье "изображен в виде могущественного Железного человека".
"Если говорить о клоунаде, то было бы намного уместнее затронуть эту тему в контексте недавнего прошлого бывшего украинского комика В.Зеленского. Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных "перформансов" с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые вы легко можете найти в сети", – говорится в письме посольства.
В газете Neue Zurcher Zeitung письмо из российского посольства пока не комментировали.
Канада вернула ФРГ турбину для "Северного потока" после ремонта. Украина протестует
Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике решение Канады вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток".
В телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский заявил, что граждане Украины никогда не согласятся с этим решением Оттавы, принятым "фактически в нарушение санкционного режима", добавил Зеленский.
В воскресенье в Оттаве и Монреале прошли акции протеста против передачи турбины для "Северного потока" Германии, сообщает "Франс Пресс". В Монреале десятки демонстрантов держали украинские флаги и транспаранты, на одном из которых была надпись - "Деньги за российский газ убивают украинцев".
По данным "Коммерсанта", Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens, которая используется для подачи газа по газопроводу "Северный поток" из России в Германию. Турбина доставляется в Германию самолетом. Далее на пароме и по суше через Хельсинки на компрессорную станцию "Портовая" у поселка Торфяновка Ленинградской области.
Пятый пакет санкций ЕС не содержит запрета на поставку в Россию газовых турбин, поэтому сложностей с ее вывозом возникнуть не должно. Но возможны задержки при прохождении таможенных процедур, пишет издание.
"Газпром" между тем до сих пор не подтвердил, что увеличит прокачку газа по "Северному потоку", как только получит отремонтированную турбину. Российский концерн ждет от Siemens письменной гарантии возможности безопасно транспортировать и ремонтировать остальные машины.
В июне "Газпром" объяснил резкое сокращение поставок газа в Европу решением канадских властей не возвращать в Россию находившиеся в Канаде на ремонте газовые турбины Siemens. Позже после просьб со стороны Берлина Оттава решила вернуть турбину.
Украина призывала Канаду не возвращать турбины, обвиняя Россию в "шантаже" Германии.Киев выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.
Зеленский уволил генпрокурора Украины и отстранил главу СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей на время служебного расследования главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Комментируя это решение, Зеленский заявил, что его причина - в сотнях уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов.
«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства, а также связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», - сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, напомнив, что более 60 работников органов прокуратуры и суда остались на оккупированных РФ территориях и работают против Украины.
Исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен один из заместителей Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко.
- 47-летний Иван Баканов стал главой СБУ в августе 2019 года. До этого он в течение полутора лет руководил созданной Владимиром Зеленским партией «Слуга народа». Также он входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и является членом Ставки Верховного главнокомандующего.
- 43-летняя Ирина Венедиктова руководила генпрокуратурой с марта 2020 года, став первой женщиной в истории Украины, занявшей эту должность. До этого она была председателем Комитета украинского парламента по вопросам правовой политики, а также временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.
- И Баканов, и Венедиктова считались людьми из ближайшего окружения президента Украины. Венедиктова некоторое время была советником Зеленского по правовым вопросам и входила в его предвыборный штаб. Баканова в СМИ и вовсе называют «другом детства» Зеленского.
Сосо Гогашвили предъявили обвинение по трем пунктам
Бывшему замглавы СГБ Сосо Гогашвили предъявлено обвинение по трем пунктам. По словам адвокатов, следствие обвиняет Сосо Гогашвили по трем эпизодам, которые связаны с его работой заместителем начальника СГБ Грузии, передает Общественный вещатель.
По их информации, первый эпизод касается незаконного получения-хранения-распространения персональных данных двух лиц. Второй эпизод связан с выносом из СГБ сведений, содержащих государственную тайну, а третий - с незаконным приобретением-хранением-ношением пяти единиц огнестрельного оружия.
- Аресту Гогашвили предшествовал скандал - три дня назад на проправительственном телеканале «Маэстро» обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.
В тбилисской больнице скончался противник ЛГБТ, который поджег себя у парламента
Мужчина, который облил себя бензином и поджег во время акции анти-ЛГБТ у парламента Грузии, скончался в больнице спустя две недели, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Newposts.
В тот день, 2 июля, в центре города проходила массовая гомофобная акция против «Недели прайда», посвященной защите прав ЛГБТК.
Перед актом самосожжения мужчина заявлял, что «не хочет больше жить в такой грешной стране», после чего облил себя бензином и поджег. Затем он прыгнул в фонтан, откуда его забрала скорая помощь. На момент, когда врачи увозили его в больницу, он был в сознании и общался с участниками акции.
Абрамович, Усманов, Фридман и Авен добиваются снятия санкций ЕС
Четыре российских бизнесмена - Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен - оспаривают введение Евросоюзом санкций против них в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Иски поданы отдельно. Живущие в Великобритании Фридман и Авен, соучредители «Альфа-банка», заявляли о том, что подадут иски, сразу же после того, как в марте против них были введены санкции. Их представляют одни и те же юристы, которые оспаривают утверждение ЕС о том, что они участвуют в секторах экономики, «обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».
Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова оспаривают заявления ЕС о том, что они поддерживают войну в Украине, и, помимо снятия санкций, добиваются выплаты около 20 тысяч долларов для покрытия судебных издержек. По данным WSJ, Усманов стремится ускорить разбирательство, объясняя, что последствия санкций привели к срыву нескольких коммерческих сделок и угрожают банкротством трем его компаниям. В прошлом месяце суд отклонил его ходатайство, пишет WSJ.
Об требованиях Романа Абрамовича стало известно из публикации WSJ. Бывший владелец британского футбольного клуба «Челси», который является также гражданином входящей в ЕС Португалии утверждает, что санкции являются нарушением его основных прав как гражданина ЕС. Абрамович в частности требует от Европейского совета выплаты более $1 млн в пользу благотворительного фонда, созданного для получения доходов от продажи «Челси».
Абрамович продал клуб после того, как против него были введены санкции. После продажи «Челси» Абрамович заявил, что чистая выручка (2,5 млрд фунтов стерлингов или около 3 млрд долларов) от сделки пойдет на благотворительность и помощь жертвам войны. WSJ отмечает, что в американский «черный список» Абрамович, в отличие от многих других российских крупных бизнесменов, не внесен.
Даты судебных разбирательств по искам российских бизнесменов пока не назначены. Всего, как писал Bloomberg ранее, включение в санкционный список оспаривают в суде около 30 россиян. Источники агентства утверждают, что несколько человек ЕС может исключить из санкционного списка, поскольку основания для введения ограничений в отношении них могли быть «слабыми, устаревшими или ошибочными».
Еще один британец оказался в плену у сепаратистов «ДНР»
Еще один гражданин Великобритании, по всей видимости, находится в плену у поддерживаемых Россией сепаратистов так называемой «ДНР».
Би-би-си сообщает об опубликованном российскими СМИ видео, на котором гражданин Великобритании по имени Джон Хардинг говорит, что ему может грозить смертная казнь, и обращается к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой о помощи.
Так называемое интервью у Хардинга взяла ведущая российского Первого канала Марина Ким. Друзья и близкие Хардинга подтвердили Би-би-си, что на записи именно он. По данным телекомпании, ему - больше пятидесяти лет, он отправился на восток Украины в 2018 году как военный медик. Утверждается, что он был пленен в мае в Мариуполе вместе с другими бойцами полка «Азов». В британском МИД заявили, что знают о Хардинге и находятся на связи с его родственниками.
Ранее два других британца, Шон Пиннер и Эйден Аслин, воевавшие на стороне вооруженных сил Украины, были приговорены в «ДНР» к смертной казни (как и марокканец Саадун Брагим). Британцами были поданы апелляции на приговор.
Два дня назад сепаратисты сообщили о смерти британского сотрудника гуманитарной организации Пола Ури, который был обвинен в «наемничестве».
Задержана бывший редактор российского Первого канала Марина Овсянникова
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая в середине марте антивоенную акцию в прямом эфире программы «Время», задержана полицией. Об этом говорится в ее телеграм-канале. Там же опубликованы фотографии, на которых видно, что Овсянникову, которая, судя по фото, совершала велосипедную прогулку в Подмосковье, уводят сотрудники полиции.
Местонахождение задержанной на данный момент не известно, как и причины задержания. Адвокат не может с ней связаться. Правоохранительные органы пока также не комментировали произошедшее.
Два дня назад Марина Овсянникова устроила одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью «Путин - убийца, его солдаты - фашисты» и фотографиями погибших в Украине детей. Тогда она не была задержана.
До этого Овсянникова говорила изданию Sota об административном деле против нее по обвинению в дискредитации армии, но никаких подробностей не приводила.
14 марта прямой эфир программы «Время» на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией, вызвавшей резонанс во всем мире. В то время как ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций, в студию вбежала редактор программы Марина Овсянникова и встала за спиной у Андреевой с плакатом: «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине. Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста.
После этого Овсянникова уволилась с Первого канала и несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, не раз высказываясь с осуждением войны, в том числе в резкой форме. Три месяца она стажировалась в германском издании Die Welt. В начале июля журналистка объявила о возвращении в Россию, целью она назвала участие в судебном процессе о судьбе ее несовершеннолетней дочери: Овсянникова добивается, чтобы по решению суда она жила с ней, а не с ее бывшим мужем, работающим на телеканале Russia Today.
Все 5 кандидатов на пост премьера Британии - за жесткость к Кремлю
После двух туров выборов главы Консервативной партии Великобритании осталось пятеро претендентов на пост ее лидера, который автоматически станет премьер-министром. По отношению к войне России и Украины все они настроены однозначно.
Все они осуждают российскую агрессию и заявляют о необходимости максимальной поддержки воюющей Украины со стороны Великобритании и стран НАТО.
Нынешняя министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс известна своей жесткой позицией по отношению к Кремлю. Ее называют внешнеполитическим «ястребом». Она поддерживала заявления ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона (после заявления об отставке Джонсон продолжает выполнять обязанности премьер-министра до выбора нового главы партии тори) о необходимости усилить военную помощь Украине. Трасс неоднократно выступала за ужесточение экономических санкций против России, в частности, за арест российских активов в Великобритании. 27 июня на правительственном сайте вышла статья, которую она написала в соавторстве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ней Трасс заявляет: «Мы на стороне Украины более, чем когда-либо» и называет единство украинцев и британцев «анафемой для Владимира Путина».
Министр торговли Пенни Мордонт заявила The Telegraph, что в случае ее избрания премьером возглавит ответную инициативу Запада на «зверскую агрессию» России в Украине. Она напоминает, что ранее была первой женщиной, занявшей пост министра обороны Великобритании, и намерена продолжать заложенную Джонсоном политику отпора российской агрессии. «Война в Украине – это война между такими обществами, как Британия, и авторитарными диктатурами, как у Путина,» – говорит она и обещает и далее ужесточать санкции против России, а также обучать в Великобритании украинских военных и направить британский флот в Черное море, чтобы обеспечить защиту торговых путей из Украины. У себя дома она дала приют беженцам из Украины.
Экс-министр финансов Риши Сунак, которого сейчас считают одним из фаворитов гонки за пост премьер-министра, неоднократно высказывался в поддержку Украины. За время своего пребывания на посту он одобрил выделение финансовой помощи Украине общей суммой в 1,6 миллиарда фунтов.
Глава международного комитета Палаты общин Том Тугендхат в своем твиттере назвал войну в Украине «преступлением против мира, как это называли судьи в Нюрнберге» и призвал украинцев собирать свидетельства о предполагаемых военных преступлениях российских войск для будущего суда. Тугендхат, бывший военный, требует значительно увеличить помощь украинским войскам оружием и экипировкой. Он также считает важными санкции против российских «больших денег» в Великобритании. «Владимир Путин, – сказал Тугендхат в интервью Politics Home, – обкрадывает и убивает российский народ, потом отмывает деньги в третьих странах и на них убивает уже британцев.»
Экс-министр местного самоуправления Кеми Баденох реже других претендентов высказывается о войне, однако она тоже поддерживает санкции против России и продолжение военной помощи Украине.
Ни один из претендентов на пост премьер-министра Великобритании не высказался за смягчение санкций против России или позиции Великобритании в отношении российской агрессии.
Нового лидера Консервативной партии изберут ее члены, после того как депутаты, входящие в парламентскую фракцию консерваторов, определят двух вышедших в «финал» кандидатов. Для этого предусмотрены несколько туров, после каждого из которых кандидат, получивший наименьшее число голосов, выбывает. По итогам последнего из состоявшихся туров лидером был Риши Сунак, за ним расположились Мордонт и Трасс. Новый лидер должен определиться в сентябре.
Зеленский в годовщину крушения «Боинга»: Россия продолжает сеять горе
Сегодня восьмая годовщина катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» над Донбассом, жертвами которой стали 298 человек. «Боинг» выполнял рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур. Международное следствие пришло к выводу, что лайнер был сбит из российской установки «Бук» с территории, подконтрольной поддерживаемым Россией сепаратистам. В Амстердаме вскоре должен завершиться судебный процесс по делу о катастрофе. Москва обвинения отвергает.
Австралия и Нидерланды, чьи граждане находились на борту, ответственность за катастрофу возлагают на Россию, поскольку считают доказанным, что самолет был сбит из российского комплекса «Бук». Большинство погибших на борту самолета, – граждане Нидерландов, погибли также более 30 граждан Австралии. Европейский союз в заявлении в преддверии годовщины призвал Россию признать свою ответственность за случившееся и сотрудничать с тем, чтобы определить конкретных виновников трагедии.
В Амстердаме заочно судят троих россиян и гражданина Украины, в их числе бывший командир сепаратистов, в прошлом полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Сам он заявлял, что «ополчение (то есть сепаратисты) «Боинг» не сбивало», но не говорил, кто его сбил. Подсудимых могут за их роль в катастрофе приговорить к срокам вплоть до пожизненного. Однако никто из них, как следует из материалов дела, не отдавал непосредственный приказ сбить «Боинг» и не выполнял его. Поиски ответственных за это продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский в восьмую годовщину крушения самолета МН17 заявил, что Россия продолжает «сеять горе и смерть на украинской земле», и выразил надежду, что все виновные в этом понесут наказание.
В Испании 360 человек скончались из-за аномальной жары
Институт общественного здравоохранения Испании сообщил, что аномальная жара в стране стала причиной смерти уже 360 человек. Пик смертей пришелся на прошлую пятницу, когда было зарегистрировано 123 случая гибели людей, связанных с жарой. Аномальная температура держится на юге Европы с 8 июля, в некоторых регионах Испании температура достигла 45 градусов Цельсия.
Волна жары прокатилась и по Португалии: по сообщению португальского Минздрава, с 7 по 13 июля из-за жары умерли 238 человек, в основном пожилые люди с хроническими заболеваниями. 14 июля температура воздуха в Португалии достигла 47 градусов – это рекорд июльской температуры в стране за всю историю наблюдений.
Из-за жары и сильных ветров на юго-западе Европы бушуют лесные пожары. Во Франции из-за угрозы пожаров эвакуировано более 14 000 жителей деревень в департаменте Жиронда, наиболее пораженном огнем: там пожарами охвачено уже более 10 000 гектаров. В 38 из 96 французских департаментов объявлен «оранжевый» уровень опасности.
В Великобритании из-за жары на части ее территории, включая такие города, как Лондон, Йорк и Манчестер, объявлено чрезвычайное положение. Национальная метеорологическая служба впервые в своей истории объявила «красный» уровень опасности. Он означает угрозу жизни людей, прежде всего страдающих хроническими заболеваниями, однако медики предупреждают, что жара может быть опасна и для здоровых. Метеорологи предлагают британцам изменить свой привычный режим и не выходить на улицу в наиболее жаркие часы. На дорогах могут быть введены ограничения скорости; некоторые школы будут прекращать уроки раньше, чем положено по обычному расписанию. Национальная служба здравоохранения тоже приведена в чрезвычайную готовность: ей будет выделено больше автомобилей скорой помощи.
Как считают специалисты NASA, очередная волна жары в Европе связана с глобальными изменениями климата – подобные волны в последние годы наблюдаются все чаще.
С 1 августа мэрия Тбилиси приостановит программу размещения украинских беженцев
С 1 августа мэрия Тбилиси приостановит программу размещения украинских беженцев. В ведомстве напомнили, что с началом военных действий в Украине, в столице была запущена специальная программа расселения граждан Украины в гостиницах с трехразовым питанием, пишет SOVA.
Со следующего месяца размещенные лица должны будут покинуть гостиницы. Вместе с тем, Минздрав будет выделять ежемесячное пособие в размере 300 лари (102 доллара по действующему курсу) на семью и 45 лари (15 долларов по действующему курсу) на каждого человека дополнительного.
В сообщении мэрии говорится, что в рамках программы Тбилиси уже принял более 5 100 человек, из них более 2 300 человек проживают в 40 гостиницах столицы.
На эти цели из бюджета было потрачено в общей сложности 11 миллионов лари (более 3,7 млн. долларов), а в конце месяца сумма достигнет примерно 14 миллионов лари (более 4,7 млн. лари).
Наряду с пособием Минздрава, международные организации World Vision и UNHCR рассматривают возможность выделения пакета помощи в размере 235 лари (почти 80 долларов по действующему курсу) на человека.
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