Год фехтовальщика Сандро Базадзе

Грузинская сборная по фехтованию уступила на чемпионате мира в групповом этапе команде Китая. Несмотря на это, турнир уже принес Грузии первую в истории бронзовую медаль. Ее завоевал 28-летний саблист Сандро Базадзе.

Грузинские фехтовальщики на шестой день чемпионата мира уступили команде из Китая со счетом 31:45. Впрочем, по словам тренера национальной сборной Грузии Мераба Базадзе, результат был ожидаем:

«В команде есть очень перспективные ребята. Они уже показали, что могут вырасти и стать не менее хорошими спортсменами, чем Сандро Базадзе. Но пока нам предстоит еще много работать, чтобы команда стала сильнее. Она очень молодая, в ней два 18-летних спортсмена, и к будущему сезону они станут сильнее. Это Чеишвили Николоз и Кучухидзе Лаша, последний – спортсмен из Батуми, очень перспективный молодой человек. В этом году он попал в десятку лучших фехтовальщиков на молодежном ЧМ. Из них получатся очень сильные фехтовальщики».

На самом деле совершенно безрезультатным для Грузии текущий чемпионат мира, проходящий в Каире, назвать сложно. По завершении выступлений саблистов Международная федерация фехтования обновила мировой рейтинг, в котором Сандро Базадзе оказался на втором месте, первое место грузин уступает венгерскому спортсмену Аарону Шилаги. Последний лидирует с 178 очками, а Базадзе отстает от него на три очка. До сих пор 28-летний грузин занимал третье место в этом списке и смог продвинуться вперед благодаря своему выступлению на ЧМ, где он завоевал бронзу. И это лучший результат не только для Базадзе, но и в целом для грузинского фехтования, отмечают представители местной спортивной общественности. Да и 2022-й благодаря Базадзе уже стал историческим для страны, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели:

«Фехтование всегда было традиционным видом спорта в Грузии, и сейчас Базадзе доказал, что мы все еще сильны. У него (Сандро Базадзе) были великолепные выступления в 2022-м, он фактически не давал спуску соперникам. Взял Кубок мира, выиграл чемпионат Европы, сейчас стал призером чемпионата мира и продвинулся в мировом рейтинге, оказавшись на втором месте. Я уверен, что в 2024 году на Олимпийских играх во Франции он завоюет золотую медаль, это можно сказать, глядя на его стремление и труд».

Тем не менее третье место явно не результат, на который рассчитывал Базадзе. За выход в финал он боролся с трехкратным олимпийским чемпионом – Аароном Шилаги, с которым у него, можно сказать, личные счеты. В прошлом году на Олимпиаде в Токио венгр лишил Сандро возможности побороться за призовое место, одержав над ним победу со счетом 13:15. Базадзе по сей день утверждает, что судьи приняли сомнительное решение, которое оспорить его команде не удалось. Однако месяц назад на чемпионате Европы грузинский саблист разгромил Шилаги со четом 15:7. По его словам, тогда он доказал, что превосходит соперника. Впрочем, закрепить результат на ЧМ ему не удалось.

«Сандро на чемпионате Европы избрал одну тактику, а здесь выбрал совершенно другую. И я думаю, он правильно поступил. Все же главное соревнование для него – это Олимпиада, и сейчас он пока не показал свои сильные стороны. Я уверен, что на Олимпийских играх мы его (Аарона Шилаги) победим с разгромным счетом. Пусть он думает, что он нащупал у Сандро слабые точки на ЧМ», – говорит Мераб Базадзе.

На подготовку у Сандро есть целый год, очередные летние Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля 2024-го. Как говорит его тренер, к усиленным тренировкам саблист приступит уже осенью.