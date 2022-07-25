«В пьяном угаре забил насмерть собственного деда»

Недавно в столице Абхазии произошел трагический случай: 25-летний внук напал на своего 83-летнего дедушку и убил его неустановленным следствием предметом. Многие знавшие этого парня били тревогу, говоря о том, что у него были психические проблемы, что он мучил животных и нападал на людей, но родные «жалели» его, что и привело к трагической развязке.

На днях внимание абхазского интернет-сообщества привлекло сообщение пресс-службы Генпрокуратуры республики. Говорит помощник генерального прокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия:

«20 июля 2022 года прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело в отношении Тозляна Вартана Артемовича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Органом расследования установлено, что 20 июля 2022 года в неустановленное следствием время на территории домовладения №21 по улице Назадзе, 2-й проезд, в городе Сухуме, гражданин Тозлян Вартан Артемович 1997 г.р., находясь по месту своего постоянного проживания, прибывая в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшего конфликта умышленно нанес Сельвяну Вартану Богосовичу, 1939 г.р., который приходится ему близким родственником, множественные удары в область головы и тела неустановленным следствием предметом, от которых последний скончался на месте. Тозлян В.А. задержан и заключен под стражу. В установленные законодательством процессуальные сроки в отношении него органом предварительного расследования будет направлено ходатайство в Сухумский городской суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

Я решил уточнить у Рады, почему в сообщении написано: «приходится близким родственником», хотя сразу же возникает вопрос, кем именно? Ведь круг близких родственников весьма узок – родители, родные братья и сестры, дедушки и бабушки… Так почему просто не сообщить: «дедушкой», что напрашивается из соотношения их возрастов и о чем написали потом в интернет-комментариях? Или именно такую формулировку предписано употреблять юристам? Она сказала:

«Дедушка его родной.

– Нет, я это знаю. Но почему не написать было «дедушкой»?

– Решили так написать».

Впрочем, это был, конечно, несущественный вопрос. Суть же в следующем. Подобные случаи в криминальной хронике встречаются не так уж редко, и обычно читатели и слушатели лишь качают головой: «Бытовуха». Мол, предотвратить полностью такие конфликты с ужасным итогом между самыми близкими людьми, увы, невозможно. Но интернет-комментарии к данному сообщению свидетельствовали, что тут общество должно безотлагательно извлекать урок из произошедшего:

«Не могу обойти стороной то, что случилось. На днях стало известно, что садист, живодер и шизофреник Вартан, о котором буквально кричали мы, зоозащитники, собирали подписи под обращением, заявляли в прокуратуру, но затем его все равно отпускали домой, в пьяном угаре забил насмерть собственного деда. Хочу отметить, что многие тогда, год назад, когда мы активно писали о его живодерских увлечениях, не верили нам, утверждали, что это абсолютно безобидный человек, что мы наговариваем. Что теперь скажете? А я скажу, что просто повезло, как ни страшно это звучит, что под руку ему попался старик, а не чей-то ребенок, ваш, например. Очень много вопросов к правоохранительным органам и к нашей психиатрии. Почему шизофреники неприкосновенны?! Надеюсь, что хоть сейчас его закроют»;

«У него есть мать, сестра и, если не ошибаюсь, брат. Мать постоянно его «выкупала» из психлечебницы. А мы постоянно предупреждали, он с ножом за детьми на районе гонялся, на сотрудников ВД накинулся, но все в упор не видели это. Бедный пожилой человек заплатил своей жизнью, чтобы привлечь, НАДЕЮСЬ, внимание к этой проблеме»;

«Помню. Писали, что он мучил животных. И к людям тоже агрессию проявлял».

Большинство участников этого бурного интернет-обсуждения писали под никами, но мелькнуло среди них и имя хорошо известной в абхазском обществе Каммы Гопия, которая немало лет занимается благотворительной деятельностью в организации «Киараз» и не раз бывала собеседницей «Эха Кавказа». «А-а, это тот самый!» – написала она в соцсетях, но, когда мы созвонились, уточнила:

«Нет, я этого человека не знаю. Просто несколько раз натыкалась в «Фейсбуке» на публикации, что какой-то парень опасный, неадекватный, ходит калечит животных. А потом увидела в сводке МВД, что молодой парень убил дедушку, но не думала, что это именно тот. А потом уже зоозащитники опубликовали, что вот он, про которого мы говорили, наконец-то его посадили, но последствия вот такие кошмарные».

Можно было бы, конечно, разыскать тех, кто высказывался в «Фейсбуке» под никами, но ведь прозвучавшие обвинения, что мать Вартана постоянно «выкупала» его из психлечебницы, в рамках данной публикации не подтвердишь и не опровергнешь. Как и судить о степени его вменяемости мы тоже не можем. Но скажем в общем: случаи, когда жалостливая родня всеми силами пытается оставить члена семьи с психическими проблемами дома, памятны многим. Еще когда я был школьником, пожилая соседка по подъезду насмерть билась за то, чтобы свою еще более пожилую и душевнобольную сестру не увезли в психбольницу. Она, правда, никогда не выпускала ее за порог квартиры, но, когда у той наступали периоды обострения, сама же и страдала от ее тумаков.

А вот еще одна трагичная история. Когда-то до войны я, приезжая в командировки в один из райцентров республики, нередко навещал семью дальнего родственника. Там меня всегда встречали радушно и приветливо. И я даже не догадывался, что в одной из комнат квартиры заперт душевнобольной сын хозяев. Война прервала наши контакты… И вот несколько лет назад случайно узнал, что произошло далее. Оказывается, хозяин умер своей смертью, а вот жену его постигла страшная судьба: тот самый сын-шизофреник, о котором она заботилась десятки лет, становился все опаснее, как это бывает с дикими зверями, которых содержат дома, и в какой-то миг он напал на нее и убил…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия