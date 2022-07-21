Праздник, который всегда!

Есть в Российской Федерации город Раменское. Он расположен в 30 км от Москвы, к юго-востоку от Златоглавой. Это административный центр Раменского городского округа Московской области, крупнейший населенный пункт городского поселения Раменское. Население – 124 964 человек.

30 километров от Москвы – это не совсем глубинка России. Даже совсем не глубинка. Что такое 30 километров при нынешних скоростях? Пустяк. 30 километров можно проехать за 20 минут, если нет пробок, если автомобиль надежный и если ГИББДшники не будут останавливать на каждом перекрестке и просить позолотить ручку.

Когда я жил и не тужил в Москве, то мне на дорогу от дома до работы требовалось минут 55. Так что от города Раменское до Москвы можно доехать быстрее, чем я доезжал от ул. Радио до метро «Беговая».

Господи, как это было давно…

Кто-то может поинтересоваться, а чего это я вдруг заговорил про город Раменское, где, по правде говоря, я никогда не был и вряд ли уже когда-нибудь туда попаду. Чем этот городок славен и почему он сегодня привлек мое внимание?

А я вам скажу, чем.

Ежедневно шерстя информационные сайты в поисках счастья я наткнулся на удивившую меня инфу: в городе Раменское день города 11 июня решили совместить с праздником по случаю 100-летия со дня основания СССР. Какое еще 100-летие СССР, подумал я. Не очередной фейк ли мне подсунули, чтобы как-то унизить и оскорбить нынешнюю «прогрессивную» российскую жизнь? Но нет, в городе Раменское и правда отметили 100-летие образования СССР.

Конечно, все мы родом из детства, то есть из СССР. Все, я имею в виду те, кто родился до исторического материализма – до развала единого и могучего Советского Союза. Но если память мне не изменяет, то СССР уже 31 год как приказал долго жить. Или, говоря словами мастера Безенчука, гигнулся.

Детство, отрочество и юность моей жизни прошли в СССР. Несмотря на это мне и в голову не приходит жалеть, что СССР развалился. Наоборот – даже страшно подумать, что было бы, если этого не случилось. Наверное, не решись Михаил Сергеевич Горбачев в своем время на «перестройку» и «гласность», то сегодня мы всем кагалом еще жили бы с пятилетними планами, с райкомами и крайкомами, с обязательными вторыми секретарями республиканских КПСС – ставленниками Кремля, дабы первые не шалили, и т.д. До сих пор, наверное, были бы распределители, валютчики, спекулянты, субботники и соцсоревнования. А еще дружинники и невыездные за рубеж люди. И, наверное, много колючей проволоки. Масса чего постылого и неинтересного было бы до сих пор.

Интересно, какой здравомыслящий человек может об этом тосковать?

Да, вокруг меня иногда кто-то с тоской вдруг вякнет, что при СССР люди с голода не умирали. Но это не так. Люди умирали с голода, и голодомор 30-х, и продуктовые карточки в начале 90-х – это изобретение СССР. Но сейчас не про это. А про то, что в городе Раменское, видимо, не знают, что СССР давно развалился, и отмечают его 100-летие.

Шучу, конечно, знают, только вот что мне непонятно, почему они это празднуют, почему отмечают 100-летие давно разваленного Союза? Чем же им этот, или вернее, тот Союз так люб, чтобы отмечать его несуществующий юбилей?

Может, они надеются, что ВВП сейчас делает святое, по их понятию, дело – возрождает СССР и они решили предвосхитить?

Теряюсь в догадках.

Заместитель главы администрации Раменского округа на встрече с представителями прессы разъяснила (цитата):

«У нас необычная тема празднования, посвященная 100-летию СССР. Сколько бы я ни проводила совещаний и встреч, на которых рассказывала об этом, все с большой радостью подхватывали идею. Ведь мы родом из СССР, а если кто-то моложе, то всегда может спросить у родителей, бабушек и дедушек, как мы жили в то время. Хотя, конечно, трудности тоже были, но больше вспоминается доброе, хорошее и светлое. Поэтому очень хочется вспомнить об этом, и мы приложим все усилия, чтобы раменчане ощутили, что они вернулись в СССР».

Заместитель главы администрации хочет, чтобы «раменчане ощутили, что они вернулись в СССР!» Оказывается, «конечно, трудности тоже были, но больше вспоминается доброе, хорошее и светлое».

Опять я лезу со своим уставом в чужой монастырь, но все-таки правы те люди, которые говорят, что россияне спят и видят возрождение СССР. Не все, конечно, а большая их часть. Иначе я никак не могу объяснить, почему надо справлять 100-летие одного из самых тоталитарных государств. Конечно, историю свою надо знать… (хотел написать «знать и ценить», но ценить тут даже не знаю, что можно), историю надо знать, чтобы больше не допускать ошибки, всеми силами избегать их и искать новые пути, более современные и инновационные для развития своей страны. Проект «СССР» доказал всю свою несостоятельность и, благодаря все тому же Горбачеву, канул в Лету. Уверен – навсегда. Кстати, вряд ли Горбачев думал, что все так получится, что его начинание приведет к краху империи, но я благодарен ему, что он рискнул, не ожидая такого вот конца. Говорить сегодня про восстановление Союза – полный маразм. Даже если (не дай бог, конечно) ВВП огнем и мечом пройдется по всей бывшей советской территории, «собирая земли», то, конечно, есть мизерный шанс, что он их «соберет». Ну, а дальше что? Что дальше он будет делать с ними? Их же надо содержать, отстраивать, развивать, руководить и т.д.

Неужели он хоть на йоту думает, что покоренные им люди будут ему в этом помогать? На «собранных» землях начнется такая партизанщина, что, согласно грузинской пословице, «Мать не удержит ребенка в руках». То же самое касается отдельно взятой Украины, мне так кажется. Да, разрушить прекрасную страну можно, но что с ней делать потом? Или же несменяемый президент северного государства надеется на русское «авось»? Авось все устаканится и все снова заживут дружной семьей?

Если он правда так думает, то он простодушнее, чем я думал. Слово «простодушный» я сейчас применил исключительно в тактическом ключе, все-таки это статья на солидном сайте, который не допускает пошлости в своих рядах.

Ну, вы поняли, о чем я.

Извиняйте меня за мои доморощенные размышления, но меня так удивил праздник в городе Раменское в связи со 100-летием СССР, что меня опять повело по кочкам, буеракам, рекам и ракам.

Все это было бы очень весело, если не было бы так глупо.

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