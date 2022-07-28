«Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой»

(Антон Чехов)

В районе, где я живу, на улицах живет-поживает много собак. Собаки эти бродячие, у всех у них свои территории, которые они по-собачьи застолбили и охраняют, и чужие там не ходят. Чужие собаки. Собак этих прикармливает милосердное население, и они кое-как перебиваются… хотел написать с хлеба на квас. Но потом вспомнил, что собаки квас не пьют. Насчет хлеба не знаю – едят они его или нет. Наверное, едят, когда очень припрет. А может, и нет, не едят. Животные, в отличие от человека, очень разборчивы в пище – есть ингредиенты, которых они не приемлют. Могут умереть от голода, но не съедят. Например, корова; даже изголодавшаяся до предела, она никогда не съест свиную отбивную с томатной подливкой и маринованными огурчиками. А может, и съест, да кто ей это даст?

Это я уже ерничаю.

Возвращаюсь к собакам.

Собак у нас много, и они какие-то не очень спокойные. Иногда даже очень неспокойные. Непонятно, от чего зависит их настроение. Когда я прохожу и гляжу мимо, то часто собаки тоже глядят мимо. Но иногда они мимо не глядят и весьма активно выражают свое несогласие с тем, что я прохожу. Хотя, как я уже сказал, я прохожу мимо них и ничем им не угрожаю, не дразню и не грожу им кулаком.

Я вообще-то люблю животных. Не всех, конечно. К грызунам у меня очень неоднозначное отношение и тоже не ко всем. Есть грызуны типа белок, на которых я гляжу с умилением и борюсь с желанием их погладить. Если бы я даже поддался соблазну и захотел их погладить, то вряд ли это смог – они бегают высоко на деревьях, а я ползаю низко по земле. При всем желании я бы не смог лазить по деревьям, чтобы ощутить ладонью их приятную шелковистость и пушистость. Но, в случае чего, я их погладил бы. Случай такой просто пока не подворачивается.

Совсем другое отношение у меня к грызунам типа мышей и крыс. При виде крысы желание гладить ее у меня не возникает. Совсем наоборот. Хотя если вдуматься, то белка – это та же крыса, только с пушистым хвостом. Как говорится, у белки пиар лучше.

Умом понимаю, что оба грызуна друг от друга отличаются только внешне, а внутренне они, кажется, одинаковые. Умом понимаю, но сердцем – не могу. И когда я вижу крысу, то сразу вспоминаю роман Джорджа Оруэлла «1984». Там, как вы помните, главный герой Винстон Смит больше всего боялся крыс, в конце истории его как раз через пытки с крысами заставляют совершить подлость, и он ее совершает. Не знаю, как бы я поступил на его месте при пытке с крысами…

Снова возвращаюсь к собакам.

Количество бродячих собак в Тбилиси зашкаливает. Я какое-то время в силу своих служебных обязанностей имел возможность близко исследовать эту ситуацию и понял, что проблема пока что не решаема. Я не зря назвал ситуацию «проблемой», потому что количество бродячих собак растет, и оно будет расти, если задачу не решать комплексно. Нельзя данную проблему победить в отдельно взятом городе – например, только Тбилиси. Даже если удастся стерилизовать всех собак (говоря про решение проблемы, я имею в виду, конечно, не физическое истребление, а стерилизацию собак, дабы они не плодились и размножались), то из окрестных сел и районов, из пригорода столицы будут все равно стекаться другие, нестерилизованные животные, и процесс отлова-стерилизации придется начинать заново.

И еще! Когда я говорил с видными кинологами, они мне объяснили, что из десяти особей надо стерилизовать минимум семь, тогда результат будет ощутим, т.е. количество не будет разрастаться. Если же отнять репродуктивную возможность хотя бы у шести особей из десяти, то считай, что деньги выброшены на ветер. Количество все равно будет расти.

Почему я вдруг заговорил на эту тему? Потому что она коснулась непосредственно меня. Я не боюсь собак. Я всегда с гордо поднятой головой прохожу мимо четвероногих друзей человека, какого бы размера или габитуса они не были бы. Я даже могу приласкать овчарку, дога, мастифа, хотя редко это делаю. Но недавно, прогуливаясь по вечернему Тбилиси, я был атакован абсолютно по непонятной причине какой-то дворнягой, которая с удовольствием тяпнула меня за лодыжку.

Чем была вызвана ее агрессия, непонятно – шел себе по улочке, никого не задевал, разглядывал далекие звездочки и думал об экзистенциализме Камю, а именно про его труд «Миф о Сизифе», который я честно прочитал, но так и не понял, что автор хотел мне сказать.

Видимо, бродячая шавка почувствовала мою неуверенность и сомнения, подло подкралась сзади и без всякого объявления агрессии куснула меня за ногу.

Хорошо, что на мне были штаны из чертовой кожи, и прокусить ткань собаченция не смогла. Это меня избавило от мучительных визитов к доктору и не менее мучительных уколов от возможного бешенства. Несмотря на то, что животное даже не оцарапало меня, я все-таки несколько дней прислушивался к себе и присматривался к воде – ожидая признаки водобоязни.

Но бог миловал.

Кто-то другой на моем месте, наверное, взял и позвонил бы в агентство по защите животных, чтобы они приехали и поймали данное агрессивное животное. Но я не стал, потому что я человек добрый, и жалко мне было ту собаченцию. Ее могли поймать, поместить в вольер, и ее дальнейшая судьба могла быть не очень удачной. Но, с другой стороны, как-то надо было отреагировать, и вот я реагирую – пишу эссе про бродячих собак и думаю, а что с ними делать?

Я сейчас нахожусь в позиции вопрошающего человека – я задаю вопросы, но не имею на них ответа. Я не знаю, как с проблемой бродячих собак бороться. Отлавливать и держать их в вольерах – слишком дорогое удовольствие для города, да и нет такого огороженного пространства, чтобы в нем поместить всех желающих собак. Таких денег в бюджете нет. Зато есть энное количество неправительственных организаций, которые получают гранты из-за бугра по этому направлению, по направлению защиты бродячих животных. Но они чаще просто шумят для привлечения к себе внимания, дабы не потерять финансирование. Справиться же с проблемой они не в состоянии.

Жалко, очень жалко этих несчастных животных, которые снуют в поисках пищи и, кстати, разводят антисанитарию. Понимаете, конечно, о чем я говорю. Некоторые жильцы домов сообща приглядывают за одной, максимум двумя дворовыми собачками, кормят их, поят, иногда стерилизуют, даже могут сводить к ветеринару. Но это капля в море.

Кстати, такого количества бродячих собак, как в Грузии, я не видел ни в одной другой европейской стране, в которой удосужился побывать. Не знаю, чем объяснить, что в других странах такой проблемы нет. А может, есть, но я не знаю?

А ведь еще есть и коты, про которых я ничего не буду говорить. С котами как-то проще – они более приспособлены к современной жизни и, самое главное, не бросаются на одиноких прохожих, не лают и не кусаются.

Зато они лазают по мусорным бакам, иногда вытаскивают оттуда пакеты с мусором, раздербанивают их и вываливают содержимое на землю. Ну и т.д.

Тоже проблема.

В общем – куда ни кинь, всюду клин.

Одни проблемы.

А хотелось бы, чтобы были одни радости.

Размечтался…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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