Иланда Джикирба: «Такой синтез искусств – в целом, это удачное направление»

Поэтический вечер Иланды Джикирба состоялся 13 июля на сцене Абхазской государственной филармонии. Чтению стихов аккомпанировал студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Барас Куджба.
В Сухуме не так часто появляется возможность послушать стихи известных поэтов со сцены, и практически никогда такие события не сопровождаются исполнением классической музыки. Поэтому на поэтический вечер, который организовала Иланда Джикирба при поддержке Министерства культуры Абхазии, пришли творческая молодежь и начинающие чтецы.
Иланда Джикирба окончила экономический факультет Абхазского государственного университета, но ее с юности привлекала поэзия. Она сама пишет стихи и организовывает поэтические вечера. О том, что прозвучало 13 июля со сцены Абхазской государственной филармонии, рассказала чтец Иланда Джикирба:
«Сегодня я читала совершенно разные произведения, совершенно разные истории, которые я выбирала по своему сердцу. И произведение я выбираю таким образом, вот как только я начинаю читать, если с первых строчек меня это произведение трогает, то оно сразу автоматически переходит ко мне в программу. Сегодня были совершенно разные авторы: Эдуард Асадов, были произведения Расула Гамзатова, были произведения абхазских авторов – Рушбея Смыр и Дырмита Гулиа. Читая, я отвлекаюсь от всех проблем, которые у меня есть. Я решаю какие-то вопросы, которые в моей душе скрыты путем чтения каких-то определенных произведений. Именно чтение вытащило меня когда-то из очень глубокой депрессии, поэтому именно в этом я вижу свою жизнь».
Знакомые зрителям стихи сопровождались звучанием романтических музыкальных композиций. Пианист и студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Барас Куджба исполнил произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена и Арно Бабаджаняна:
«Сегодня я исполнял сольно, это был Бах, хоральная прелюдия фа-минор из фильма «Солярис», еще я исполнял вальс Шопена до диез минор, и в конце я исполнил Бабаджаняна «Элегию» памяти Хачатуряна. Я считаю, что такой синтез искусств – в целом, это удачное направление, важное для нас, потому что «сначала было Слово», как в Библии написано, поэтому мне всегда приятно поддерживать наших чтецов, и я считаю, что мы должны донести наши мысли до зрителей, чтобы у них были хорошие воспоминания».
На поэтическом вечере среди гостей был директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария. Он поделился своими впечатлениями от мероприятия:
«Я и до сегодняшнего поэтического вечера следил за Иландой. Строки ее, конечно, нравятся, в каждой строчке, в каждом поэтическом столбце заложены удивительные лирические идеи, которые она преподносит великолепно. Голос поставлен, сама старается, пишет и одновременно исполняет некую артистическую роль чтеца. Конечно, многое еще будет шлифоваться, наверное, таких вечеров будет много, и я думаю, что она должна смело обратиться к режиссерам-постановщикам. И она будет, наверное, незабвенная поэтесса, у нее есть желание работать для публики, для чтецов, правда, не все она читает на абхазском, но на великолепном русском передает настрой абхазской души, молодежной души».
В конце вечера Иланда Джикирба со сцены объявила о том, что в сентябре пройдет конкурсный поэтический проект «Новые лица», и призвала всех чтецов в зрительном зале начать готовиться уже сейчас. Для тех, кто серьезно увлекается чтением стихов, это важный проект, потому что во многих школах Абхазии проходят конкурсы чтецов, но за пределами средних учебных заведений подобные творческие соревнования не проводятся.
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