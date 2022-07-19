Обзор грузинской прессы

Арест бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили был похож на публичное наказание бывшего члена команды Иванишвили за предательство, – так часть оппозиции оценивает задержание экс-чиновника. На это указывает демонстративный характер ареста и тот факт, что произошел он после публичных заявлений Гогашвили, говорит депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили.

«То, что мы увидели, было примером показательного задержания в стиле «Национального движения», которое служит запугиванию членов собственной команды. Главный вопрос звучит так: сколько месяцев господин Гогашвили говорит это и сколько месяцев угрожает обнародовать информацию, но почему сегодня решили его арестовать и почему именно так? Власть должна ответить на этот вопрос», – цитирует Даушвили информационное интернет-агентство interpressnews.

Схожего мнения придерживается гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия. Кроме того, журналист считает, что заинтересованное общество должно уделить делу больше внимания:

«Не буду его защищать, но обыск, проведенный спецназом, – это чистой воды карательная операция… Не знаю, что опубликует Гогашвили, но пока он не похож на разоблачителя. В этом случае очень высок риск того, что все незаконно полученные материалы из личной жизни (граждан) будут собраны Службой госбезопасности, и обвинят в этом Гогашвили, эти материалы будут приобщены к делу, и их распространит суд. Вероятность такого развития событий есть, поэтому необходим серьезный мониторинг».

Что касается обвинений, выдвинутых против Гогашвили, он не признает себя виновным в противоправном приобретении или хранении огнестрельного оружия:

«К нам в дом пытались ворваться в два часа ночи. Происходило все не по правилам и без предупреждения. Я сказал им, что у меня два несовершеннолетних ребенка, что заведу их в другую комнату и открою дверь, но они продолжили ее ломать… у нас две двери, я открыл одну, и в это время они подорвали вторые. Они стали задерживать нас: меня и моего старшего (10-летнего) сына, причем происходило все с использованием силы, надели на нас наручники, положили на пол и по пять человек нас сверху удерживали, у них не было на это права, у них был лишь ордер на обыск… В этот момент я почувствовал прикосновение железа к своей ладони… они приложили к моей руке оружие, которое в последствии подкинули мне», – заявил Гогашвили в суде.

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«Плохая тенденция в Грузии – безработные отказываются от работы», – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Спрос на рабочую силу в стране растет, утверждает региональный менеджер сайта по трудоустройству hr.ge Инга Шахбазян, однако соискатели в последнее время проявляют пассивность:

«Что касается предложений работы, 23% – это сфера продаж, на втором месте отели, рестораны, кафе – 16%, 11% – это объявления о поиске бухгалтеров и финансистов, 9% – медицинская сфера и 7% – компьютерные направления. Кадры ищут не только грузинские, но и многие международные компании, в том числе и те, которые готовы взять служащих на дистанционную работу».

На протяжении долгого времени на сайте продолжают обновлять предложения работы, однако соискатели не проявляют особой активности, говорит Шахбазян. На то есть три причины, уверен социолог Паата Арошидзе.

«Первая – соответствующая зарплата. Если человеку предлагают оклад, не соответствующий его квалификации, естественно, он не согласится на такую работу. Второе – часто люди не могут найти работу по своей специальности, а менять профессию для них неприемлемо. Третья причина в том, что они боятся обязанностей и ответственности, которые будут возложены на них на новом рабочем месте, большую роль в этом играет и социальная обстановка. Но при соответствующей зарплате и условиях граждане не будут отказываться от работы. Чтобы исправить ситуацию, работодатели должны предлагать соискателям адекватный оклад, который соответствовал бы труду и затрачиваемой энергии», – сказал Арошидзе в интервью изданию.

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У «Наполи» нет второго игрока такого класса, как Хвича Кварацхелия, и это показали последние матчи против «Анауне» (10:0) и «Перуджи» (4:1), пишет информационное интернет-агентство sportall. Многие критики с опасением смотрели на переход грузинского футболиста, не будучи уверенными в том, что он сможет заявить о себе на более высоком уровне.

«После отличной игры Хвичи против «Анауне» многие говорили, что команда соперника – любительская, и на основании этого сложно делать выводы. Но более серьезным испытанием стала «Перуджа». Хвича без комплексов преодолел адаптационный период и показал всем, на что способен. С трибун скандировали имя грузина, уже без ошибок, и, похоже, он станет кумиром неаполитанских болельщиков», – говорится в статье.

Имя грузинского спортсмена все «громче» и чаще звучит и в зарубежных СМИ, к примеру, сайт Tuttomercatoweb пишет:

«Прощаться с Лоренцо Инсинья уже не так тяжко, как мы думали несколько месяцев назад. На поле против «Перуджи» вышел Хвича Кварацхелия и еще раз показал свой талант. У него широкий арсенал средств: ускорения, быстрые движения и пасы хорошего игрока. Он обладает отличными навыками, и, можно сказать, он достойный преемник великого чемпиона».