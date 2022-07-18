Безработные и бездельники

Грузинский ресторанный бизнес бьет в набат – отрасли катастрофически не хватает кадров. Дефицит касается как высококвалифицированных специалистов вроде поваров или системных администраторов для программного обеспечения, так и не требующих специального образования – официантов, водителей, посудомоек, снабженцев и т.д.

Гостиничный бизнес бьет в набат – отрасли категорически не хватает кадров. В условиях возобновления туристического потока в отелях не хватает сотрудников, и тем, кто работает, приходится трудиться за двоих.

Строительный бизнес бьет в набат – сектору не хватает кадров. На фоне неожиданного и взрывного роста миграции из России и Белоруссии и частично из Украины спрос на недвижимость бьет все рекорды. Компании готовы строить новые и новые многоэтажки, но им не хватает кадров.

Текстильная промышленность бьет в набат – не хватает кадров, из-за этого крупные компании, работающие по заказам мировых брендов, не могут открывать новые заводы.

Дистрибьюторские компании бьют в набат – им не хватает кадров. Компаниям нужны сотрудники, которые по утрам будут развозить всякую всячину на микроавтобусах, и предлагают им неплохие по местных меркам зарплаты – 350-400 долларов. Но сотрудников все равно мало…

Сельское хозяйство бьет в набат – фермерам и агрокомпаниях не хватает рабочих рук. В прошлом году чуть было не сорвался сезон сбора орехов из-за того, что некому было собирать урожай: за день работы бизнес платил желающим что-то около 20 долларов. Но желающих было немного.

Производители стройматериалов бьют в набат… Ну, вы, наверное, уже поняли по поводу чего.

Постойте. Я что-то не понял. Если мне не изменяет память, то во всех многочисленных опросах, проводимых в Грузии, среди проблем, беспокоящих население многие годы, первое место стабильно занимает безработица, которая составляет около 20%.

Об этом уже давно никто не спорит, и, когда кто-то начинает скорбно перечислять: «я не работаю, муж не работает, сын не работает, невестка не работает», все относятся к этому с пониманием. Ну а как же иначе, в наше время найти работу – большая проблема. Что у нас получается? Народец плачет, что ищет работу, но не может найти, а бизнес плачет, что ему нужны сотрудники, но взять их негде. Очевидно, что одна из сторон врет. Вопрос – какая?

Грузия – страна стереотипов. Таких стереотипов, которые заражают мозги наших сограждан десятилетиями. Мы живем в замечательное время в том смысле, что стереотипы рушатся сами собой под влиянием неумолимой реальности. Например, многие десятки лет в Грузии господствовало представление, что главной проблемой нашего села является перепроизводство и отсутствие экспортных рынков. Это также соседствовало со стереотипом, что грузинский аграрный продукт – всегда высококачественный и вкусный, в отличие от иностранного, у которого, как правило, вообще никакого вкуса нет.

Что ж, в последние годы этот крайне долгосрочный миф рухнул, и выяснилось, что сельское хозяйство как сектор экономики в стране практически отсутствует, а местный продукт, преимущественно низкокачественный, не может покрыть даже местный спрос, куда ему про экспорт.

Стереотип умер, и на свет выползла неприятная правда: грузинский крестьянин – преимущественно существо бесполезное, ничего не умеющее, да еще и спивающееся. Сейчас мы стоим на пороге разрушения еще одного фундаментального, основополагающего стереотипа: грузинскому обществу наконец предстоит понять, что в стране нет никакой безработицы.

Среди тех, у кого на данный момент нет работы, преобладают три категории. Первая, самая малочисленная, – это специалисты в каких-то серьезных профессиях, которые хотят работать по специальности. К примеру, работал человек финансистом в банке, попал под сокращение и сейчас ищет работу по специальности. Не бедствует, поскольку имеет кое-какие сбережения, имеет небольшой объект недвижимости, который приносит минимальный, но все же доход. А еще жена хорошо зарабатывает. В общем, у человека есть такая роскошь – искать не абы какую, а хорошую работу. Пожелаем ему удачи и оставим в покое.

Со второй категорией посложнее. Это, как правило, молодые люди, которые еще не поняли особенностей современного мира. У меня есть знакомый 18-летний парень, который закончил колледж по специальности повара, – сейчас у него есть куча возможностей начать работу, но он решил, что оно ему не надо, и пытается поступить в вуз. На факультет бизнес-администрирования. Ну как же, все одноклассники поступают, а я чем хуже?

С вероятностью 90% это будет самое глупое решение в его жизни – бизнес-администраторов у нас и без него, как принято говорить, «ведро за рубль», а поваров, как было сказано в самом начале, не хватает. Будет он со своим роскошным дипломом просиживать штаны в ожидании хорошей работы. Которой очень мало, и без знакомств туда пробиться очень сложно.

И, наконец, самая массовая: 80% из тех самых 20% – это бездельники. Те, кто просто не приспособлен ни к какому труду, даже самому простому. У них целый вагон оправданий – в том числе, «мало платят, и поэтому не идем»... Я бы принял этот аргумент, если бы не одно «но» – любая, самая низкооплачиваемая работа все равно лучше, чем просто стоять на улице и бездельничать.

Статистика ошеломляет и наводит на грустные размышления о будущем страны: почти 20% ее населения – идейные и неисправимые бездельники. Балласт, который сидит на шее у остальной страны и несет в общество заразу.

Сельчане, которые пьют с утра до вечера, вечно обкуренная сельская молодежь, великовозрастные городские лодыри, лудоманы, проигрывающие в тотализаторах целые состояния, наркоманы, «метадонщики», блатные и приблатненные, словом, целая армия паразитов, которые не смогут даже пару дней сходить на работу так, чтобы не опоздать на час и что-нибудь не украсть.

Они неисправимы, и даже само Время бессильно против них. Прошло 30 лет, а эта категория не изменилась ни на грамм – слушаешь их глупые и местечковые разговоры, и такое чувство, будто вернулся назад, в 90-е.

Нет в Грузии никакой безработицы – есть либо сознательный выбор в пользу «искать хорошую работу», и есть тотальное, абсолютное безделье. Это было очевидно еще много лет назад, но именно сейчас похоже на то, что понимание этой реальности постепенно принимает все более массовый характер. Поэтому сегодня в Грузии все чаще можно услышать: тот, кто не ленится, всегда найдет чем заняться.

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