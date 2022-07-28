Вышедшие из «Грузинской мечты» депутаты парламента и сакребуло создают общественное движение

Покинувшие «Грузинскую мечту» депутаты парламента и муниципальных собраний (сакребуло) намерены создать общественное движение. Как заявил депутат Созар Субари на проведенном в парламенте Грузии брифинге, на это их побудили вчерашнее письмо бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и ответ на него посла США в Грузии Келли Дегнан.

По словам Субари, цель нового движения – отвечать на существующие в публичной политике вопросы, а также предотвращение войны и способствование необратимой европейской интеграции Грузии.

Субари отметил, что если в Грузии случится война, то ни о каких ЕС и НАТО не будет речи, поскольку государственность Грузии на какое-то время будет упразднена.

«В опубликованном вчера Бидзиной Иванишвили письме подтвердилось то, о чем мы говорили все это время, что существовала угроза втягивания Грузии в войну. Сегодня эта угроза уменьшилась, но не устранена полностью – угроза существует! Когда в нашем регионе идет такая тяжелая битва – самая большая война на европейском континенте после Второй мировой войны, каждый год есть опасность того, что Грузия может быть вовлечена в эту войну. Мы должны сделать все, чтобы отвратить от страны и народа эту войну. Для этого необходимо выносить на суд общественности то, что происходит за кулисами, и то, что происходит вне публичной политики, рассказать обществу больше правды и предоставить больше информации. То, что является закрытым в политике, представляет собой наибольшую угрозу принятия таких решений, которые пойдут не на пользу стране, а наоборот будут разрушительными», – цитирует Субари «ИнтерпрессНьюс».

О том, как будет называться новое движение, пока не сообщается.