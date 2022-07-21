Андрей Касьянов: Киев ожидал от Тбилиси большей помощи

Мы ожидали от Грузии большей помощи. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов во время выступления на мероприятии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Касьянов напомнил, что Украина «по-братски стояла рядом с Грузией» в начале 90-х, во время войны в Абхазии, где «украинские добровольцы сражались за спасение невинных грузин».

Дипломат упомянул и августовскую войну 2008 года, а также военную помощь, предоставленную Украиной, и сказал, что теперь, когда Россия ведет войну против Украины, Киев ожидал большей поддержки со стороны Грузии:

«Сегодня, когда Россия начала войну на мирной украинской земле, мы ожидали, что Грузия последовала бы примеру Украины и оказала бы нам более эффективную помощь. К сожалению, этого не произошло и, к сожалению, не совпали наши представления о том, что такое стратегическое партнерство. Опыт наших братских отношений дает нам абсолютную уверенность, что Украина и Грузия вместе с дружественными странами продолжат движение вперед ради светлого будущего наших народов», - отметил Касьянов.

Напомним, представители правительства Грузии в ответ на критику неоднократно заявляли, что делают все возможное, чтобы поддержать Украину на региональном и международном уровне.