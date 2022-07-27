Заявления грузинских политиков в связи с выступлением Бидзины Иванишвили

Политики и представители неправительственных организаций Грузии комментируют заявление бывшего премьер-министра, основателя партии "Грузинская мечта", бизнесмена Бидзины Иванишвили.

По словам члена «Национального движения» Левана Бежашвили, встреча Бидзины Иванишвили с послом США Келли Дегнан еще раз подтверждает, что Иванишвили является неформальным олигархическим правителем Грузии.

«Хорошо, что Бидзина Иванишвили реально выступил в открытую, подтвердил все то, о чем столько времени говорила оппозиция. Во-первых, его проблемы с банком вытекают из той политики, которую он как теневой правитель этой страны, олигарх, проводит в стране, в отношении к Российской Федерации и международного сообщества. В то же время, если вы замечаете, касательно войны (втягивания Грузии в войну - прим. Ред.) говорят только Иванишвили и лидеры «Грузинской мечты», это их риторика, их химера, которую они создали, и будто бы успешно побеждают эту химеру. Кроме того, встреча с послом еще раз подтверждает, что Бидзина Иванишвили является неформальным олигархическим правителем этой страны, и только когда в этой стране закончится олигархия, у Грузии откроются европейские перспективы», - сказал Бежашвили.

Председатель организации «Гражданская идея», бывший министр обороны Тина Хидашели считает, что власть проводит в связи с войной масштабную дезинформационную кампанию, которая оркестрирована основателем партии Бидзиной Иванишвили.

«Невозможно, чтобы столь масштабную дезинформационную кампанию проводила правящая партия со всеми ее составляющими, и это не было бы оркестрировано Бидзиной Иванишвили, сегодня он нам подтвердил это», - сказала Хидашели.

По ее словам, было ожидаемо, что Бидзина Иванишвили подтвердит встречу с послом США.

«Не было ничего неожиданного в том, что было опубликовано письмо Бидзины Иванишвили. Также ожидаемо было, что он подтвердит встречу с послом США, в ином случае этот вопрос не был бы задан. Мы все прекрасно знаем, что эти встречи проходят. Это, в том числе, доказательство того, что в этой стране все очень хорошо осознают, кто реальный правитель, и при кризисной ситуации предпочитают говорить прямо с реальными правителями, нежели с их подручными, так что тут тоже нет ничего удивительного. Будет интереснее, как станет развиваться эта история», - сказала Хидашели.

Депутата «Лело» Саломе Самадашвили говорят, сегодня в Грузии существует только один олигарх, и его зовут Бидзина Иванишвили. По ее словам, письмо Бидзины Иванишвили еще раз подтверждает, кто является в стране т.н. теневым правителем.

«Сегодня в Грузии существует только один олигарх, его зовут Бидзина Иванишвили, и он не только активно вмешивается, но, можно сказать, и направляет политику правящей команды в нашей стране. Поэтому я думаю, что это письмо является еще раз подтверждением того, что «теневое правление» сегодня - главный вызов этой страны. Это фактически подтвердил сам Иванишвили, опубликовав данное письмо. Почему он решил опубликовать это письмо, не могу сказать. Как видно, сегодня он довольно обеспокоен своим состоянием. Вчера я вернулась из США и хочу сказать, что в Вашингтоне ни у кого нет иллюзий в связи с тем, какова роль Иванишвили в нашей стране сегодня. Соответственно к Иванишвили будут обращены все претензии, имеющиеся у наших западных партнеров. Бидзина Иванишвили стоит за тем противостоянием, в которое уже открыто вступила «Грузинская мечта» в виде перехода в режим нападок на наших западных партнеров», — сказала Самадашвили.

В условиях правления «Грузинской мечты» не существует никакого процесса интеграции в Европу, правящая команда готовит Грузии белорусизацию – выступлением Бидзины начался проект белорусизации Грузии, - об этом заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

По его словам, письмо Иванишвили подтвердило, что никакого выделившегося «трио» не существует и что за этими людьми в действительности стоял Бидзина Иванишвили.

«Письма Иванишвили публиковали под своими именами и фамилиями Субари, Хундадзе и Кавелашвили. Это разнузданная антиевропейская, антиамериканская кампания, промежуточная цель которой - оставить Грузию без западных партнеров, чтобы затем она стала легкой добычей для России. Это проект белорусизации, Иванишвили дал свое благословение на проект белорусизации Грузии. Обращаюсь к коллегам, не помогайте "Грузинской мечте" в создании фасада процесса европейской интеграции. Иванишвили ясно заявил, что Запад не гарант нашей независимости и свободы, а навязывает Грузии войну и хочет ее уничтожения. Предупреждаю граждан, хочу, чтобы у каждого гражданина было ощущение этой опасности - в условиях "Грузинской мечты" не существует никакого процесса интеграции в Европу, они готовят Грузии белорусизацию. Выступлением Бидзины начался проект белорусизации Грузии», — заявил Манджгаладзе.

Письмо Бидзины Иванишвили — это пролог чего-то, начало чего-то, главные действия и сюжеты нас ждут впереди», — заявил член «Гирчи» Яго Хвичия. По его словам, то, что позиции «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили окажутся рядом, никого не удивило.

«Мы знаем, что Бидзина Иванишвили встречался с американским послом, но не знаем, о чем они говорили. Мы знаем об опасностях войны, но не знаем позицию. Подождем открытия сюжета, что будет происходить в следующих письмах. Редкий случай, когда вся картина непонятна. Не стоит быть наивными и представлять, что Бидзина Иванишвили борется с «Грузинской мечтой», то, что их позиции будут близки, никого не удивило. Кампания об угрозе войны — самая известная их кампания, и неудивительно, что Бидзина Иванишвили поддержал эту кампанию», — заявил Яго Хвичия.

Председатель «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури, комментируя письмо основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, отметила, что грузинское общество должно быть сфокусировано на получении статуса ЕС.

«Разговоры, связанные с войной, служат для запугивания людей и переноса фокуса. Цель текущей дискуссии со стороны «Грузинской мечты» - с одной стороны, перенести фокус с важного вопроса на незначительный, а с другой стороны, испортить отношения с западными партнерами - Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Что бы они ни говорили, они это делают. Мы видим это ежедневно. Когда у правящей команды испорчены отношения с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, как вы собираетесь получить статус ЕС, когда не собираетесь также проводить реформы?! Это то, что они делают, это невообразимо для меня. Результат будет очень плохим. Главное, чтобы общество не поддалось этому. Давайте будем сфокусированы на статусе ЕС», - говорит Гигаури.

Письмо еще раз указывает, какой патриот своей страны г-н Бидзина Иванишвили. Он очень прозрачно и прямо говорит правду, - так вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе оценивает опубликованное сегодня заявление Бидзины Иванишвили.

Как заявил Талаквадзе в программе «Ньюсрум» на «Палитраньюс», в письме есть два важных моментаю. Во-первых, это ответы «со стороны г-на Бидзины Иванишвили на вопросы, которые неоднократно задавались в последнее время».

«Он говорит правду своему обществу. Сегодня очень важна даже простая и маленькая правда, потому что общество теперь информировано, сегодня оно лучше разбирается в политике, видит, какова цена мира, видит, какова цена демократических институтов и видит, что значит, когда страна управляется не идолопоклонством, а управляется концепцией, установленной «Грузинской мечтой»...

Во-вторых, по словам Талаквадзе, «это письмо подтвердило, что г-н Бидзина Иванишвили действительно дистанцирован от политики, потому что в этом письме он прямо говорит, каково его отношение, и прямо отвечает на вопросы».

«Посол США должна зафиксировать четкую и всеобъемлющую позицию», — заявил член парламентского большинства Алуда Гудушаури.

Как отметил депутат, комментируя заявление Бидзины Иванишвили, чтобы не навредить отношениям со стратегическими партнерами, послу США необходимо зафиксировать четкую и всеобъемлющую позицию.

«Как видно, накопились критические вопросы, требующие четких ответов. Соответственно, посол и посольство должны сделать четкое заявление и на все это должен быть дан ответ, потому что это касается легитимных интересов населения. Стратегическое партнерство с США и ЕС является необратимым процессом, и никто и никакая сила не может ему помешать, однако, чтобы не навредить этим отношениям и содействовать их дальнейшему укреплению, считаю необходимым, чтобы посол зафиксировала четкую и всеобъемлющую позицию», — заявил Гудушаури.