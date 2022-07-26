Ереван опроверг утверждения Баку об обстреле азербайджанских позиций

Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает участникам Форума свободных народов России, который прошел в Праге. Он назвал его организаторов "псевдолибералами" и обвинил в попытке развала России.

Участники форума обсуждали возможное территориальное устройство после окончания правления Владимира Путина, которое, по их версии, предполагает независимость непризнанной Ичкерии.

Организаторы форума представили новую карту страны, поделенную на 34 государства – которые, по их словам, должны образовать "Содружество государств свободной России". На этой карте есть независимая Кубань, "Кавказская Конфедерация" с центром во Владикавказе, "Республика Черкесия", "Донская Республика", независимые Калмыкия и Дагестан, а также Ичкерия – так на карте поделен Северный Кавказ.

Кадыров обвинил участников и организаторов Форума – среди которых представители некоторых коренных народов России, гражданские активисты и оппозиционные политики в эмиграции – в том, что те "вываливали ненависть к России". Сославшись на слова президента РФ Путина, он добавил, что "мы всерьез еще ничего не начинали". Эту фразу Путин произнес на встрече с депутатами Госдумы, говоря о целях "спецоперации" в Украине (так российская пропаганда называет войну против соседней страны).

Как заявляли организаторы, цель прошедшего в Праге Форума – "реконструкция и структурная трансформация России, полномасштабная реализация гражданских прав и свобод, социальное благополучие народов". На первом собрании Форума, который прошел в мае в Варшаве, его участники обсудили также варианты скорейшего завершения войны в Украине и формирование в России переходного правительства, которое "сместит диктатуру в стране".