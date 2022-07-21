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Представители "Грузинской мечты" отрицают нападки на посла США
Ни один представитель власти не пытается выступить с нападками на посла страны-партнера Грузии – США. С таким заявлением выступили сегодня представители грузинской правящей партии.
В частности, об этом заявил журналистам бывший председатель парламента, депутат парламента от «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе:
«Следует подчеркнуть, что на американское правительство или любого его представителя со стороны какого-либо официального лица правительства Грузии никогда не было никаких нападок, это исключено и в будущем. США – стратегический партнер номер один для Грузии. У нас тесные связи и сотрудничество на протяжении десятилетий, и это ценно для нас. Если мы и видели нападки и оскорбления, то со стороны радикальной оппозиции. За этим последовала не одна оценка. Все хорошо помнят, с какими оценками выступали представители «Национального движения» в отношении европейских послов в эти годы и в прошлом, и в целом радикальная оппозиция старается обвинить правящую партию в том, что они сами делают», - сказал Талаквадзе.
С похожим заявлением выступил и председатель парламентского комитета по правам человека, представитель большинства Михаил Сарджвеладзе. Он считает, что комментарии его товарищей по партии в отношении посла США не являются нападками. Он усомнился и в том, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс хорошо проинформирован о происходящем в стране.
Напомним, ранее представитель Госдепа заявил, что «дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом».
«Возможно, он (представитель Госдепа) недостаточно информирован или вновь имеет место проблема в коммуникации, потому что я не думаю, что имело место нападение на посла со стороны какого-либо представителя власти. Я не могу с этим согласиться и не считаю это правильной оценкой», - сказал Сарджвеладзе.
Другие новости дня
Андрей Касьянов: Киев ожидал от Тбилиси большей помощи
Мы ожидали от Грузии большей помощи. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов во время выступления на мероприятии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Касьянов напомнил, что Украина «по-братски стояла рядом с Грузией» в начале 90-х, во время войны в Абхазии, где «украинские добровольцы сражались за спасение невинных грузин».
Дипломат упомянул и августовскую войну 2008 года, а также военную помощь, предоставленную Украиной, и сказал, что теперь, когда Россия ведет войну против Украины, Киев ожидал большей поддержки со стороны Грузии:
«Сегодня, когда Россия начала войну на мирной украинской земле, мы ожидали, что Грузия последовала бы примеру Украины и оказала бы нам более эффективную помощь. К сожалению, этого не произошло и, к сожалению, не совпали наши представления о том, что такое стратегическое партнерство. Опыт наших братских отношений дает нам абсолютную уверенность, что Украина и Грузия вместе с дружественными странами продолжат движение вперед ради светлого будущего наших народов», - отметил Касьянов.
Напомним, представители правительства Грузии в ответ на критику неоднократно заявляли, что делают все возможное, чтобы поддержать Украину на региональном и международном уровне.
Грузинский бизнесмен Роман Пипия продает «Динамо Тбилиси»
Профессиональный футбольный клуб с почти 100-летней историей «Динамо Тбилиси» выставлен на продажу.
«Я веду переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в покупке тбилисского «Динамо» или соответствующих инвестициях в клуб», — говорится в заявлении грузинского бизнесмена Романа Пипия, распространенном в среду.
По словам Пипия, наряду с продажей рассматривается возможность передачи активов «Динамо Тбилиси» акционерному обществу. Пипия считает важным, чтобы наряду с людьми из различных деловых и общественных кругов, к этому процессу были привлечены жители Тбилиси, которые уже много лет болеют за команду.
Президент «Динамо Тбилиси» обещает предоставить всю подробную информацию о своем решении в ближайшее время.
По состоянию на 2021 год активы «Динамо Тбилиси» составляли 13,9 миллиона лари, финансовые обязательства – 16,5 миллиона лари.
Пипия стал президентом «Динамо Тбилиси» в 2011 году, пишет "Грузия Online". Свой бизнес Пипия начал в России в 90-х, в российских СМИ его нередко упоминают, как «саратавского олигарха». К концу 90-х бизнесмен создал в Саратове холдинг «Агророс», в который входил ликеро-водочный завод «Ликсар», «Зерно Поволжья», Саратовский комбинат хлебопродуктов, Балаковский речпорт, Саратовское речное предприятие, банк «Агророс» и другие структуры.
В 2009 году в России в отношении Пипия было возбуждено уголовное дело о крупном хищении. После этого бизнесмен активно начал инвестировать в различные проекты в Грузии.
Абхазское МВД объявило о "непримиримой борьбе с неуважением к закону"
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия выпустило заявление о недопустимости противоправных действий во время проведения общественных мероприятий.
Ведомство уведомляет, что будет пресекать все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера.
"Уважаемые граждане, просьба не предпринимать во время проведения общественных собраний и публичных мероприятий действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии. Законность и правопорядок являются основными принципами правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина, защиту его интересов, чести и достоинства, благополучия и самой жизни - и эти функции во многом возложены на милицию. Сегодня Министерство внутренних дел Республики Абхазия проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к Закону и конституционному строю", - говорится в заявлении.
Сегодня во время встречи президента Аслана Бжания с общественностью в селе Мачара произошли беспорядки. Абхазский лидер был вынужден покинуть мероприятие.
Михаил Сарджвеладзе: Европейские политики обсуждали «второй фронт»
Депутат парламента от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе прокомментировал обвинения в адрес правящей партии в антизападных выпадах.
«Политики стран-членов Евросоюза говорили и громко обсуждали, что будет, если грузинские танки двинутся в сторону Цхинвали и Сухуми. Не отвечать на это и не сказать, что это не будет хорошо для нашей страны?! Если вы считаете это нападением на кого-то, так тому и быть!» - заявил журналистам Сарджвеладзе.
На вопрос, почему «Грузинская мечта» связывает войну с непредоставлением Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС, Сарджвеладзе ответил, что сегодня Украина является прямой жертвой агрессии России, у Молдовы огромные проблемы, в том числе из-за ее местоположения и потока беженцев. Что касается Грузии, то, по словам Сарджвеладзе, «к счастью, в Грузии нет войны, соответственно, нет такой острой необходимости в получении статуса кандидата в члены ЕС».
Парламентарий отметил, что никого конкретно не имеет в виду, но уверен, что в Европе сейчас существует такая тенденция:
«Конкретно я ни про кого не говорил, что это его мнение. Хотя то, что в Европе существует такая общая тенденция и мнение, могу сказать об этом с уверенностью и убежденностью. Были отклики некоторых политиков, кто, анализируя агрессию, начатую Россией, задавались вопросом, что будет, если грузинские танки двинутся в сторону Сухуми и Цхинвали? Появилась же такая идея?! Не надо говорить, что это недопустимо для интересов Грзии?!" - заявил Михаил Сарджвеладзе.
Великобритания вводит санкции на импорт из России угля, нефти и золота
Великобритания ввела санкции на импорт из России золота, а также анонсировала запрет на импорт угля, ограничения вступят в силу 10 августа, и нефти – запрет будет действовать с 31 декабря. Новые санкции вводятся на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину.
"Запрещается импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставки и доставка, прямо или косвенно, этих товаров. Также запрещается предоставление технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг для этих товаров", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
В прошлый раз британское правительство расширило санкции в отношении российского импорта и экспорта в конце июня. Тогда Лондон запретил поставлять в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с нефтью и ее переработкой, и свою валюту – фунты стерлингов.
Ранее власти Великобритании внесли в свой санкционный список председателя совета директоров "Национальной медиа группы" Алину Кабаеву и ее бабушку Анну Зацепилину, главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову, а также оккупационные власти Херсонской области.
Кроме того, британское правительство запретило оказание России финансовых и брокерских услуг, также запрещается ввозить в страну европейские валюты и фунты стерлингов, ряд товаров и технологий для нефтеперерабатывающей промышленности.
Представители грузинских НПО обращаются к Карлу Харцелю с письмом
Представители ряда неправительственных организаций Грузии обратились к завершившему миссию в Тбилиси послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю.
НПО поблагодарили его за проделанную работу и поддержку Грузии. Авторы письма осудили недавние критические заявления представителей правящей «Грузинской мечты», отметив, что такие нападки наносят ущерб национальным интересам Грузии.
«Г-н Харцель, от имени гражданского общества Грузии мы хотели бы поблагодарить вас за многолетнюю успешную работу в Грузии и за поддержку, которую наша страна и гражданское общество всегда чувствовали со стороны Евросоюза и от вас лично. Период вашего пребывания в Грузии совпал с трагическими и историческими событиями, как в Грузии, так и в Украине. Мы ценим и благодарны за поддержку, которую наша родина всегда получала для достижения главной внешнеполитической цели Грузии – возвращения в европейскую семью народов и прекращения российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона», — говорится в письме.
НПО особо отметили личный вклад дипломата в достижение т. н. «Соглашения Шарля Мишеля», призванного положить конец политическому кризису в Грузии, и получение страной европейской перспективы.
Прокомментировали НПО и высказывания в адрес посла ЕС со стороны грузинских властей.
«Мы хотим подчеркнуть, что недавние антиевропейские и антиамериканские заявления «Грузинской мечты», нападки на послов стратегических союзников Грузии и дружественных стран, попытки использовать внешнюю политику и интересы страны во внутриполитической игре наносят ущерб национальному интересам нашей страны и представляют прямую угрозу будущему нашей страны», — отмечается в письме неправительственных организаций.
Совместное открытое письмо подписали: «Европейско-грузинский институт» (EGI); «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED); «Институт развития свободы информации» (IDFI); Georgian Court Watch; Фонд «Открытое общество»; «Центр гражданских инициатив и инноваций» (CIIC); «Центр по правам человека»; Transparency International – Georgia; «Грузинская демократическая инициатива» (GDI); «Фонд развития медиа» (MDF); «Женщины за общее будущее» (WECF); Ассоциация молодых юристов Грузии; «Грузинская ассоциация реформ» (GRASS); Грузинский фонд стратегических и международных исследований («Фонд Рондели»); «Индекс демократии»; «Группа независимых юристов Грузии» «Права – Грузия»; «Гражданская идея»; «Международный центр геополитических исследований» (ICGS); «Институт исследований демократии» (DRI); «Центр Чавчавадзе»; Восточно-Европейский центр многопартийной демократии» (EECMD); «Исследовательский центр экономической политики» (EPRC).
Директор ЦРУ назвал Путина "слишком здоровым"
Бывший посол США в России, директор американской разведывательной службы ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что не считает, что у президента России Владимира Путина есть проблемы со здоровьем. Он отвечал на вопрос журналиста на форуме по безопасности в Аспене. Цитату приводит журнал Politico.
"Насколько мы можем сказать, он даже слишком здоров", — сказал Бёрнс. При этом он отметил, что это не официальное заявление разведки. Выступление чиновника состоялось на следующий день после поездки президента России в Иран. На протокольных видеозаписях видно, что политик прихрамывал во время ходьбы.
В мае о серьёзной болезни российского президента заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, в июне — президент Украины Владимир Зеленский.
В начале июня журнал Newsweek со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщил, что в конце апреля и до середины мая у американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьёзно болен и, возможно, умирает. Публикацию опроверг представитель Совета национальной безопасности США. Он заявил, что у разведсообщества не было таких выводов и их не докладывали президенту Байдену.
В начале апреля о возможной болезни Путина рассказывало издание "Проект". Оно сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно совершать перелёты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста. (Рак щитовидной железы обычно легко излечим при своевременной диагностике).
Кремль сообщения о проблемах Путина со здоровьем отвергает. В последний раз пресс-служба президента признавала, что у него есть проблемы в 2012 году. Тогда сообщалось, что он повредил спину.
Амиран Гамкрелидзе: Начато массовое применение «Паксловида» для лечения COVID-19
В Грузии началось массовое использование препарата для лечения коронавируса «Паксловид».
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, пациенты принимают медикамент по назначению врача. По его словам, медикамент снижает риск госпитализации и смерти инфицированных.
«Как вы знаете, у нас в стране есть противовирусный медикамент «Паксловид», который назначают пациентам в амбулаторных условиях, он имеет достаточно хороший эффект. У тех, кто проходит пятидневный курс, снижается потребность в госпитализации и реанимации. Как вы знаете, мы провели много тренингов для врачей, как онлайн, так и врачам клиник. Применение «Паксловида» растет, он назначается чаще. Там, где есть показания, врач определяет необходимость медикамента», — отмечает Амиран Гамкрелидзе.
- Паксловид (Paxlovid) - пероральный противовирусный препарат компании производства компании Pfizer. Он представляет собой комбинацию двух пероральных противовирусных таблеток: нирматрелвира и ритонавира.
- В апреле 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Паксловид для лечения пациентов с COVID-19 с легкими или нетяжелыми формами болезни, но в случае высокого риска госпитализации. ВОЗ назвала этот препарат «лучшим терапевтическим средством на сегодняшний день».
Аслан Бжания был вынужден покинуть встречу с общественностью в селе Мачара из-за беспорядков
В доме культуры Гульрипшского района Абхазии досрочно завершилась встреча президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с общественностью.
На встречу приехали представили оппозиции. Еще до начала мероприятия оппозицию не хотели пускать в зал. Как передает телеграм-канал RESPUBLICA, началась потасовка.
Абхазский лидер отвечал на вопросы общественности (на абхазском языке). В один из моментов общественный активист Джансух Адлейба задал вопрос о подписанном в начале года соглашении о передаче госдачи "Пицунда" Российской Федерации. Бжания начал свой ответ на вопрос словами: "Послушай, ты уважением моим к себе не злоупотребляй... будь добр, сядь на свое место".
Последовала словесная перепалка, после которой люди вскочили со своих мест, возникли эпизоды физических столкновений.
Президент покинул встречу, в настоящий момент часть людей также ушли из зала заседания.
Как сообщают очевидцы, на улице силовики устроили драку с представителями оппозиции.
Директор ЦРУ оценил потери армии РФ в Украине в 15 тысяч убитыми
Российские потери в войне с Украиной, по последним оценкам разведывательного сообщества США, составили 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч раненными. Об этом заявил директор американской разведывательной службы ЦРУ Уильям Бёрнс на форуме по безопасности в Колорадо, его слова приводит издание Axios.
По словам Бёрнса, потери украинской армии "предположительно, немного меньше". Он отметил, что для обеих сторон эти потери являются значительными.
Москва и Киев не раскрывают число погибших в войне. Министерство обороны России отчитывалось о них в последний раз 25 марта. Тогда утверждалось, что погибли 1351 человек и 3825 были ранены. Экспертное сообщество отмечало, что оценка могла быть занижена в разы.
Украинское министерство обороны потери не раскрывало ни разу — в середине июля представительница ведомства заявила, что это государственная тайна, а раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале июня советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что с февраля Украина потеряла около 10 тысяч человек убитыми.
В середине июля Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона", изучив данные из открытых источников, подсчитали, что с февраля погибли как минимум 4760 российских военных. Это только те потери, которые удалось подтвердить, – реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.
Украинский Генштаб заявляет, что с начала войны погибли почти 39 тысяч российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны занижать свои потери и завышать потери противника.
Премьер-министр Италии Марио Драги ушёл в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги повторно подал в отставку. На этот раз президент Серджо Маттарелла ее принял. Правительство остаётся работать для исполнения текущих дел. Об этом сообщает la Repubblica.
Во второй половине дня президент намерен встретиться с представителями обеих палат парламента. Ожидается, что парламент может быть распущен, в стране будут назначены досрочные выборы.
Правительственный кризис в Италии разразился на прошлой неделе, когда одна из партий коалиции - «Движение пяти звезд» - отказалась поддержать кабинет в одном из голосований. Драги после этого подал в отставку, которую не принял президент Серджио Матарелла.
В минувший четверг в Сенате за вотум доверия правительству проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В ходе голосовании в среду, 20 июля, число голосов «за» доверие сократилось почти вдвое - их было 95. Это произошло потому, что кроме «Движения пяти звезд» в голосовании отказались участвовать еще две партии правящей коалиции - правопопулистская «Лига» и правоцентристская «Вперед, Италия!»
Целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Судя по результатам вчерашнего голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не мог.
Как пишет The New York Times, октябрьские выборы могут привести к тому, что в Италии сформируется правительство, в котором доминируют партии, гораздо более позитивно относящиеся к президенту России Владимиру Путину, чем текущие правительство, и более враждебные Европейскому Союзу.
США призвали власти Грузии не упускать шанс на членство в ЕС и осудили нападки на посла Дегнан
США призывают правительство Грузии воспользоваться предоставленными ему возможностями и работать со всеми заинтересованными сторонами для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.
«Путь к статусу кандидата в члены ЕС ясен, он реален, он достижим, и мы настоятельно призываем правительство Грузии воспользоваться предоставленными ему возможностьями, чтобы продолжать идти по этому пути, работать с заинтересованными сторонами, работать со всеми частями грузинского общества для реализации шагов, намеченных Европейской комиссией», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Он добавил, что США «по-прежнему привержены работе с грузинскими партнерами» в процессе проведения реформ, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС.
Представитель Госдепа также отметил, посол США в Грузии Келли Дегнан пользуется полной поддержкой Вашингтона. По словам Прайса, Дегнан и её команда привержены работе с грузинским народом и поддерживают евроатлантические устремления Грузии.
«Риторика некоторых грузинских официальных лиц, похоже, направлена на то, чтобы отвлечь граждан Грузии от этой цели... Дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом, и мы будем продолжать сосредотачивать внимание на поддержке наших общих целей», — сказал представитель Госдепа.
В США обсуждают возможность поставок истребителей Киеву
Соединенные Штаты и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине новых военных самолетов, произведенных западными фирмами и организации подготовки украинских летчиков для эксплуатации этой техники. Об этом в среду заявил начальник штаба американских военно-воздушных сил генерал Чарльз Браун.
По его словам, обсуждаются варианты поставок Украине американских истребителей, шведского Gripen, французского Rafale и Eurofighter Typhoon, производимого консорциумом европейских компаний. "Скорее всего, это будут не российские самолеты", - сказал Чарльз Браун.
Подобные обсуждения свидетельствуют о потенциальной перемене официальной позиции Соединенных Штатов. В марте Вашингтон отказался от плана, согласно которому Польша была готова передать Украине из своего арсенала советские МИГи, получив взамен американские F-16. Тогда Белый дом сослался на то, что подобный обмен может усугубить конфликт в Украине. Идея подготовки украинских пилотов для полетов на западных истребителях поддержана американскими законодателями. На прошлой неделе Конгресс выделил средства на эти цели.
Однако пока в Пентагоне никаких решений на этот счет не было принято. Дискуссии о поставках истребителей, по словам генерала Брауна, "частично нацелены на то, чтобы понять в каком направлении Украина хочет двигаться, и как мы ей можем помочь".
Россия возобновила поставки газа в Германию через «Северный поток»
Газопровод «Северный поток» возобновил транспортировку газа из России в Германию после профилактических работ.
Как сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, газопровод возобновил работу утром 21 июля.
Однако накануне президент России Владимир Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» уже в июле, поскольку якобы на следующей неделе российский газовый монополист «Газпром» отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат. После этого мощность Северного потока снизится до 30 миллионов кубометров в сутки – это 1/5 от его проектной мощности.
При этом Путин предложил компенсировать поставки газа с помощью газопровода «Северный поток-2», который не был сертифицирован германскими властями из-за российской агрессии против Украины.
С 11 июля Россия остановила прокачку природного газа в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом было объявлено заранее – оператор газопровода, компания Nord Stream AG, утверждала, что речь идет о плановой профилактике, которая должна была продолжаться до 21 июля. Однако в Германии и других странах ЕС опасались, что на фоне противостояния, связанного с войной России против Украины, подача газа может и не возобновиться – что привело бы к острому энергетическому кризису в Европе.
Правительство Италии получило доверие. Но Драги все равно может уйти
Сенат Италии в среду выразил доверие кабинету Марио Драги. Однако премьер-министру не удалось заручиться поддержкой сразу нескольких партий правящей коалиции. Как пишут агентства, большинство наблюдателей считает, что в ближайшее время Драги подаст в отставку с поста главы правительства Италии.
Правительственный кризис в Италии разразился на прошлой неделе, когда одна из партий коалиции - «Движение пяти звезд» - отказалась поддержать кабинет в одном из голосований. Драги после этого подал в отставку, которую не принял президент Серджио Матарелла.
В минувший четверг в Сенате за вотум доверия правительству проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В сегодняшнем голосовании число голосов «за» доверие сократилось почти вдвое - их было 95. Это произошло потому, что кроме «Движения пяти звезд» в голосовании отказались участвовать еще две партии правящей коалиции - правопопулистская «Лига» и правоцентристская «Вперед, Италия!»
Целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Судя по результатам голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не может.
Если Драги в ближайшее время уйдет в отставку, страну, скорее всего, ждут досрочные выборы уже осенью, поскольку крайне маловероятно, что какая-либо из политических сил сможет сформировать новый кабинет.
Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне с Россией. Драги выступает за жесткую политику по отношению к Москве. Его оппоненты, в особенности «Движение пяти звезд», занимают гораздо менее однозначную позицию.
Bloomberg: Зимой в Гааге начнут рассматривать первые дела против России
Международный уголовный суд в Гааге намерен выдвинуть первые обвинения в предполагаемых российских военных преступлениях в Украине уже этой зимой, сообщает агентство Bloomberg. Точная дата начала производства по первому делу не называется, однако, по данным Bloomberg, это может произойти либо в конце текущего года, либо в начале следующего.
Также сообщается, что представители Украины договариваются с Международным судом о передаче ему как минимум одного российского военнопленного, который якобы готов дать свидетельские показания против России.
Генеральная прокуратура Украины ведет сбор свидетельств о возможных военных преступлениях российских войск и собственные расследования с первого дня войны. В марте для сбора доказательств преступлений российской армии в Украине была создана совместная следственная группа с участием нескольких европейских судебных органов, в том числе Международного уголовного суда в Гааге. Работу группы поддерживает агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия.
По данным на 6 июля, Генеральная прокуратура Украины приняла к расследованию подозрения в совершении более 21 тысяч военных преступлений с начала российского вторжения. Бывший генпрокурор страны Ирина Венедиктова сообщила Би-би-си, что в ее ведомство ежедневно поступает около 200-300 новых свидетельств о предполагаемых преступлениях.
Елена Зеленская выступила в Конгрессе США
Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. Она рассказала о разрушениях и жертвах среди мирного населения в ходе российского военного вторжения, и призвала США усилить поддержку Украины передовым вооружением.
В своей речи Зеленская говорила прежде всего об ущербе, который война наносит гражданским лицам, включая детей. Она показала кадры разбомбленных городов, фотографии пострадавших. «Для России это «Голодные игры», охота на мирных людей в мирных городах Украины. Они никогда не покажут такие кадры в новостях. Поэтому их показываю вам я,» - сказала Зеленская.
Визит Елены Зеленской в США начался 18 июля. Вчера она встретилась с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл. В частном порядке они обсудили возможные меры помощи Украине, которые США смогут предпринять как сейчас для защиты страны, так и в будущем для ее восстановления. Зеленская побеседовала также с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Практические программы гуманитарной помощи Украине супруга Владимира Зеленского обсудила с главой американского агентства по международному развитию USAID Самантой Пауэр и с участниками программы протезирования - совместной инициативы Украинского дома в Вашингтоне и Посольства Украины в США. В рамках программы американские врачи-протезисты помогают детям и взрослым, потерявшим конечности из-за взрывных травм.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал агентству новостей UNIAN, что возлагает на визит своей супруги большие ожидания. «Она будет выступать от лица всех женщин, всех матерей Украины,» - подчеркнул он.
Страны Запада согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу
США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания согласились отсрочить выплаты Украины по ее государственным облигациям. Они также призвали остальных кредиторов присоединиться к ним, чтобы помочь Украине в войне против России. Об этом говорится в коллективном заявлении этих стран.
В заявлении стран сказано, что выплаты Украины по государственным облигациям отсрочены до конца 2023 года с возможностью продления ещё на один год.
Во вторник 19 июля правительство Украины выступило с просьбой к международным кредиторам об отсрочке выплат по государственному долгу.
Министерство финансов Украины заявило, что постарается согласовать среди всех держателей гособлигаций отсрочку на два года, и на год для держателей варрантов. Более того, Украина предлагает своим кредиторам компенсацию в случае согласия на отсрочку.
Определились два кандидата на пост премьера Великобритании
Консерваторы в парламенте Великобритании провели финальное голосование, оставив двух претендентов на пост премьер-министра страны. Большинство голосов набрал экс-министр финансов Риши Сунак: его поддержали 137 членов Палаты Общин. На втором месте со 113 голосами - министр иностранных дел Лиз Трасс. Младший министр торговой политики Пенни Мордонт набрала 105 голосов и выбывает из гонки.
Теперь в конце лета состоится национальное голосование, которое определит будущего лидера тори. В нем примут участие все британцы, принадлежащие к Консервативной партии - их около 200 тысяч. Результаты голосования будут обнародованы 5 сентября. Новый глава партии унаследует парламентское большинство, а с ним и пост премьер-министра.
Бывший премьер Борис Джонсон, объявивший о своей отставке 7 июля, сегодня в последний раз в качестве главы правительства ответил в парламенте на вопросы законодателей и обратился к ним с прощальным словом. Своему будущему преемнику он пожелал «держаться американцев, поддерживать украинцев и быть всегда на стороне свободы и демократии». Во внутренней политике он посоветовал снижать налоги и максимально дерегулировать экономику. «Спасибо вам всем, и Hasta la vista, baby» («До свидания, детка» - известная фраза из фильма «Терминатор»), - закончил свою речь Джонсон.
- Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привел партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в ее современной истории.
- После вторжения России в Украину Джонсон стал одним из самых проукраински настроенных европейских лидеров. Он дважды был с визитами в Киеве, осуждал предложения некоторых европейских политиков стремиться к урегулированию конфликта путем переговоров и требовал от НАТО усиления военной поддержки Украины. Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь, обучает на своих базах украинских военных.
- Борис Джонсон ушел в отставку после череды скандалов, связанных с его именем. Ему ставили в вину нарушение режима самоизоляции во время пандемии COVID-19, поддержку депутата парламента Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах, и неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
- В начале июня более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призвали вынести Джонсону вотум недоверия. Голосование прошло 6 июня, вотум вынесен не был. Однако более половины британских министров, включая нынешнего лидера гонки Риши Сунака, покинули свои посты, заявив, что более не готовы работать с Джонсоном. 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до объявления об избрании нового лидера партии 5 сентября.
Правозащитники рассказали подробности о вербовке на войну заключенных на Юге России
Издание «Важные истории» и правозащитная организация «Русь сидящая» опубликовали расследование о том, как именно заключенных в России вербуют для отправки на войну в Украину в составе ЧВК «Вагнер». В частности, в материале сказано, как «добровольцев»(в том числе из Адыгеи и Кубани) на незаконных основаниях этапируют в Ростовскую область.
Тетя одного из заключенных рассказала журналистам, что ее племянник из петербургской ИК-7 пропал в начале июля – 13 июля он созвонился со своей матерью, находясь в Ростовской области. Он не сообщил о себе никакие подробности.
По словам заключенных и их родственников, вербовщики приезжали в колонии в Адыгее, Краснодарском крае, Петербурге, Мордовии, Коми, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей. Делегации состоят из сотрудников ФСИН, ФСБ и ЧВК «Вагнер». В первую очередь их интересуют бывшие военные без семьи, осужденные на долгий срок – кандидатуры тех, кто осужден за наркотики, изнасилования и педофилию, не рассматривают.
Заключенным предлагают отправиться на войну на полгода и предупреждают о том, что они могут не вернуться – тем, кто останется в живых, обещают амнистию. Зарплата составляют около 200 тысяч рублей в месяц, выплата за тяжелое ранение – 300 тысяч, за смерть – 5 миллионов рублей для родственников.
Тем, кто соглашается, необходимо пройти полиграф, где спрашивают о намерении перейти на сторону Украины и отношении к российской власти. После проверки заключенных отправляют в колонии приграничных территорий – в том числе в Ростовскую область, по приблизительным оценкам правозащитников и журналистов, на данный момент завербовать таким образом удалось около 200 человек.
На каком основании вывозят людей из колонии неизвестно, как и то, какой договор дают подписать так называемым добровольцам. По свидетельству одного из источников, близкого к колонии №9 в Шахтах Ростовской области, заключенные сами пишут заявление согласия для отправки на войну – образец висит на доске информации в отрядах.
- Сразу несколько источников – отбывающие наказание осужденные, их родственники, а также недавно освободившиеся из мест лишения свободы – рассказали правозащитному проекту Gulagu.net о вербовке арестантов на войну против Украины. Опрошенные Кавказ.Реалии эксперты связали это с кризисом в Вооруженных силах РФ.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся «добровольцев» из списка, опубликованного украинской разведкой, по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее».
- В распоряжении Кавказ.Реалии оказались видеозаписи с двух встреч военного комиссара Армавира, Новокубанского и Успенского районов в Краснодарском крае Николая Юрова, агитировавшего местных жителей записаться контрактниками для отправки в Украину. За это им обещают порядка 300 тысяч рублей «боевых» с сохранением зарплаты и прежнего места работы.
Белгородские власти сообщили об обстреле двух сел и одном погибшем
В Белгородской области в среду, как утверждается, с территории Украины были обстреляны два села - Журавлевка и Нехотеевка. Как сообщил в своем телеграме губернатор региона Вячеслав Гладков, было выпущено пять снарядов. Погиб один местный житель.
В результате обстрела в Нехотеевке, по данным властей, пострадали четыре жилых дома и сельский клуб. В Журавлевке видимых повреждений нет. Обстоятельства гибели человека выясняются. Вячеслав Гладков отметил, что из-за угрозы обстрелов всех жителей этихдвух сел эвакуировали еще в мае, а въезд в них запретили.
Ранее губернатор выражал сожаление, что несмотря на запрет въезда и выставленные блок-посты, жители все равно возвращаются в свои дома, подвергая себя опасности.
В последние недели власти граничащих с Украиной регионов России регулярно заявляют об обстрелах пограничных территорий, включая населенные пункты. Сообщалось о гибели и ранениях нескольких человек. Украинские военные сообщения об этих обстрелах в сводки не включают. С территории российских пограничных областей регулярно ведутся обстрелы украинской территории.
Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России
Постпреды стран Евросоюза утвердили очередной - седьмой - пакет санкций против России.
Об этом сообщил постпред Литвы Арнольдас Пранкявичюс.
В пакет вошли запрет на золото из России, новые меры экспортного контроля и заморозка активов Сбербанка. Также в санкционный список включили более 50 физических и юридических лиц, в числе которых политики, военные и олигархи.
С начала войны Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций против Москвы и Минска. Последний, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утвержден в начале июня.
Эксперты потребовали от ФРГ ускорить поставки вооружений Украине
Почти 100 международных экспертов по Восточной Европе выступили с открытым письмом к правительству Германии. Они требуют максимально ускорить и расширить поставки Украине современного тяжелого вооружения. Надежды на то, что Европа сможет поспособствовать достижению мира в Украине путем дипломатических переговоров, авторы письма считают неоправданными.
Открытое письмо, озаглавленное "Тяжелое вооружение - сейчас!", которое подписали 96 политологов, историков и политиков, специализирующихся на восточноевропейском регионе, опубликовано на сайте издания Focus Online. Оно стало ответом на обращение немецких интеллектуалов, вышедшее в июне в газете Zeit под заголовком "Остановить вооружение - сейчас!": в нем ученые, публицисты и деятели культуры призывали немецкое правительство не вооружать Украину, а добиваться мирного процесса дипломатическим путем. Авторы нынешнего, ответного письма критикуют авторов предыдущего за слабое понимание политических устремлений Москвы, ведь никто из них не является специалистом по Восточной Европе.
Авторы письма считают, что Россия не готова к мирным переговорам, а ее военная агрессия в отношении Украины является лишь одним из проявлений стремления Владимира Путина установить гегемонию России во всем восточноевропейском регионе. Они упоминают более ранние претензии РФ на доминацию в Молдове, Грузии, на Северном Кавказе, а также свидетельства о предполагаемых нарушениях российскими властями и их ставленниками прав человека в контролируемых Россией регионах Украины. Как подчеркивается в письме, единственный способ остановить российскую агрессию - противостоять ей, и Европа обязана помочь в этом Украине.
Инициатор нового обращения, эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд, в комментарии для Redaktionsnetzwerk Deutschland согласился, что переговоры и прекращение огня рано или поздно будут необходимы, но сейчас Украине нужно именно тяжелое оружие - как можно быстрее и больше. Он подчеркнул, что вооружение понадобится ей и для безопасности в будущем, поскольку Украина еще долго не будет интегрирована в военные союзы.
Конгресс США пытается защитить однополые браки
Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, которым на федеральном уровне защищаются однополые и межрасовые браки. За этот законопроект проголосовали все демократы – члены Палаты представителей и четверть конгрессменов-республиканцев.
Закон, который официально называется "Акт об уважении брака", был инициирован законодателями-демократами после недавнего решения Верховного суда США, отменившего свое решение пятидесятилетней давности о конституционности абортов. Критики этого решения суда опасаются, что в недалеком будущем Верховный суд, в котором подавляющее большинство составляют судьи консервативных убеждений, может пересмотреть и решения, которыми в свое время были узаконены однополые и межрасовые браки.
Несмотря на то что в своем решении об абортах Верховный суд особо отметил, что это решение не означает, что он намерен пересмотреть другие решения своих предшественников, сторонники законопроекта говорят, что право на брак нуждается в законодательной защите. Они приводят высказывания некоторых членов Верховного суда о готовности вновь рассмотреть вопрос о конституционности однополых браков. Новым законопроектом аннулируется "Акт о защите брака", которым брак определялся как союз мужчины и женщины, закон, признанный неконституционным Верховным судом в 2015 году, и вводятся дополнительные меры защиты однополых и межрасовых браков. Конституционность межрасовых браков также в свое время была утверждена Верховным судом.
Получит ли этот законопроект поддержку в Сенате, неизвестно. Для его одобрения требуются по меньшей мере десять голосов сенаторов-республиканцев. Некоторые сенаторы-республиканцы называют попытку принятия нового закона политическим трюком демократов, предпринятым в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся нынешней осенью. По их словам, никакой угрозы однополым или межрасовым бракам в США нет.
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