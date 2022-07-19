«Адлер для нас – это большой хаб»

Жители Абхазии чаще всего ездят в Россию за покупками, чтобы пройти медицинское обследование или просто развеяться – например, посмотреть спортивные мероприятия.

– Часто ли вы ездите в Россию? Если да, то для чего в основном?

Белла: В Россию езжу по мере необходимости. В основном, если нужны какие-то документы, например, банковские карточки, где непосредственно нужно твое присутствие. Раньше я чаще ездила, потому что посылки не приходили сюда. А сейчас доставляют их в Абхазию, и такой необходимости постоянно ездить нет. Что касается шопинга – сопутствует одно другому. Специально я стараюсь не ездить, довольно далеко. Еще стараюсь не ездить в туристический сезон. Для меня лето и выезд, пересечение границы – то, чего стараюсь избегать, потому что это связано с неудобствами, это связано с большой потерей времени. Выезжать, конечно, приходится, если едешь в отпуск. Любим ездить в Санкт-Петербург или еще куда-то. Ездим на вокзал в Сочи, в Адлер либо в аэропорт. Со временем я ощущаю, что такой острой надобности, о которой я говорила, становится все меньше.

Римма Хашба: Лечиться ездим в Краснодар, обследование проходим в России, именно в Краснодаре. А так ездим в Сочи, там живут родственники, для разрядки. Больше нет необходимости, все необходимое есть в Абхазии, даже лучше.

– Вы имеете в виду какие-то товары?

Римма Хашба: Все, что вообще человеку нужно, и вещи, все можно купить здесь, в Абхазии. Ничем не хуже вещи. Дешевле, все есть здесь, и продукты есть тем более. Вообще, нет надобности выезжать за такими вещами.

– Часто ли вы ездите в Россию, для чего в основном если ездите?

Ася: Да, я часто езжу в Россию, наверное, раз, два в месяц. Я считаю это частым для себя. В основном это с целью купить что-то, это бытовая техника, это одежда, какие-то заказы, которые можно сделать по интернету. Периодически это поездки к родственникам, которые в России находятся в разных городах. Но это уже реже, конечно, пару раз, может быть, в год.

Ардашес Овсепян: К большому сожалению, в последнее время часто ездить не удается. Когда езжу, в основном на футбольные матчи, которые проходят в Сочи. Либо просто погулять по Сочи, по Адлеру, зайти в «Макдональдс» или купить какие-то вещи в магазине. Но если сказать справедливости ради, за эти полгода, наверное, ездил два-три раза, не больше. До этого в постковидное время и то, может быть, столько не ездил.

Вика: Да, я езжу очень часто в Адлер, потому что я живу в Гагре, мне до границы доехать 25 минут. И я работаю в Адлере, я делаю покупки в Адлере. Если нет очередей, можно очень оперативно переехать границу, и ты уже в России. Также я рассматриваю поездки в Адлер как смену локации, развеяться. Адлер для нас – это большой хаб, откуда мы потом дальше ездим по России или улетаем, или еще дальше куда-нибудь за рубеж, поэтому это все через Адлер. По медицинским делам или кого-нибудь навестить из друзей. Поездки очень частые, и хорошо, что это все очень близко и доступно в плане перехода границы.

Аида Квициния: Не очень часто я езжу за границу, но буквально полгода тому назад я была в больнице с ребенком на лечении. А так, за покупками или за чем-то еще я не ездила еще.

– Вы в какой город ездили?

Аида Квициния: В Сочи.

– Все благополучно, надеюсь, с ребенком?

Аида Квициния: Да, все хорошо, сделали операцию, все благополучно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии