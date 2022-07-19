Иланда Джикирба: «Такой синтез искусств – в целом, это удачное направление»

Поэтический вечер Иланды Джикирба состоялся 13 июля на сцене Абхазской государственной филармонии. Чтению стихов аккомпанировал студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Барас Куджба. В Сухуме не так часто появляется возможность послушать стихи известных поэтов со сцены, и практически никогда такие события не сопровождаются исполнением классической музыки. Поэтому на поэтический вечер, который организовала Иланда Джикирба при поддержке Министерства культуры Абхазии, пришли творческая молодежь и начинающие чтецы. Иланда Джикирба окончила экономический факультет Абхазского государственного университета, но ее с юности привлекала поэзия. Она сама пишет стихи и организовывает поэтические вечера. О том, что прозвучало 13 июля со сцены Абхазской государственной филармонии, рассказала чтец Иланда Джикирба:

«Сегодня я читала совершенно разные произведения, совершенно разные истории, которые я выбирала по своему сердцу. И произведение я выбираю таким образом, вот как только я начинаю читать, если с первых строчек меня это произведение трогает, то оно сразу автоматически переходит ко мне в программу. Сегодня были совершенно разные авторы: Эдуард Асадов, были произведения Расула Гамзатова, были произведения абхазских авторов – Рушбея Смыр и Дырмита Гулиа. Читая, я отвлекаюсь от всех проблем, которые у меня есть. Я решаю какие-то вопросы, которые в моей душе скрыты путем чтения каких-то определенных произведений. Именно чтение вытащило меня когда-то из очень глубокой депрессии, поэтому именно в этом я вижу свою жизнь». Знакомые зрителям стихи сопровождались звучанием романтических музыкальных композиций. Пианист и студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Барас Куджба исполнил произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена и Арно Бабаджаняна:

«Сегодня я исполнял сольно, это был Бах, хоральная прелюдия фа-минор из фильма «Солярис», еще я исполнял вальс Шопена до диез минор, и в конце я исполнил Бабаджаняна «Элегию» памяти Хачатуряна. Я считаю, что такой синтез искусств – в целом, это удачное направление, важное для нас, потому что «сначала было Слово», как в Библии написано, поэтому мне всегда приятно поддерживать наших чтецов, и я считаю, что мы должны донести наши мысли до зрителей, чтобы у них были хорошие воспоминания». На поэтическом вечере среди гостей был директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария. Он поделился своими впечатлениями от мероприятия: