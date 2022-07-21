Президент Джо Байден заразился коронавирусной инфекцией

Президент Байден в четверг утром получил положительный результат на COVID-19, говорится в заявлении Белого дома.

«Сегодня утром у президента Байдена обнаружен положительный результат на COVID-19... Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы. Он начал принимать Паксловид», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В соответствии с указаниями CDC, он будет изолирован в Белом доме, но продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени. Сегодня утром он связывался с сотрудниками Белого дома по телефону и примет участие в запланированных совещаниях в Белом доме этим утром по телефону и через Zoom из резиденции».

79-летний Джо Байден должен был в четверг совершить поездку в Пенсильванию, чтобы обсудить свою политику в отношении преступности, после чего собирался отправиться для сбора средств в Филадельфию.