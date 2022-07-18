Людмила Скорик: «Ситуация с COVID-19 в Абхазии контролируемая»

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью «Эху Кавказа» рассказала об эпидемиологической ситуации в стране. Новые случаи заболевания COVID-19 в основном завозные. По ее словам, пока речь не идет о новой волне коронавируса, вводить в стране ограничения пока не планируется. Она призвала граждан вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию.

– Людмила Вильбертовна, в Абхазии с 1 по 15 июля выявлено 13 новых случаев коронавируса, одного пациента госпитализировали в Гудаутскую ЦРБ, пациенты болеют «омикроном». Cкажите, можно ли говорить о том, что в республике началось новая волна COVID-19?

Это продолжение той инфекции, которая в Республику Абхазия зашла еще в январе 2022 года. Эта заболеваемость вызвана штаммом «омикрон», никаких других мутированных штаммов у нас не наблюдается

Людмила Скорик: В настоящий период времени ситуация находится в контролируемом режиме. Государственная санитарная эпидемиологическая служба контролирует заболеваемость. И то, что выявляется у нас ежедневно, через один день, два, три случая, – это нельзя назвать новой волной. Это продолжение той инфекции, которая в Республику Абхазия зашла еще в январе 2022 года. Эта заболеваемость вызвана штаммом «омикрон», никаких других мутированных штаммов у нас не наблюдается. Я уточненную даю вас статистику, уже 14 пациентов выявлено с коронавирусной инфекцией. За это время в Гудаутский госпиталь было госпитализировано, если говорить с 1 июля, то три пациента, два из которых уже выписано. 18 июля поступил новый пациент. Сейчас наблюдается тенденция в Республике Абхазия завозных случаев. То есть тех граждан, которые отдыхали, например, в Турции, приехали сюда, сдали анализы на выезде из Турции. Перед выездом у них берутся анализы, и потом на телефонный номер этого человека приходит результат исследования. Так было с последним пациентом, который был выявлен. То есть сейчас будет обследование всех членов его семьи. Что я хочу сказать, нацелить наше население на то, что вакцинация в этом случае с коронавирусной инфекцией обязательна. «Омикрон» протекает очень легко и поверхностно, человек даже может иногда не заметить повышение температуры, потому что сейчас у нас жарко на улице. Мы его переносим на ногах, а страшна коронавирусная инфекция именно осложнениями.

–В одном из интервью главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия заявила, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте числа заболевших COVID-19 на 30%, это значит, что в течение нескольких недель, по ее словам, в Абхазии может начаться очередная вспышка заболевания. Прокомментируйте, пожалуйста.

Наши граждане почему-то взяли акцент на то, что лучше переболеть, чем вакцинироваться. Если вы не привиты, у вас будут осложнения, если вы привиты, осложнений не будет

– У нас, в Абхазии, ситуация с вакцинопрофилактикой довольно-таки сложная. Наши граждане почему-то взяли акцент на то, что лучше переболеть, чем вакцинироваться. Заболеют коронавирусной инфекцией все. Если вы не привиты, у вас будут осложнения, если вы привиты, осложнений не будет. Естественно, сейчас начинают болеть те, кто не получил его в 2020-м, 2021-м. В 2022 году «омикрон» настолько контагиозен, настолько быстро мутирует, что мы с вами переболеем им все. Поэтому говорить о том, что через три недели у нас будет вспышка или через пять недель, я сроки определять не буду. Я просто лишь вам скажу об одном: мы все его получим. Во всем мире теперь это вакционоуправляемая инфекция, поэтому, чтобы не болеть тяжело или не иметь тех осложнений, которые сейчас мы встречаем у тех людей, которые переболели в 2020 году, когда не было вакцины, это довольно-таки тяжелые последствия. Чтобы их не иметь, я всех призываю заново прийти на пункт вакцинации. То, что у нас будет подъем роста коронавирусной инфекции, это, естественно, вопрос не сегодняшнего, конечно, дня, но он стоит на повестке дня у Минздрава.

– Кто сейчас заболел, они раньше болели, и они вакцинированы?

– Из этих четырнадцати человек не болели.

– Планируется ли вводить в республике масочный режим или какие-то ограничения? Каковы ваши рекомендации гражданам, вы говорили о вакцинации, тем не менее.

Вспомнить о том, что у нас, в нашем менталитете, нет моментов обнимания. Рукопожатия точно так же постараться исключить из своего обихода

– Рекомендации гражданам: как можно чаще находиться на свежем воздухе, меньше контактировать с приезжими людьми, меньше находиться в замкнутом пространстве, соблюдать обязательно социальное расстояние. Вспомнить о том, что у нас, в нашем менталитете, нет моментов обнимания. Рукопожатия точно так же постараться исключить из своего обихода. Вот эти минимальные хотя бы ограничительные меры по распространению инфекции мы должны соблюдать. У нас везде есть доступ к питьевой воде, лишний раз вымыть руки просто обыкновенным мылом.

– Все-таки по поводу масок, может быть, в общественном транспорте или на рынках, как вы считаете, нужно ли вводить снова масочный режим?

– У нас настолько инсолируемый воздух, солнечная радиация достаточно мощный источник для того, чтобы вирус быстро погибал, поэтому маски пока я не рекомендую носить. Особенно тем людям, которые знают свой иммунный статус. То есть я, например, знаю, что я вакцинирована, я «омикрон» перенесла. В данный период времени мне маска не нужна. В лечебных учреждениях мы уже ввели масочный режим. В транспорте довольно-таки проветриваемые пространства, коронавирусная инфекция так не передается.

– Готовы ли мы к новой волне COVID-19 в плане количества вакцин?

– Пока что ситуация у нас в контролируемом русле. Что касается вакцины, я звонила в Минздрав, мне сообщили, что имеется «Спутник Лайт». «Спутника-V» вакцины нет, но Минздрав работает над этим вопросом, чтобы ее привезти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия