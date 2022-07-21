Представители "Грузинской мечты" отрицают нападки на посла США

Ни один представитель власти не пытается выступить с нападками на посла страны-партнера Грузии – США. С таким заявлением выступили сегодня представители грузинской правящей партии.

В частности, об этом заявил журналистам бывший председатель парламента, депутат парламента от «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе:

«Следует подчеркнуть, что на американское правительство или любого его представителя со стороны какого-либо официального лица правительства Грузии никогда не было никаких нападок, это исключено и в будущем. США – стратегический партнер номер один для Грузии. У нас тесные связи и сотрудничество на протяжении десятилетий, и это ценно для нас. Если мы и видели нападки и оскорбления, то со стороны радикальной оппозиции. За этим последовала не одна оценка. Все хорошо помнят, с какими оценками выступали представители «Национального движения» в отношении европейских послов в эти годы и в прошлом, и в целом радикальная оппозиция старается обвинить правящую партию в том, что они сами делают», - сказал Талаквадзе.

С похожим заявлением выступил и председатель парламентского комитета по правам человека, представитель большинства Михаил Сарджвеладзе. Он считает, что комментарии его товарищей по партии в отношении посла США не являются нападками. Он усомнился и в том, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс хорошо проинформирован о происходящем в стране.

Напомним, ранее представитель Госдепа заявил, что «дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом».

«Возможно, он (представитель Госдепа) недостаточно информирован или вновь имеет место проблема в коммуникации, потому что я не думаю, что имело место нападение на посла со стороны какого-либо представителя власти. Я не могу с этим согласиться и не считаю это правильной оценкой», - сказал Сарджвеладзе.