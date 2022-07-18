Московское время уступит тбилисскому?

Житель Цхинвала Олег Лалиты обратился к президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву с просьбой перевести время на час вперед. То есть сравнять часы не с Москвой, а с Тбилиси, Ереваном и Баку. Просьбу Олега поддержали многие пользователи соцсетей.

Житель республики Олег Лалиты обратился к президенту Алану Гаглоеву с просьбой рассмотреть возможность применения в Южной Осетии третьей российской часовой зоны – МСК +1 час. Письмо опубликовано на его странице в Facebook. Автор подчеркивает, что обращается не только от своего имени, но и от имени знакомых и френдов из социальных сетей.

«Непонятно, почему предыдущие власти подогнали наше время под московское. Хотя ни наш часовой пояс, ни наше биологическое время не походят к нему», – это несоответствие, пишет автор, вредно для здоровья.

Время перевели еще в 90-х, когда стали отходить от Грузии, но не продумали этот вопрос до конца, говорит «Эху Кавказа» Олег Лалиты:

«Биологические часы не совпадают: по московскому времени в 4 утра начинает светать, а в 20 часов уже ночь. В сельской местности люди не успевают управляться по хозяйству - ночь наступает рано, освещения, как в городе, там нет. Селяне в Facebook постов не пишут, они в основном хозяйством заняты, а городским все равно, конечно, весь город освещенный.

– В советское время у вас, как на всем Южном Кавказе, было МСК+1. Зачем стрелки перевели?

– Время перевели еще в самом начале независимости, когда стали от Грузии уходить, решили: лишь бы не тбилисское время, но не думали, как для людей будет лучше. Почему-то решили, что это тбилисское время, а не ереванское или бакинское. Они боятся, что Москва не поймет, и вроде как они идут на тбилисское время. Хотя, например, Саратов ушел от Москвы на один час».

Югоосетинский журналист Фатима Турманон говорит, что до 2011 года, пока было зимнее и летнее время, переход в московский часовой пояс не создавал жителям дискомфорта. Ситуация изменилась, когда по указу президента Дмитрия Медведева время в стране переводить перестали, и Южная Осетия стала жить по «зимним» часам:

«Для южных широт этот часовой пояс не подходит совершенно. Мы же лета не видим из-за того, что рано темнеет. В Москве и других наших северных широтах нормально темнеет, в 22 часа еще светло, я уже не говорю о белых ночах Петербурга. А у нас в 20 часов уже ночь. Какое же это лето? Мы в детстве еще засветло в это время играли на улице, а теперь уже темно, и родители по привычке как начинает темнеть, так загоняют детей домой».

Иными словами, световой день сокращается за счет того, что значительная его часть приходится на время сна. По наблюдениям Фатимы Турманон, особенно тяжело ранние закаты переносят старики. Они больше других нуждаются в солнечном свете, солнце влияет на их настроение, самочувствие. Фатима Турманон видит это по своим родителям:

«Где-то в октябре начинает темнеть в 17 часов, и до самой весны некомфортно и детям, и взрослым, и старикам. Эта темнота вызывает достаточно угнетающее, депрессивное состояние. Хотя на юге, где много солнечных дней, такого быть не должно. Обычно на это жалуются люди в северных широтах, но нам не дают возможности получить пользу от небольших преимуществ географического положения. И, честно говоря, я не понимаю, в чем здесь проблема? Почему бы не прибавить один час?

– Чтобы жить с Москвой по одному времени…

– У нас нет необходимости, чтобы синхронизировать (время) с той же Москвой, с которой мы связаны тесно и политически, и экономически. Там можно спокойно все уладить в том промежутке времени, когда у нас и у них совпадает рабочее время».

«Эхо Кавказа» пыталось поговорить на эту тему с югоосетинскими врачами. Из тех, с кем удалось связаться, многие солидарны с мнением о переходе в третий российский часовой пояс, и даже указывают на пользу от этого – например, то, что только благодаря солнцу в организме вырабатывается витамин D. Но при этом медики отметили, что пациенты к ним пока не обращались с жалобами на ранние закаты, поэтому от комментариев для радио воздержались.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия