Минобороны России передало военную технику югоосетинской армии

Пандемия коронавируса началась с мокрого рынка в китайском городе Ухань. К такому выводу пришли две группы учёных. Они провели два исследования, используя разные методы. Об этом сообщает научный журнал Science.

В первом исследовании учёные использовали картографические инструменты и сообщения в соцсетях, чтобы понять, как распространялась болезнь. Они сделали вывод, что в конце 2019 года вирус уже присутствовал в организмах животных, которых продавали на рынке. Вид животных не называется, но говорится, что они находились в тесноте.

На 20 декабря 2019 года были зафиксированы восемь заразившихся COVID-19. Все они или продавали, или покупали товары в западном крыле рынка. Ещё несколько человек из числа первых инфицированных не посещали рынок, но жили рядом с ним.

Авторы второго исследования использовали молекулярный метод для выяснения, когда вирус передался от животного к человеку. Учёные пришли к выводу, что на ранней стадии коронавирус имел два варианта. Первый передался от животного человеку в районе 18 ноября 2019 года. Через несколько недель произошла передача человеку второго варианта вируса.

Первый вариант выявили у тех, кто был напрямую связан с рынком, второй – только у тех, кто жил по соседству.

Вскоре после обнаружения COVID-19 учёные предположили, что распространителями вируса были летучие мыши, мясо которых продавали на рынке. Позднее также появились гипотезы об утечке вируса из лаборатории, но эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) её не подтвердили. ВОЗ рекомендовала учёным продолжить исследования для выяснения природы заболевания.

На днях в 12-миллионном Ухане вновь объявили локдаун после выявления четверых бессимптомных носителей COVID-19.

По последним данным, с начала пандемии коронавируса в мире вирус выявили почти у 579 миллионов человек. Число погибших от COVID-19 приближается к шести с половиной миллионам.